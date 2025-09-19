Förlagsbutiken
Valsedlar är ett ineffektivt, dyrt och osäkert system, så som det är i Sverige. Det menar inte bara skribenten, utan också Valmyndigheten. Foto: Nya Tider

700 miljoner valsedlar i soptunnan – nu måste systemet ändras

  • , 17:31
DEBATT
Det svenska valsedelssystemet är ett demokratiskt haveri. Inför valet 2022 trycktes över 710 miljoner valsedlar för knappt åtta miljoner väljare. Nästan 98 procent gick direkt till återvinning. Hundratals ton papper, tusentals transporter, miljöpåverkan i enorm skala – allt helt i onödan.

Samtidigt har vi sett köer i val­lokaler, valsedlar som försvun­nit eller saboterats och väljare som haft svårt att ens hitta rätt sedel. För personer med funk­tionsnedsättningar har systemet varit direkt exkluderande. Detta undergräver tilliten till hela val­processen.

Orättvisan är dessutom uppen­bar. De etablerade riksdagsparti­erna får sina valsedlar tryckta och distribuerade med skattepengar. Mindre partier måste själva be­tala och hantera logistiken, ofta till miljonbelopp. Ska demokratin verkligen avgöras av vilka partier som har råd att trycka papper?

En enkel lösning finns redan

Valmyndigheten har tagit fram ett konkret förslag: en gemensam valsedel där alla partier listas och väljaren kryssar sitt alterna­tiv. Förslaget presenterades på Valmyndighetens seminarium i Almedalen 2023. Fördelarna är tydliga:

  • Mindre miljöförstöring och slöseri
  • Rättvisa villkor mellan parti­erna
  • Kortare köer i vallokalerna
  • Stärkt valhemlighet och ökad tillgänglighet

Regeringen tillsatte i februari 2024 en parlamentarisk kommit­té som nu utreder frågan.

  17:31

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati, Alternativ för Sverige, Enhet, För Allas Bästa, Kristna Värdepartiet, Knapptryckarna, Malmölistan, Medborgerlig Samling, Ny Allians

september 19, 2025

