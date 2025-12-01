90-åring åtalas för hets mot folkgrupp

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.
🟠 INRIKES I budgetpropositionen för 2025–26 formulerade regeringen ett uppdrag till BRÅ att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om ”såväl hatbrott som riktas mot minoriteter som mot den svenska majoritetsbefolkningen”.
🟠 Vänskapsförbundet Sverige-Israel: ”Vi förnekar naturligtvis att det är ett folkmord” En pro-israelisk lobbyorganisation väckte uppståndelse på bokmässan med programpunkter som ”den fabricerade svälten i Gaza”.
🟠 INRIKES Trots en katastrofal kräftgång i opinionen och närmast enhälliga analyser som pekar på att partiet måste ta tydlig ställning för eller emot samarbete med Sverigedemokraterna för att vinna tillbaka väljare, valde Liberalerna att fortsätta på den inslagna vägen.
🟠 KRIMINALITET Just nu gör Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en studie om hatbrott mot romer.
🟠 MINNESORD Teologen Rune Söderlund (1944–2025) har gått bort i en ålder av 81 år.
🟠 INRIKES Under ett decennium blev mordet på Daniel Wretström en samlande kraft för den annars splittrade nationella rörelsen – i sorg och vredesmod.
🟠 INRIKES Den somaliska familjen valde att könsstympa sin sjuåriga dotter i en moské i Södermanland för tre år sedan – vilket ledde till att hon fick föras med ambulans till sjukhus på grund av kraftiga blödningar från underlivet.
🟠 EKONOMI Priset på guld och silver har de senaste månaderna rusat i höjden på ett sätt som saknar motstycke i modern tid.
🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.
🟠 KULTUR Stockholmsfödda Hanna Pauli torde tillhöra de mest folkkära svenska konstnärerna. Välkänd är målningen av det festdukade frukostbordet utomhus, väntande på att gästerna snart ska sätta sig vid det. Bilden ”Frukostdags” (1887) har kommit att bli vanlig i samband med födelsedagshälsningar.
🟠 KULTUR Nättidningen Kvartal har framställt sig som ett friskt alternativ till etablerad media. Men i en försåtlig intervju med den alternative mediaprofilen Nick Alinia lyser samma politiskt korrupta metodik igenom som präglat de svenska mediehusen i decennier. En viss typ av extremister framställs som oskyldiga offer, och förvrängda händelseförlopp återrapporteras som sanningar.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 VI FÖRLÅTER ALDRIG En vecka efter mordet på Daniel Wretström samlades vänner och bekanta, som tog med sig sina vänner och bekanta, i en spontan manifestation av sorg och vrede över hans död.
🟠 REPORTAGE KG Hammar har mer än någon annan kyrklig makthavare blivit förknippad med Svenska kyrkans omprofilering – från traditionellt kristen folkkyrka till högljudd politisk aktör.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
