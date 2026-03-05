4 000 illegala gripna i Minnesota – 97 procent fortfarande kvar

I början av december förra året inleddes Operation Metro Surge med att amerikanska Home­land Security (DHS) beordrade över 2 000 federala agenter från United States Immigration and Cus­toms Enforcement (ICE) till Minneso­ta. Beslutet togs efter flera avslöjan­den om bedrägeriskandaler, framför allt kopplat till delstatens somaliska befolkning. Somalierna anklagades i flera rapporter för att systematiskt lura till sig flera miljarder dollar i form av statliga bidrag till fejkade välfärdsprojekt.

Tonläget från Trumps administra­tion var högt och presidenten kalla­de bland annat somalierna i Minne­sota för ”skräp” som han inte ville ha i USA. När en YouTube-kanal i slutet av året hittade bevis för att hundra­tals miljoner dollar har betalats ut till igenbommade somaliska försko­lor meddelade USA:s inrikessäker­hetsminister Kristi Noem att fler ICE-agenter skulle skickas till delstaten.

Under operationens gång kom medierapporteringen i stor utsträck­ning att kretsa kring protester, våld­samma konfrontationer och upp­märksammade dödsskjutningar. Samtidigt bedrev Homeland Security en kampanj på sociala medier med dramatiskt producerade videoklipp från Minnesota, tillsammans med rekryteringsannonser med populär­kulturella referenser.

Den 12 februari meddelade Trumps ”gräns-tsar” Tom Homan att Operation Metro Surge skulle avslu­tas. Redan veckan därpå skulle ICE-agenterna börja lämna Minnesota, enligt Homan i ett betydligt bättre skick än före insatsen.

– Minnesota kommer att vara mycket säkrare på grund av det vi har åstadkommit, deklarerade Ho­man.

Homan hänvisade bland annat till omkring 4 000 gripanden, vilket senare bekräftades av Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt.

– Demokraterna öppnade våra gränser och lät brutala brottslingar, inklusive mördare, våldtäktsmän, gängmedlemmar och terrorister, invadera våra samhällen. President Trump vänder nu den fruktansvärda skadan och avlägsnar dessa hot från vårt land, sa Leavitt om operationen.

Retoriken om en massiv framgång i Minnesota är dock svår att förena med Trump-administrationens utta­lade mål att genomföra massdepor­teringar. Pew Research Center har uppskattat att omkring 130 000 per­soner utan laglig status befinner sig i delstaten.

Även om samtliga 4 000 gripna skulle ha deporterats – vilket inte redovisats – innebär det att cirka 97 procent av gruppen fortfarande be­finner sig kvar i Minnesota.

Det har samtidigt rapporterats om flera fall där ICE arresterat ameri­kanska medborgare, vilka per defini­tion inte kan deporteras.

Den ursprungliga planen att foku­sera på bedrägerier bland somalier övergick snart till riktade insatser mot andra grupper, som västafrika­ner och sydamerikaner. Det finns ingen officiell förklaring till detta, men AP News och andra medier har tryckt på faktumet att merparten av somalierna i Minnesota är amerikan­ska medborgare och därmed utanför ICE:s arbetsområde.