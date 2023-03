🟠 UTRIKES Silicon Valley Bank (SVB) betraktas på andra sidan Atlanten som ryggraden i miljön som finansierar startups och tekniksektorn, men banken har plötsligt gått i konkurs. En del av förklaringen till konkursen är köp av värdepapper med hypotekslån, en investering som har förlorat all lönsamhet på grund av ökningen av styrräntorna från Federal Reserve of the United States (Fed). Detta mönster påminner på ett illavarslande sätt om den så kallade subprimekrisen 2008, som drabbade hela världen. Bidenadministrationen försöker nu lugna marknaden.