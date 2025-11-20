Abubaker Mohamad Awad talar ut om mordet på Tommie Lindh: ”Jag vill förlåta honom”

År 2020 knivmördade Abu­baker Mohamad Awad den 19-årige studenten och nationalisten Tom­mie Lindh under en ef­terfest i dennes lägenhet. Abubaker våldtog också en kvinnlig bekant till Tommie två gånger – en av gångerna medan Tommie låg och förblödde på ett badrumsgolv.

Nu, fem år senare, väljer Awad att medverka i podcasten Bakom gal­ler, där journalisten Josephine Freje intervjuar grovt kriminella på olika svenska anstalter. Inför mötet hade Freje under flera månader fått brev från Abubaker – enligt hennes egen beskrivning ”kloka, eftertänksamma och empatiska”. Hon bokade in en intervju med Abubaker efter att han skrivit om hur mycket han längtar efter att bli ”förlåten” för sina brott.

Men när hon kommer till den slutna anstalten i Salberga möts hon av en helt annan person och det vi­sar sig snabbt att breven skrivits av en spökskrivare. Den Abubaker hon möter är densamme som un­der mordrättegången försökte lägga över skulden på sina offer.

– Det blir en konstig stämning di­rekt när jag kommer in, då han inte vill ta mig i hand. Jag minns nu att han skrivit att han funnit sin tro när han satt i häktet. Jag tänker att det kanske är därför, berättar Freje om mötet med mördaren.

”Jag vill förlåta Tommie”

Att Abubaker ser sig själv som offret blir tydligt när Freje frågar honom om han önskar att något varit annor­lunda. Då berättar han att han öns­kar att Tommie Lindh fortfarande levde – men inte av de skäl man kan­ske förväntar sig.

– Varför önskar jag att han levde? För att jag vill få svar själv på varför han har hotat mig, säger Abubaker.

– Jag önskar att Tommie Lindh lev­de så att jag kan förlåta honom.

Hoten som Abubaker ständigt återkommer till handlar bland annat om att Tommie försökt få honom att lämna den unga kvinnan i fred, sam­ma kvinna som han senare kom att våldta. Under natten försökte både Tommie och kvinnan i flera timmar få Abubaker att gå. När Tommie till slut somnat, ringde kvinnan dit en vän, Keith, som även han – handgrip­ligen men utan framgång – försökte avvisa Abubaker.

Men enligt Abubaker var det tvärtom: Han var det verkliga offret, tvingad att stanna kvar mot sin vilja.

– Om du lämnar det här hemmet, jag kommer döda dig, påstår Abuba­ker att Tommie sade under mordnat­ten.

Till och med Tommies samtal om fornnordiska gudar och asatro tidi­gare under kvällen tolkas som hot­fullt av Abubaker.

– Han pratade om de här vikingagudarna, asatro och så vidare. Och sen han började hota mig från ingen­stans, berättar han.

Det är detta som gör att Abubaker kan se sig själv som ett offer – inte bara för hot utan även för rasism. Att Keith anlände till lägenheten var en­ligt Abubaker bara för att förnedra honom ytterligare.

– Först hoten, sen kommer den här fucking Keith och hotar mig så här: ”Vem är den där jävla negern i lägenheten?” Det är jag, det finns ing­en annan jävla neger, säger Abuba­ker, som dömdes för försök till grov misshandel av Keith.

Men återigen är det i Abubakers värld han själv som är offret.

– Jag kan förlåta honom faktiskt, jag kan förlika mig, säger han om Keith.

Förnekar det dödande hugget – och pekar fingret

Abubaker Mohamad Awad dömdes i slutändan till livstids fängelse för bland annat mord, grov våldtäkt, våldtäkt och försök till grov miss­handel. Även om han medger att han knivhögg Tommie Lindh var det en­ligt Abubaker någon annan som ut­delade det dödande hugget.

– Jag vill inte förtala någon. Men jag misstänker faktiskt [våldtäktsoff­ret], eller polismannen, säger han i podcasten.

Att en polisman skulle ha besvarat larmet till Tommies lägenhet för att sedan själv mörda honom kan verka osannolikt. Men enligt Abubaker är det ännu konstigare att polisen i ett förhör betonar att han inte har rört mordvapnet.

– Polisen har ju handskar. Varför skulle en polis säga så?, undrar Abu­baker.

Enligt Abubaker är detta också betydligt mer troligt än att han själv utdelat hugget.

– Det är inte vad jag tror, det är vad spåren leder mig till, säger han.

Även om han rent formellt erkän­ner de två våldtäkterna som han dömts för verkar Abubaker inte hel­ler identifiera sig med dessa brott.

– Jag själv personligen hatar våld­täktsmän och såna människor, be­rättar han för Freje.

När Freje upplyser Abubaker om att han själv är en våldtäktsman sva­rar han:

– Tyvärr är det så, på papperet. Men innerst inne vet jag att jag inte ser på kvinnor på ett fucked up sätt.

Under intervjun betonar han flera gånger att han inte var attraherad av kvinnan som han våldtog och att han inte ville ha sex med henne. Under rättegången förklarade han våldtäk­terna som en ”hämnd” för att hon anklagat honom för att tafsa, vilket i sin tur var anledningen till att Tom­mie blev aggressiv mot honom.

– Det kändes faktiskt som att det var hon som startade alla problem, säger han under intervjun.

Hoppas att ”sanningen” ska komma fram

Eftersom Freje hade uppfattningen om att Abubaker var ångerfull och redo att fullt ut erkänna sina brott för henne får hon lämna Salberga med oförrättat ärende. Samtidigt fortsätter Abubakers kamp om att få ”upprättelse”, vilket bland annat lett till flera resningsansökningar till Högsta domstolen.

I ansökningarna har Abubaker uppgett att han våldtog Tommies väninna för att han ville ”förnedra henne” – något som han idag påstår sig ångra. Dessutom vidhåller han att han inte ligger bakom det andra, dö­dande knivhugget mot Tommie.

Men eftersom det saknas nya be­vis eller uppgifter för Högsta dom­stolen att ta ställning till har han inte kommit någonstans.

– Jag jobbar på mitt fall varje dag faktiskt, så gott som jag kan. Min svenska låter inte så toppen. Jag har försökt skriva resningsansökningar och har fått avslag fler än tre gånger, berättar han.

Vid flera tillfällen under intervjun slänger han sig med begreppet ”på papperet”, vilket Josephine Freje tolkar som ett sätt att skapa distans till brotten. Det framgår tydligt att det fem år efter mordet fortfarande finns två olika versioner av verklig­heten i Abubakers värld.

– På papperet har jag dödat han. Men i verkligheten har jag inte dödat han, säger han exempelvis om att han trots allt är dömd för mordet på Tommie Lindh.