300 svenskar tågade i Salem: ”Vi glömmer aldrig, vi förlåter aldrig”

Inför Salemmanifestationen hade samling utlysts på Rönninge pendeltågsstation, där en fackelmarsch traditionsenligt skulle avgå mot platsen för mordet på den 17-årige nationalisten Daniel Wretström för 25 år sedan. Mellan år 2000 och 2010 genom­fördes årligen samma manifestation, som under sin storhetstid samlade över 2 000 deltagare och därmed räknades bland de största nationalistiska samlingarna i Europa.

Redan en timme innan avsatt tid började folk att samlas på parkeringen nedanför perrongen i Rönninge. Många kom i grupp, troligtvis en säkerhetsåtgärd då AFA och liknande sammanslutningar kraftsamlat med hyrbussar från bland annat Danmark inför manifesta­tionen. Från torget en bit bort hördes polissirener och i media kom snart rapporter om våldsamma konfronta­tioner mellan så kallade motdemonstranter och poliser. En grupp svartklädda vänsterextremister hade fått reda på att nationalister samlats vid pendeltågsstationen och försökte bege sig dit.

– Man ville inte att de skulle förflytta sig över en be­gränsningslinje. För att få dem att gå tillbaka och inte bli bemötta med våld så använde man både batong och pep­parsprej vid vissa tillfällen, kommenterade Ola Österling, presstalesperson vid polisen, till Aftonbladet.

Få motdemonstranter – men ökat politiskt tryck

Trots kraftsamlingen lyckades AFA enligt mediala rap­porter bara samla 150 personer. Bland de deltagare i Salemmanifestationen som tagit sig till samlingsplatsen var samtidigt den hetaste diskussionen hur många som skulle våga vara med och hedra Daniel Wretström, och om det skulle bli fler än motdemonstranterna. Ingen trodde på 2 000 personer, eller ens hälften av detta. Från politiker och medier hade hetsen inför manifestationen varit kompakt under de föregående veckorna. Statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer deklarerade att åsikterna hos de som deltar i något sådant är ”avskyvärda” och ”inget som hör hemma i Sverige”.

Dagen innan Salemmanifestationen presenterade re­geringen dessutom en grundlagsförändring som inne­bär en kraftig inskränkning i föreningsfriheten i syfte att öppna vägen för lagstiftarna i riksdagen att förbjuda ”deltagande i kriminella organisationer”. Även om för­slaget delvis sålts in som ett sätt att bekämpa gängkri­minalitet råder det inga tvivel om att politikerna har för avsikt att använda inskränkningen även mot politisk op­position från Sverigevänner.

– En sådan reglering kommer /…/ även att kunna träffa den som deltar i våldsamma extremistgrupper, såsom en aktivklubb, bekräftade Strömmer under en interpella­tionsdebatt i riksdagen om lagändringen.

Just aktivklubbar har i media sammankopplats med Salemmanifestationen, samtidigt som fyra personer som pekats ut som ledare för en sådan nyligen dömts för di­verse våldsbrott i Stockholm.

Den hätska stämningen, de obehagliga signalerna från landets makthavare och osäkerheten kring framtiden är sådant som bidragit till att många inte vågade dyka upp i Salem. Flera deltagare berättade för Nya Tider om per­soner och även grupper av nationalister som ställt in del­tagandet dagen innan, eller till och med samma dag. I en omröstning på sajten Nordfront uppgav 39 procent att de inte vågade delta. Trots detta kunde man räkna omkring 250 personer i ledet när fackeltåget ställde upp, vilket uppfattades som positivt.

En av deltagarna, Erik, som rest längst för att delta i manifestationen berättade mer om varför han kommit till Salem.

– Det är nu 25 år sedan mordet på Daniel Wretström och det svenskfientliga våldet bara fortsätter. Det har bara blivit värre, sade han. Han hade kört bil ned till Sa­lem från norra Norrland tillsammans med fem kamrater.

Enligt Erik var det fler från hans hemtrakter som ville följa med, men som inte rymdes i bilen.

– Vissa hörde av sig dagen innan vi skulle åka och då var bilen redan full.

En ensam motdemonstrant, invirad i en Israelflagga, hade trots en utstickande utstyrsel lyckats ta sig obe­märkt till samlingsplatsen nedanför perrongen. Just när fackelmarschen skulle börja gjorde han sitt bästa för att göra sin röst hörd.

Mannen, som var klädd som en kvinna, skrek grova könsord och kallade deltagarna för ”landsförrädare”.

Till Nya Tider uppgav mannen, som kallade sig för Malin, att han var mycket kritisk till Salemmani­festationen.

– De utgör ett hot mot Israel och mot homosexuella. De håller med Hamas, dundrade han.

Malin höll inte med om beskriv­ningen att demonstrationen var ett sätt att minnas en ung svensk man som mördats för 25 år sedan.

– Nej, det är bara ett svepskäl. De är landsförrädare hela bunten, hävdade han.

Alla blickar på facklorna som lyste upp Salem

Längst fram i fackeltåget gick tre kvinnor med blomsterkransar, följt av trumslagare och en bande­roll med budskapet: ”Vi glömmer aldrig, vi förlåter aldrig”.

– Detta är en tyst manifestation. Ingen alkohol, inget rökande, var det enda budskapet som gick ut från arrangören innan avmarsch.

Bland de som trotsat hoten och hetsen från politiker och medier och ändå dykt upp var en stor andel maske­rade, trots att polisen inför manifestationen meddelat att det skulle råda maskeringsförbud. Men då det rörde sig om lätt maskering, med halsdukar eller liknande, vidtogs ingen åtgärd från vare sig polisens eller arrangörens sida.

När tåget satte sig i rörelse var det bara trumslagar­nas jämna takt som bröt tystnaden. Framför ledet rörde sig ett kluster av journalister – fotograferande, viskande, ständigt förhandlande med polisen om hur nära de fick gå. Arrangörerna tillät bara alter­nativmedia att befinna sig i mani­festationens närhet, för att skydda deltagarnas integritet. Vid flera tillfällen fick jag tillsägelser av po­lisen att hålla avstånd från tåget, innan en funktionär förklarade att jag hade tillstånd att gå innanför.

Som under en begravningspro­cession i ett främmande land hade Salembor tagit sig ut på gatorna. I mindre grupper stod de andäktigt i tystnad och inväntade fackeltåget som slingrade sig fram i de­cembermörkret. Här och var syn­tes ungdomar uppe på broar eller kullar, med mopeder och cyklar. Alla ville de se med egna ögon – de som kommit till deras ort, Salem, som en gång slukade en mytom­spunnen ung mans liv och blev en symbol för det svenskfientliga vål­det – och för dem som aldrig glöm­mer och aldrig förlåter.

Ett femtontal unga killar kom efter vägen att bryta sig ut och börja gå sida vid sida med tåget. Snart gavs de egna facklor och kunde falla in i le­det. De var inte ens födda när Daniel Wretström mörda­des, men stod heller inte ut bland deltagarna. Kanske för första gången på länge var det ungdomarna som domi­nerade ledet – medelåldern låg långt under vad man sett vid tidigare manifestationer.

– Man har ju hört om Daniel Wretström, att han var skinnskalle och mördades på grund av det. Jag tycker det var fel och kom hit för att visa mitt stöd, berättar en av de yngre deltagarna.

Samtalet med en grupp ungdomar gled över till hur det är att vara ung svensk i dagens samhälle och de flesta var överens om att det blivit ännu svårare sedan Daniel Wretströms tid – att det i dag räcker med att vara svensk för att bli utsatt.

Vid mordplatsen väntade ytterligare ett femtiotal människor som kommit för att lyssna till talen. Men ef­tersom de inte gått i tåget höll polisen dem på avstånd – man kunde inte utesluta att vänsterextremister gömt sig bland dem. Bakom en rest talarstol kunde man se hur poliser med hundar försvann in i den mörka skogen.

– De letar efter meningsmotståndare som kan ha gömt sig, berättade en polis.

Över 300 vid platsen där Wretström mördades

Den traditionsenliga minnesplatsen med foto på Daniel Wretström fylldes snart med både blommor och tända gravljus, samtidigt som facklorna släcktes och samlades in av arrangörerna. Det var en lugn men allvarsam stäm­ning bland deltagarna, som nu växt till över 300.

I systemmedia har antalet deltagare rapporterats till alltifrån 150 personer till de 250 som hade samlats på Rönninge pendeltågsstation. Vänsterextrema Expo har angett antalet till 200 och beskriver manifestationen som ”nazistisk”. Men enligt arrangörerna blev deltagaranta­let något högre än man väntat sig.

– Det överträffade helt mina förväntningar. Vi var gan­ska sent ute med inbjudan av olika skäl, men folk hjälptes åt att sprida den, både muntligt och via sociala medier, säger Arvid Pettersson, som var den som ursprungligen tog initiativ till årets manifestation.

– Jag kände att det var dags att göra något igen, att he­dra det som hände förut och visa att det fortfarande finns många som bryr sig, berättar Arvid om hur han fick idén att återuppta manifestation.

– Problemen i samhället kvarstår, och ibland är de till och med värre än förut. Det här är ett sätt att samla svenskar, minnas Daniel Wretström och också hedra alla andra svenskar som mördats i en tid av mångkultur och splittring.

Han är tacksam till alla som gjorde manifestationen möjlig, men främst till alla som tog sig tid att åka till Sa­lem, inte sällan långväga ifrån.

Olika generationer – samma kompromisslöshet

Sammanlagt tre tal hölls vid mordplatsen. Samtliga var radikala, arga och kompromisslösa. Ilska riktades mot de politiker som välkomnat det svenskfientliga våldet och som nu på olika sätt vill förbjuda möjligheten för svensk­ar att organisera sig nationellt. Förutom två privatper­soner talade även Nordiska motståndsrörelsens ledare Fredrik Vejdeland.

Den första talaren, Jonas, kommenterade den mediala hetsen mot Salemmanifestationen.

– Jag har inget emot att kallas högerextrem. Men snälla media och politiker, förklara för mig vad som är extremt med att hedra mördade svenskar, att inte vilja att svensk­ar ska bli andra klassens medborgare i sitt eget land, sa han.

Till Gunnar Strömmer, som beskrivit Salemmanifes­tationens budskap som ”avskyvärda åsikter”, hälsade Jonas:

–Det är du som är avskyvärd, som föraktar det folk du ska företräda, sa han.

– Att riva upp vår föreningsfrihet med grundlagsänd­ringar kommer aldrig kunna stoppa en idé vars tid är inne, fortsatte Jonas.

Talaren Lukas var den yngsta av trion. Han berättade att han bara var tre månader gammal när Daniel Wret­ström mördades, men att han växt upp med historier från äldre nationella som berättat om Wretström och Salem.

I talet berättade även han om hur det är att växa upp i dagens mångkultur:

– Flera av mina vänner har personligen drabbats av mångkulturen och invandrargäng. De har blivit åsiktstra­kasserade av både skolan och de övriga systemen och motarbetade av två av de värsta myndigheterna som finns i det här landet: Polismyndigheten och Säkerhets­polisen.

– Glöm aldrig vem fienden är, vilka som förorsakat att vi samlats här idag. Systemet hatar när vi minns och hedrar de djärva, fortsatte Lukas.