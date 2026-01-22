Förlagsbutiken
ADL-chefen Jonathan Greenblatt och Susan Heller Pinto, ADL:s vicechef för internationell policy. Stillbild: ADL/Zoom

ADL-ledare: De ”sju viktigaste judiska gemenskaperna i världen” konspirerar med oss varannan vecka

  • , 18:21
UTRIKES
Ledare för den ökända lobbygruppen ADL hävdar att de samlar ”ledarna för de sju största judiska grupperna på jorden” i Zoom-möten ”varannan vecka” för att samordna sitt arbete ”mot antisemitism”.

Det är den starkt antisionistiska sajten Information Liberation som lyfter fram de häpnadsväckande uttalanden som ADL:s vicechef för internationell policy Susan Heller Pinto gjorde i mitten av december, i ett samtal som ADL-chefen Jonathan Greenblatt själv delade på X.

ADL, Anti-Defamation League, är en judisk lobbygrupp i USA som under lång tid lyckats sätta tonen inom den judiska diasporan. Dess officiella syfte är att bekämpa ”antisemitism”, men i realiteten har den fungerat ungefär som svenska Expo – fast långt mycket mer inflytelserik – och hängt ut exempelvis invandringskritiker som aldrig sagt ett ont ord om judar, eller riktat mild kritik mot judar eller Israel.

I videoklippet säger Susan Heller Pinto att ADL ”håller Zoom-möten varannan vecka” där ledare för ”de sju största judiska gemenskaperna i världen” samlas. ADL-gruppen i fråga kallas ”J7” och precis som ADL självt är dess officiella syfte att ”bekämpa antisemitism”.

”Vi möts varannan vecka via Zoom för att dela information, för att dela metoder. Vi delar med oss av vad som fungerat för våra gemenskaper, vad som inte fungerat, vad som kan fungera någon annanstans. Vi har delat tips, eller skissat på lagstiftning, som kan fungera i andra länder, eller diskuterat olika former av rättstvister”, sade Susan Heller Pinto.

”Vi har möten som i vissa fall är off the record, i vissa fall on the record, med världsledare där vi delar vår gemenskaps bekymmer och kräver handling”, tillade hon.

  • , 18:21

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

januari 22, 2026

USA på väg att olagligförklara kritik mot judar

USA på väg att olagligförklara kritik mot judar

av Gunnar Hellgren
maj 27, 2024

🟠 – Göran Perssons organisation får definiera vad som blir olagligt att säga i USA Det amerikanska representanthuset har röstat igenom ett förslag som innebär att ”antisemitiska” yttranden i praktiken kriminaliseras. Även uppenbart sanna påståenden som är negativa för judar ska bli olagliga, om förslaget även röstas igenom i senaten. Vad som är ”antisemitism” ska bestämmas av en organisation som grundades av Göran Persson, och där Israel finns representerat i styrelsen. Högerradikala amerikaner rasar mot beslutet, men i kongressen röstade nästan alla republikaner för det.

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
