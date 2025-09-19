700 miljoner valsedlar i soptunnan – nu måste systemet ändras

Samtidigt har vi sett köer i val­lokaler, valsedlar som försvun­nit eller saboterats och väljare som haft svårt att ens hitta rätt sedel. För personer med funk­tionsnedsättningar har systemet varit direkt exkluderande. Detta undergräver tilliten till hela val­processen.

Orättvisan är dessutom uppen­bar. De etablerade riksdagsparti­erna får sina valsedlar tryckta och distribuerade med skattepengar. Mindre partier måste själva be­tala och hantera logistiken, ofta till miljonbelopp. Ska demokratin verkligen avgöras av vilka partier som har råd att trycka papper?

En enkel lösning finns redan

Valmyndigheten har tagit fram ett konkret förslag: en gemensam valsedel där alla partier listas och väljaren kryssar sitt alterna­tiv. Förslaget presenterades på Valmyndighetens seminarium i Almedalen 2023. Fördelarna är tydliga:

Mindre miljöförstöring och slöseri

Rättvisa villkor mellan parti­erna

Kortare köer i vallokalerna

Stärkt valhemlighet och ökad tillgänglighet

Regeringen tillsatte i februari 2024 en parlamentarisk kommit­té som nu utreder frågan.