700 miljoner valsedlar i soptunnan – nu måste systemet ändras

Samtidigt har vi sett köer i vallokaler, valsedlar som försvunnit eller saboterats och väljare som haft svårt att ens hitta rätt sedel. För personer med funktionsnedsättningar har systemet varit direkt exkluderande. Detta undergräver tilliten till hela valprocessen.
Orättvisan är dessutom uppenbar. De etablerade riksdagspartierna får sina valsedlar tryckta och distribuerade med skattepengar. Mindre partier måste själva betala och hantera logistiken, ofta till miljonbelopp. Ska demokratin verkligen avgöras av vilka partier som har råd att trycka papper?
En enkel lösning finns redan
Valmyndigheten har tagit fram ett konkret förslag: en gemensam valsedel där alla partier listas och väljaren kryssar sitt alternativ. Förslaget presenterades på Valmyndighetens seminarium i Almedalen 2023. Fördelarna är tydliga:
- Mindre miljöförstöring och slöseri
- Rättvisa villkor mellan partierna
- Kortare köer i vallokalerna
- Stärkt valhemlighet och ökad tillgänglighet
Regeringen tillsatte i februari 2024 en parlamentarisk kommitté som nu utreder frågan.