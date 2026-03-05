4 000 illegala gripna i Minnesota – 97 procent fortfarande kvar

I början av december förra året inleddes Operation Metro Surge med att amerikanska Homeland Security (DHS) beordrade över 2 000 federala agenter från United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) till Minnesota. Beslutet togs efter flera avslöjanden om bedrägeriskandaler, framför allt kopplat till delstatens somaliska befolkning. Somalierna anklagades i flera rapporter för att systematiskt lura till sig flera miljarder dollar i form av statliga bidrag till fejkade välfärdsprojekt.
Tonläget från Trumps administration var högt och presidenten kallade bland annat somalierna i Minnesota för ”skräp” som han inte ville ha i USA. När en YouTube-kanal i slutet av året hittade bevis för att hundratals miljoner dollar har betalats ut till igenbommade somaliska förskolor meddelade USA:s inrikessäkerhetsminister Kristi Noem att fler ICE-agenter skulle skickas till delstaten.
Under operationens gång kom medierapporteringen i stor utsträckning att kretsa kring protester, våldsamma konfrontationer och uppmärksammade dödsskjutningar. Samtidigt bedrev Homeland Security en kampanj på sociala medier med dramatiskt producerade videoklipp från Minnesota, tillsammans med rekryteringsannonser med populärkulturella referenser.
Den 12 februari meddelade Trumps ”gräns-tsar” Tom Homan att Operation Metro Surge skulle avslutas. Redan veckan därpå skulle ICE-agenterna börja lämna Minnesota, enligt Homan i ett betydligt bättre skick än före insatsen.
– Minnesota kommer att vara mycket säkrare på grund av det vi har åstadkommit, deklarerade Homan.
Homan hänvisade bland annat till omkring 4 000 gripanden, vilket senare bekräftades av Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt.
– Demokraterna öppnade våra gränser och lät brutala brottslingar, inklusive mördare, våldtäktsmän, gängmedlemmar och terrorister, invadera våra samhällen. President Trump vänder nu den fruktansvärda skadan och avlägsnar dessa hot från vårt land, sa Leavitt om operationen.
Retoriken om en massiv framgång i Minnesota är dock svår att förena med Trump-administrationens uttalade mål att genomföra massdeporteringar. Pew Research Center har uppskattat att omkring 130 000 personer utan laglig status befinner sig i delstaten.
Även om samtliga 4 000 gripna skulle ha deporterats – vilket inte redovisats – innebär det att cirka 97 procent av gruppen fortfarande befinner sig kvar i Minnesota.
Det har samtidigt rapporterats om flera fall där ICE arresterat amerikanska medborgare, vilka per definition inte kan deporteras.
Den ursprungliga planen att fokusera på bedrägerier bland somalier övergick snart till riktade insatser mot andra grupper, som västafrikaner och sydamerikaner. Det finns ingen officiell förklaring till detta, men AP News och andra medier har tryckt på faktumet att merparten av somalierna i Minnesota är amerikanska medborgare och därmed utanför ICE:s arbetsområde.