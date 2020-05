3 646 döda i Sverige – snart 30 000 bekräftade fall

Under fredagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten berättade man om den fortsatta utvecklingen av coronapandemin i Sverige. Man menar att kurvan pekar svagt nedåt och att R-värdet, det värde som anger hur många nya fall som tillkommer per smittad, nu ligger strax under 1 och att antalet nya fall alltså skall minska över tid.

– I Sverige så fortsätter kurvan att se nu väldigt likadan ut hela tiden. En sakta, sakta minskning. Vårt berömda R-värde ligger strax under 1, men vi har nästan 30 000 anmälda hittills, sade Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Minskning av intensivvårdspatienter – men regionala skillnader

Tegnell menade vidare att samma svaga minskning var tydlig på antalet patienter som ligger inne på intensivvårdsavdelningar.

– På intensivvården har vi en minskning av fall, man ligger länge på IVA. Åtminstone några veckor. Men det läggs in färre. Återigen är det väldigt stor skillnad över landet.

– Dalarna är i helhet värre drabbade än andra regioner, de har haft mycket fall. Har en viss tendens till stabiliserande minskning. Skåne, som vi tittar extra på eftersom vi är oroliga för storstadsregionerna. Skåne har hela tiden hållit sig på en relativt jämn nivå, man visar fortfarande inga tecken på att öka drastiskt. Man gör ett bra jobb uppenbarligen, sade Tegnell.

Enligt Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen har man nu nått ner till strax under 400 patienter på intensivvårdsavdelningarna i landet. En del av den minskning vi ser är dock inte till följd av tillfrisknande, utan av den höga dödligheten för patienter som blir så pass allvarligt sjuka i Covid-19 att de hamnar i intensivvård.

En god nyhet är även att man inte ser någon ökning från någon region när det kommer till antalet som vårdas i intensivvård. Istället är det olika grad av minskning. Vården är dock fortfarande under ”en extremt hög arbetsbelastning” och att vården tvingas ligga på denna arbetsbelastning under så lång tid är i sig problematiskt sade hon vidare.

– I dag understiger vi 400 intensivvårdade, 397 kritiskt sjuka patienter vårdas för Covid-19 just nu, det är första gången sedan början av april. Vi hoppas att det här håller i sig. Det är en minskning på nästan 20 procent sedan förra fredagen, och en minskning på nästan 30 procent sedan vecka 17, sade Taha Alexandersson.

Lång rehabilitering och fortsatt högt dagligt dödstal

Enligt Tomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen finns det även en stor utmaning i den rehabiliterande vård som Covid-19 patienter behöver.

– Det har varit långa vårdtider, man har legat nedsövd länge. Efter intensivvård är det väldigt många personer som inte kan gå eller stå, inte kan äta eller svälja, eller minnas eller tänka som förut heller. Man behöver stöd i att komma tillbaka av sjukvården även efteråt.

– Det är viktigt att alla som behöver rehabilitering får det. Det innebär att kapaciteten måste ökas, vårdgivare är medvetna om det och planerar för det i olika takt runt om i landet.

Antalet döda menar man från Folkhälsomyndighetens sida ligger kvar kring 70-75 om dagen, vilket inte alltid syns i rapporteringen då den påverkas av den stora eftersläpning som varit ett faktum sedan april.

– Antalet avlidna. Vi ligger nu på ett medelvärde på någonstans mellan 70 och 75 om dagen nu. Det här speglar den uppdatering vi gör veckovis där vi ser om alla anmälda som Covid-19-smittade fortfarande är i livet. Därför fångar vi fall lite sent ibland.

Med den nuvarande mängden dagliga dödsfall beräknas Sverige nå cirka 4 800 dödsfall till slutet av maj månad.