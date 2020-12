94-årig kvinna lurad av bankbedragare

I SR:s inslag berättar Berit, en 94-årig kvinna om hur hon utsattes för ett bankbedrägeri som kostade henne närmare 7 000 kronor. När Nya Tider når henne för en intervju berättar hon att den man som presenterade sig som ”säkerhetsexpert” på Nordea talade bruten svenska och dessutom var oerhörd påstridig i sitt sätt att prata, ett sätt att bete sig på, som den utsatta kvinnan menar att en vanlig svensk man inte skulle ha uppvisat.

På eftermiddagen fredagen den 27 november ringer telefonen hos Berit, 94, boende nära Knivsta. På linjen fanns en annan kvinna som påstod sig ringa från Nordea och som på klanderfri svenska frågade den 94-åriga damen om ett banklån på 100 000 kronor. Berit sade sig inte ha något lån på den summan över huvudtaget, varpå den påstådda bankkvinnan meddelade att man genast skulle sätta igång en utredning om bedrägeri i samarbete med polisen. Berit kunde där och då inte föreställa sig att hon just var på väg in i en bedrägerimardröm.

”Så skulle en vanlig svensk man inte ha gjort”

Under helgen kunde Sveriges Radios lokalkanal P4 Uppsala berätta om hur polisen hade fått in åtminstone tre anmälningar om misstänkta eller genomförda bankbedrägerier mot äldre kvinnor i just Knivstaområdet. En av dem som drabbades var alltså 94-åriga Berit. När Nya Tider når henne under måndagen den 30 november berättar hon vad som sedan hände.

– Jo… en kvinna frågade mig vilken bank jag hade och om ett lån, och jag sa Nordbanken.

Dagens Nordea hette för 20 år sedan Nordbanken. Efter att Berit berättade vilken bank hon hade, lämnades luren hastigt över till en man som presenterade sig som ”säkerhetsexpert”.

– Och han sa till mig… Vi ska hjälpa dig; vi ska lösa det här åt dig, men vi behöver en försäkran från dig så att vi kan ta med oss dina kort till polisen. Jag som ju gått på handelsskola en gång i tiden frågade om det inte skulle finnas med något datum på en sådan lapp, men det tyckte han inte var så viktigt. Det tyckte jag var oseriöst. Men han var påstridig.

Trots att Berit anande oråd lade hon inte på luren. När vi frågar om hur mannen lät, säger hon:

– Du, han bröt. Det var bruten svenska. Han var påstridig och pratade på väldigt, väldigt mycket så att det var svårt att hänga med. Så hade en vanlig svensk man inte gjort.