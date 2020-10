Det var under onsdagen den 14 september som den 19-åriga kvinnan gått för att samla in djurfoder vid ett av fälten i närheten av sin hemby Hathras i delstaten Uttar Pradesh i Indien. Hon skall där ha blivit överfallen av fyra män som därefter gruppvåldtog henne och för att undanröja henne skall de ha strypt henne med hennes egna kläder. Hon hittades senare av sin mamma där hon låg på fältet rapporterar tidningen The Hindu.

Brottet har rört upp starka känslor i landet som sedan dess skakats av landsomfattande protester mot sexuellt våld och för ökade rättigheter för personer tillhörandes den lägsta kasten i Indiens uråldriga kastsystem, dalit-kasten, ibland även kallade ”kastlösa”. En av anledningarna är att förövarna specifikt gett sig på en dalit och själva tillhör en högre kast. En annan anledning är att det till synes skett påtryckningar på både polisen och rättsväsendet från inflytelserika män till försvar för gruppvåldtäktsmännen. Dessa har nu gripits och står åtalade för gruppvåldtäkt och mord, för vilket Indien har infört dödsstraff i straffskalan efter många uppmärksammade och brutala våldtäkter och mord.

Dog efter två veckors intensivvård

Kvinnan vårdades initialt vid det lokala Aligarh sjukhuset vars vårdkapacitet inte ansågs tillräcklig för att kunna hjälpa henne. Enligt Fakhrul Hoda, chef vid neurokirurgiska avdelningen vid sjukhuset hade offret fått bestående skador på ryggraden på grund av frakturer i andra och tredje nackkotorna. Skadorna hade lämnat henne paralyserad från nacken och ner. Det hade förekommit rykten om att hon fått tungan utskuren av förövarna men enligt Hoda så tydde skadorna på tungan snarare på att den kommit i mellan hennes tänder när hon strypts. ”Det händer i sådana fall”, sade han till The Hindu.

I tisdags i veckan avled hon slutligen av sina skador, men inte innan hon lyckats namnge flera av förövarna. Hennes död har lett till omfattande protester över Indien, och främst i Delhi har stora folksamlingar demonstrerat utanför regerings- och myndighetsbyggnader med krav på hårdare tag mot de grova sexualbrotten men även reformer i rättsväsendet som enligt kritiker ofta blundar för brott begångna mot de lägsta kasterna i Indien.