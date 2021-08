Israel: 95 procent av svårt sjuka är vaccinerade

Publicerad: 25 juli, 2021, 12:05

Efter de stora demonstrationerna mot coronarestriktioner har polisen i delstaten New South Wales satt upp en insatsgrupp med målet att spåra upp alla som deltog i protesterna. Polisministern i delstaten, David Elliott, meddelade idag att minst 22 ”veterandetektiver” har fått uppdraget att ingå i insatsgruppen.

New South Wales är Australiens folkrikaste delstat med bland annat staden Sydney.

https://twitter.com/ThuyOng/status/1418757932972347394

Lördagen den 24 juli demonstrerade tusentals människor i alla större städer i Australien mot de drakoniska restriktionerna. Polisen har lovat att bekämpa detta ”våldsamma, smutsiga, riskabla” beteende. Trots att alla manifestationer förbjudits av Sydneys myndigheter på grund av att hela delstaten är fullständigt nedstängd, trotsade 3 500 personer förbudet och gick ut på gatorna. De fredliga demonstranterna möttes av poliskavalleri, batonger och pepparsprej. Dussintals greps. Redan dagen efter hade man utfärdat 510 bötesförelägganden.

David Elliot varnar alla som tänker demonstrera igen nästa lördag:

– Till alla de som uppmanar till att upprepa detta nästa vecka, akta er, för dessa 400 poliser kan bli 4 000 om det behövs.

HAPPENING: Thousands of peaceful protestors march in opposition to Sydney, Australia’s harsh covid lockdown. pic.twitter.com/JCzOmG2V56 — Election Wizard (@ElectionWiz) July 24, 2021

Meanwhile, in Sydney, crowds of people are attending a large and unauthorised anti-lockdown protest. pic.twitter.com/asW5K1tuIE — Josh Bavas (@JoshBavas) July 24, 2021

Liknande protester – och liknande polisvåld – rapporteras från Melbourne och Brisbane.

Polisen uppmanar nu allmänheten att skicka in foton och videor från demonstrationerna för att kunna identifiera fler deltagare i frihetsdemonstrationerna. Även New South Wales inrikesminister, Gladys Berejiklian, sade att hon var ”fullständigt äcklad” av frihetsdemonstrationerna och uppmanade alla som kände igen någon från demonstrationerna att utan dröjsmål ange dessa till polisen.

Huge anti-lockdown protest in Sydney’s CBD. Thousands of marchers chanting “freedom”. This man was arrested after he was pushed into a police officer pic.twitter.com/oDiG88lSyM — Georgie Mitchell (@gmitch_news) July 24, 2021

Police surround protesters inside Flinders St Station, where they pinned at least one man to the ground and engaged in a standoff with the others @theheraldsun pic.twitter.com/QNkvipXF0l — Olivia Jenkins (@byoliviajenkins) July 24, 2021

Hey I’m obediently in lockdown with my family in Sydney trying to flatten a curve while you are protesting for your right to fire-twirl. #selfish pic.twitter.com/av7VfYiUw5 — Ben Lee (@benleemusic) July 24, 2021

Sammanlagt tre delstater med över halva Australiens befolkning är nu totalt nedstängda, där alla människor beordrats att hålla sig hemma med hot om dryga böter. Man tillåts endast lämna hemmet för att köpa mat och andra nödvändigheter, för sjukvård, motion i max 90 minuter om dagen inom 2,5 kilometer från hemmet, samt för ”nödvändiga” jobb.

När New South Wales införde en total nedstängning av samhället i mitten av juni, då man registrerade några fall av den nya delta-varianten, meddelade delstatens hälsominister Brad Hazzard att de som bryter mot restriktionerna kommer att straffas med böter på 11 000 australiska dollar person, motsvarande 70 000 svenska kronor, eller sex månaders fängelse.

New restrictions will come into effect 6pm Tue 20 July 2021.

5 essential reasons to leave your home:

▪ Undertake essential work

▪ Shop for essential goods & services

▪ Medical reasons (inc vaccination & testing)

▪ Care & caregiving

▪ Exercise (with people in same household) pic.twitter.com/wbCkhznVoj — SA Health (@SAHealth) July 20, 2021

Under söndagen den 25 juli rapporterade myndigheterna ytterligare två dödsfall ”med” Covid-19, vilket gör att totalt 11 personer på hela kontinenten avlidit med sjukdomen sedan oktober förra året, de flesta den senaste månaden. En av de nedstängda delstaterna är Victoria, som rapporterat 0 döda sedan november förra året, men 11 nya positiva PCR-test under söndagen. Delstaten South Australia stängde ned sedan man registrerat 5 nya fall, varav fyra i samma kluster.

