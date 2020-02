Actionism – How to Become a Responsible Man Av Lennart Svensson 464 sidor Manticore Press, 2017

Actionism – ny livsfilosofi på traditionell grund

Av och till ställer sig någon upp, ber om massans uppmärksamhet och börjar sedan föreläsa för den hur den ska vara och handla. Det är moralfilosoferna, livscoacherna, folkuppfostrarna och samtidsguruerna. Ett exempel på detta är artikeln i Nya Tider v.47/2018 som skildrade Jordan Peterson och hans livsfilosofi. Och nu har en svensk sällat sig till denna skara av upplysare: Lennart Svensson, författare och kulturskribent. Här diskuterar han de centrala idéerna som utgör hans bok Actionism – How to Become a Responsible Man (2017).

Vad behövs för att skapa en livsfilosofi? Det är enkelt. Man behöver bara 1) ha levt ett liv, 2) ha lite kunskap om filosofi samt 3) tänka över alltsammans. Att skapa en livsfilosofi, som den jag gjort med Actionism, är alltså i teorin lätt. "Men det enkla är svårt", som Clausewitz sa. Det tar sin tid att tampas med sig själv, med idéer och med ingrodda vanföreställningar. Speciellt i vår tid. Vi har till exempel alla fått veta sedan barnsben att viljan, den är en illusion. Fri vilja finns inte...! Så basuneras det ut från akademier, böcker och tidningsredaktioner i etablissemangets tjänst. Jag däremot anser att viljan existerar. Och det behöver jag heller inte bevisa, så "filosof" jag är (eller gör anspråk på att vara). Men så är det också för alla filosofiska diskussioner. Man måste börja någonstans. "Metodiskt tvivel" får inte gå för långt. Actionism handlar om viljan. Viljan måste styra tanken. Viljan kan styra tanken.

