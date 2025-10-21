250 miljoner kronor i bidrag till riksdagspartierna inför valåret

Det allmänna partistödet in­fördes 1966 och har sedan dess varit partiernas primä­ra inkomstkälla. Anhängare av systemet säger att partierna därigenom minskar sitt beroende av fi­nansiärer med egna agendor, medan kritiker menar att partierna – genom de enorma bidragen – i stället gjort sig oberoende av sina medlemmar och i förlängningen av folket. Med­lemsintäkterna är helt enkelt så små, i jämförelse med de statliga bidra­gen, att det inte spelar någon roll för partier om medlemsantalet ökar el­ler minskar.

Stödet betalas ut varje år. Nu har partibidragsnämnden fattat beslut inför den kommande stödperioden. Totalt betalas 167 733 850 kronor ut, fördelat efter partiernas storlek. Mest får Socialdemokraterna med nästan 43 miljoner, medan Libera­lerna får minst med drygt 11 miljo­ner. Partibidragsnämnden består av tre före detta justitieråd: Gudmund Toijer, Mari Andersson och Linda Haggren.

Kanslistöd

Utöver det ovan nämnda partistödet erhåller partierna också kanslistöd. Även det infördes på 1960-talet och fungerar i praktiken som ett allmänt bidrag utan redovisningskrav, även om det officiellt ska gå till riksdags­gruppens arbete. Alla partier får 5,8 miljoner kronor var, och ytterligare flera miljoner beroende på antalet mandat.

Särskilt bidrag

Under valår, oavsett om valet är till Sveriges riksdag eller EU-parlamen­tet, får partierna dessutom ett särskilt bidrag för ”informationsinsatser” som syftar till att höja valdeltagan­det bland grupper som invandrare, ungdomar och funktionshindrade. I verkligheten använder partierna bidraget som ett allmänt tillskott i kampanjkassan, vilket Nya Tider kunnat visa när vi tidigare granskat partiernas mycket kortfattade redo­visningar. Detta särskilda bidrag in­fördes i slutet av 1990-talet och har blivit kvar sedan dess. Regeringen har aviserat att det blir omkring 30 miljoner kronor till riksdagsparti­erna i år, precis som inför förra riks­dagsvalet.