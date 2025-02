USA:s åthutning av Europa

I sin kritik av några av de beslut som fattats i europeiska länder pekade Vance på konkreta exempel: de inställda valen i Rumänien, inskränkningarna av yttrandefriheten i Sverige och Storbritannien och censuren av sociala medier. Han påminde om att demokrati inte bara handlar om ord, utan om handling. ”Vi måste göra mer än att prata om demokratiska värderingar, vi måste leva enligt dem”, sade han.

Detta drabbade även USA, och han sade att den tidigare administrationen pressade sociala medieföretag att censurera visst innehåll. Vance lovade att USA under Trump-administrationen skulle försvara allas rätt att fritt uttrycka sina åsikter, oavsett om de håller med eller inte.

Vance tog också upp den känsliga frågan om migration, som han ser som en av de mest angelägna utmaningarna för Europa. Han betonade att den okontrollerade migrationen som både USA och Europa har upplevt är ett resultat av medvetna politiska beslut och att vissa ”tragiska händelser”, som den senaste attacken i München, kan kopplas till denna migrationspolitik. ”Ingen väljare på den här kontinenten gick till valurnorna för att öppna dammluckorna för miljontals okontrollerade invandrare ”, sade han.

Samtidigt som Vance erkände att situationen var komplex insisterade han på behovet av att de europeiska ledarna noga lyssnar på sina väljares oro över invandringen.

Andemeningen av talet är alltså en varning: Europa måste se över sina demokratiska grundvalar för att klara av nuvarande och framtida utmaningar. I detta sammanhang är det viktigare än någonsin att medborgarna kan göra sin röst hörd.

Talet utlöste omedelbart upprördhet, särskilt hos de europeiska ledare som är engagerade i konstruktionen av ett federalt Europa, medan det fick stöd från de europeiska medborgare som opponerar sig mot ledarnas önskan att agera mot folkviljan.

De positiva reaktionerna kom främst från personer och rörelser som karakteriseras som ”populistiska” eller ”högerextrema” av systemmedierna, vilket är standardmetoden hos dessa medier för att försöka avleda läsarnas uppmärksamhet från de ämnen som de ogillar. I detta fall gäller det att talet återspeglar en mer än tydlig ståndpunkt från USA:s regering, en ståndpunkt som man inte vill ska få fotfäste hos den europeiska befolkningen.

Den schweiziska presidenten Karin Keller-Sutter såg däremot i detta tal ”en vädjan om direktdemokrati, något som tillämpas i Schweiz, och sade sig dela några av de ”liberala värderingar” som uttrycktes. I Tyskland beskrev AfD:s ledare Alice Weidel talet som ”utmärkt” och pekade på bristen på applåder från de traditionella partierna. Hon delade också en video av talet med tyska undertexter, något som skulle kunna tyda på att AfD känt till talets innehåll i förväg. Och i Frankrike hyllade Marion Maréchal talet som ett ”sanningstal”, medan Florian Philippot, ordförande för partiet Patrioterna, skrev på X att Vance hade ”pulveriserat EU” och fördömde ”hela den ruttna Europeiska unionens tyranni”.

Å andra sidan har det varit starka negativa reaktioner bland europeiska ledare och eliter. Tysklands försvarsminister Boris Pistorius kallade Vances kritik ”oacceptabel”, en kommentar som applåderades av församlingen. Förbundskansler Olaf Scholz ”avvisade uttryckligen” Vances kommentarer och bekräftade den tyska ”konsensusen” om ”brandväggen” mot ”extremhögern”. Den tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier beklagade sig över en amerikansk vision som inte tog hänsyn till ”etablerade regler, partnerskap och ömsesidigt förtroende”. Den ukrainske parlamentsledamoten Oleksiy Goncharenko, som var på plats i München, beskrev talet som en ”total förödmjukelse” för européerna, vilket återspeglar en utbredd chock över denna upplevda inblandning i europeiska angelägenheter, särskilt i upptakten till det tyska valet.

Thierry Breton, före detta EU-kommissionär som haft täta duster med bland annat Elon Musk, skrev en tweet till Vance:

Välkommen till Europa VP @JDVance

Med all respekt, i Europa är yttrandefriheten ett grundläggande värde i vår demokrati – det är inte förhandlingsbart. Det har det aldrig varit och kommer aldrig att bli.

Beviset? Till och med falska nyheter är tillåtna (som tyvärr ibland plockas upp av högre amerikanska tjänstemän): EU/DSA har aldrig ställt in val, trots de högerextremister och @ElonMusk som fortsätter att sprida denna lögn.

DSA reglerar inte innehåll, den garanterar #transparency att ingen plattform – vare sig kinesisk, singaporiansk, amerikansk eller europeisk – kan manipulera algoritmerna. I USA följer utländska företag amerikanska lagar. Detta är inte uppe till diskussion. I Europa förväntar vi oss samma beteende från amerikanska företag. ”När du är i Rom, gör som romarna.”

— Thierry Breton (@ThierryBreton) February 14, 2025