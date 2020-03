683 smittade i Sverige – besöksförbud på flera sjukhus

Publicerad: 12 mars, 2020, 11:01

Läckta dokument från en medicinsk konferens i USA uppger att sjukhus i USA förbereder sig för 96 miljoner coronavirusinfektioner. Samma dokument vill också att sjukhusen skall förbereda sig för att vårda 4,8 miljoner och kunna hantera 480 000 dödsfall från den nu pågående Covid-19 pandemin som drabbat USA och världen.

Doktor James Lawler, professor vid University of Nebraska Medical Center, presenterade den 26 februari de skrämmande beräkningarna för konsekvenserna i USA av den nu pågående pandemin. Det inför sjukhusledningar och sjukvårdspersonal vid webb-konferensen What Healthcare Leaders Need to Know: Preparing for COVID-19 (Sv: Vad hälsovårdsledare behöver veta: Förberedelser för COVID-19).

Siffrorna som låg till grund för beräkningen kallades ”Bästa-gissning-epidemiologi” och var bland annat följande:

R0=2,5 eller en dubblingstid på 7-10 dagar

Andelen smittade av befolkningen 30-40 procent

Antalet som behöver sjukhusvård 5 procent

Antalet som behöver intensivvård 1-2 procent

Dödligheten i förhållande till infekterade 0,5 procent

https://www.businessinsider.com/presentation-how-hospitals-are-preparing-for-us-coronavirus-outbreak-2020-3