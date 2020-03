59 döda i Sverige – Stockholm svårt drabbat

Publicerad: 23 mars, 2020, 19:16

Coronaviruspandemin började i Kina i slutet av 2019 som ett antal mystiska fall av lunginflammation. I svåra fall rör sig virusinfektionen från näspassagen och halsen till lungorna, där den kan orsaka lunginflammation och visa sig vara dödlig. Orsaken befanns vara en ny typ av virus, som nu kallas SARS-Cov-2.

Viruset, och den sjukdom det orsakar – Covid-19 – är dödlig för en liten andel av de människor det drabbar. Den största faran är relaterad till lunginflammation, eller en inflammation i lungorna som orsakas av en infektion, även om det fortfarande finns mycket osäkerhet om hur virusinfektionen sprider sig i kroppen.

De tidiga symptomen är oftast hosta, feber och andnöd, och liknar influensa eller förkylning. Symtomen märks 2– 14 dagar efter exponering enligt den amerikanska organisationen Centers for Disease Control.

Viruset sprids genom droppar i luften som uppkommer genom hosta eller nysningar, och kommer in i kroppen genom munnen, ögon eller näsa. Det kan förbli aktivt på ytor i timmar till dagar, och kan kanske komma in i lungorna direkt via inandning. Efter att ha kommit in i kroppen sprider sig viruset till bakre delen av näspassagen och till slemhinnorna i halsen, där det fäster vid kroppens cellreceptorer.

De virala partiklarna hakar på de yttre väggarna i värdens celler, virusets genetiska material bryter igenom cellmembranet, och det kapar sedan cellen till att göra fler kopior av viruset. Viruskopiorna förökar sig, bryter sig ut ur cellen och infekterar andra celler i kroppen. En enda cell kan spotta ut miljontals kopior av viruset innan det dör.

In i lungorna

Viruset rör sig sedan från halsen ner i bronkialrören mot lungorna, enligt en rapport från The New York Times baserat på intervjuer med ledande experter på infektionssjukdomar. Infektionen kan sedan nå lungorna, vilket orsakar inflammation i slemhinnorna och skadar deras luftsäckar. Inflammationen hämmar lungornas förmåga att syresätta blodet och eliminera koldioxid från blodomloppet.

Inflammationen i lungorna, och deras nedsatta effekt, kan orsaka att de fylls med vätska, var och döda celler, och orsaka en infektion, vilket leder till lunginflammation. Vissa människor som är smittade har svårt att andas och behöver en respirator och för andra blir lungorna så fyllda med vätskor att de dör, även med insats av medicinsk hjälp.

Personer som lider av lunginflammation löper också en ökad risk för sekundära virus- och bakterieinfektioner. Lunginflammation orsakad av coronavirus verkar vara allvarligare än de flesta fall av sjukdomen, och påverkar en större del av lungorna, säger experter till tidningen The Guardian. Lunginflammation orsakas vanligtvis av bakteriell infektion, som kan behandlas med antibiotika.

Covid-19-lunginfektion verkar börja på de yttre delarna av sidorna av lungan, sedan sprider den sig till mer centrala områden, inklusive de övre luftvägarna och luftstrupen. Viruset kan också komma in i blodomloppet, och kan kanske infektera det gastrointestinala systemet, vilket orsakar symtom som diarré och matsmältningsbesvär. Infektionen kan också direkt skada organ inklusive hjärta, njurar, och lever, och orsaka benmärg att bli inflammerad. Små blodkärl kan också vara sårbara för inflammation. Kroppens eget immunsvar mot infektionen kan orsaka inflammation och organfel. Det är fortfarande oklart om hjärnan påverkas.

Centers for Disease Control sade att viruset har upptäckts i prov av blod och avföring, men det är oklart om det kan spridas genom alla kroppsvätskor.

Det finns minst sex andra typer av coronavirus som kan infektera människor. Vissa orsakar förkylningar, medan andra orsakade SARS- och MERS-utbrotten. SARS-Cov-2 tros ha sitt ursprung i fladdermöss eller i myrkottar.

Hälsoexperter rekommenderar regelbunden handtvätt för att begränsa exponeringen. Tvål förstör effektivt viruset när det är utanför kroppen eftersom det löser upp virusets yttre membran av fett, vilket gör att de virala partiklarna faller sönder. Handdesinfektionsmedel och alkoholprodukter är mindre effektiva än tvål i kampen mot viruset.

Vem är mest i riskzonen?

Över 100 000 människor har återhämtat sig från viruset när detta skrivs. Världshälsoorganisationen, WHO, säger att omkring 80 procent av de drabbade återhämtar sig utan någon medicinsk behandling, och ungefär en av sex blir allvarligt sjuka.

Äldre och personer med underliggande hälsoproblem är de mest utsatta. Immunsystemet tenderar att försvagas med åldern, även hos friska och aktiva människor. Risken med coronavirus börjar öka för personer som är över 60 och är ännu högre för de över 80. Långtidsrökare är sannolikt mer mottagliga för en allvarlig infektion på grund av deras skadade lungor.

Enligt Världshälsoorganisationen tillfrisknar personer med mild sjukdom efter ungefär två veckor, medan de med allvarligare sjukdomar som överlever kan ta tre till sex veckor för att återhämta sig.

Över hela världen har det förekommit över 367 000 bekräftade fall av coronavirus och över 16 000 dödsfall sedan det först uppstod i Kina i december, enligt Worldometer den 23 mars. WHO har uppskattat att viruset kommer att döda cirka 3,4 procent av patienterna.

Olika rapporter som citeras av Associated Press har uppskattat dödligheten från mindre än 1 procent till så hög som 4 procent bland de fall som diagnostiserats hittills, beroende på plats.

En tjänsteman från Centers for Disease Control uppskattade att i USA skulle mellan 0,25 procent och 1 procent av patienterna dö.

Världshälsoorganisationen har förklarat viruset som en pandemi och har varnat, att det är ”omöjligt” att veta när det kommer att nå sin topp.