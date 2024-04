30-årsstudie visar på landarealtillväxt vid kusterna

Den pågående skrämselpropagandan från klimatfanatiker stämmer inte överens med verkligheten. Oavsett om det handlar om påståenden om ett isfritt Arktis, glaciärfria Alper eller öparadis som sjunker i havet, har inget av detta förverkligats. Det verkar faktiskt som om situationen i stället har förbättrats på vissa områden. Det visar bland annat en studie som publicerades i mars 2024 (Evolutionary dynamics of island shoreline in the context of climate change: insights from extensive empirical evidence), som handlar om förändringen av kustlinjerna på totalt 13 000 öar.

