Adventskonsert i Frauenkirche i Dresden

I årets konsert deltog som vanligt Sächsische Staatskapelle under ledning av Nicholas Collon (dirigent) samt Sächsischer Staatsopernchor och den världskända Dresdner Kreuzchor. Man öppnade konserten med J.S. Bachs Weihnachtsoratorium, jubel och triumfdelen. Den kristna glädjen steg mot kyrkans kupoltak. Därefter sjöng den dansk-franska sopranen Elsa Dreisig Peter Heises Drot og Marsk. En av jultidens mest kända kompositioner, Adolphe Adams Cantique de Noël sjöngs av den franske tenoren Benjamin Bernheim. Edvard Griegs Ave maris stella blev Dresdner Kreuzchoren’s superba första inslag i konserten. Senare i programmet bidrog de med Carl Thiels kända stycke In dulci jubilo. Självfallet var även W.A. Mozart med i konsertens program. Flöjtisten Sabine Kittel spelade tredje satsen ur flöjtkonserten nr 2 i D-dur. Sopranen Elsa Dreisig framförde Exsultate jubilate.

Bland övriga kompositörer och musikstycken ska nämnas Hector Berlioz och hans för örat så behagliga L’Enfance du Christ (L’Adieu des bergers), Richard Strauss’ Morgen, Maurice Ravels Ma mère l’oye: Le jardin féerique.

Adventskonsertens superba duett sjöngs av sopranen Elsa Dreisig och tenoren Benjamin Bernheim; det var Johann Sebastian Bachs och Charles Gounods Ave Maria, arrangerad av Jarkko Riihimäki. Därefter kom avslutningen med den tyska psalmen Macht hoch die Tür, även den i arrangemang av Jarkko Riihimäki.

Alla intresserade musikälskare fick förstås inte plats i kyrkan, därför ställdes en enorm skärm på Neumarkt-torget där Dresdenborna fick både se och höra den pågående adventskonserten. Det måste nämnas att även Dresden, som många andra tyska städer, har sin egen julmarknad. Den mest eftertraktade julartikeln är naturligtvis Dresdner Christstollen, en tysk julfruktkaka med underbar smak och doft.

Men vad man bör tänka på är den enorma ansträngning som har krävts tekniskt, ekonomiskt och konsthistoriskt för att återuppbygga denna symboliska kyrka.

Undertecknad traskade i mitten på 1960-talet till Zwinger, fortfarande bland ruiner till vänster och höger. På vissa väggar stod det med stora, vita kyrilliska bokstäver ”min njet” – fritt från minor. Under besöket i augusti 1994 (se bilden) påbörjades återuppbyggnaden och i oktober 2005 återinvigdes en av Dresdens kulturskatter – den protestantiska Frauenkirche. Den katolska Slottskyrkan klarade sig mycket bättre under de allierades eldbombning.

Således är det nu 20 år sedan invigningen och undertecknad vädjar till ansvariga på SVT – köp in årets Adventskonsert och även föregående års första Adventskonsert! Tyskland är ett kulturland, inte bara nazister och fascister. Gör en reportageresa med bildade, belevade journalister till Florens vid Elbe, det vill säga Dresden, besök Tysklands äldsta stad Trier med Porta Nigra. För vänsterorienterade kan nämnas att i Trier finns ett mycket intressant Karl Marxmuseum, där man kan inhämta mycket information om denne sanne ”demokrat”.

Men återigen – skönheten i bild och ljud: Adventskonserten från Frauenkirche i Dresden! Tack på förhand!