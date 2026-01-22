ADL-ledare: De ”sju viktigaste judiska gemenskaperna i världen” konspirerar med oss varannan vecka

Det är den starkt antisionistiska sajten Information Liberation som lyfter fram de häpnadsväckande uttalanden som ADL:s vicechef för internationell policy Susan Heller Pinto gjorde i mitten av december, i ett samtal som ADL-chefen Jonathan Greenblatt själv delade på X.

ADL, Anti-Defamation League, är en judisk lobbygrupp i USA som under lång tid lyckats sätta tonen inom den judiska diasporan. Dess officiella syfte är att bekämpa ”antisemitism”, men i realiteten har den fungerat ungefär som svenska Expo – fast långt mycket mer inflytelserik – och hängt ut exempelvis invandringskritiker som aldrig sagt ett ont ord om judar, eller riktat mild kritik mot judar eller Israel.

I videoklippet säger Susan Heller Pinto att ADL ”håller Zoom-möten varannan vecka” där ledare för ”de sju största judiska gemenskaperna i världen” samlas. ADL-gruppen i fråga kallas ”J7” och precis som ADL självt är dess officiella syfte att ”bekämpa antisemitism”.

”Vi möts varannan vecka via Zoom för att dela information, för att dela metoder. Vi delar med oss av vad som fungerat för våra gemenskaper, vad som inte fungerat, vad som kan fungera någon annanstans. Vi har delat tips, eller skissat på lagstiftning, som kan fungera i andra länder, eller diskuterat olika former av rättstvister”, sade Susan Heller Pinto.

”Vi har möten som i vissa fall är off the record, i vissa fall on the record, med världsledare där vi delar vår gemenskaps bekymmer och kräver handling”, tillade hon.