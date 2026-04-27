”Skogar i stället för vindkraft!” skriver AfD på ett valplakat. Nu vill man driva regeringen till författningsdomstolen för att låna ofantliga belopp bara för att avhjälpa de värsta effekterna av en havererad klimatpolitik. Foto: Imago

AfD och BSW går till angrepp mot den tyska maktelitens gröna luftslott

Trots politisk isolering fortsätter AfD och BSW att flytta fram sina positioner i Tyskland. Nu driver båda partierna processer mot förbundsstaten: AfD vill få regeringens omstridda budgetupplägg prövat i författningsdomstolen, medan BSW kräver omräkning av rösterna i förbundsdagsvalet 2025 efter att ha missat spärren med endast 9 529 röster.

Högernationalistiska Al­ternativ för Tyskland (AfD) och den vänster­populistiska uppsticka­ren Bündnis Sahra Wa­genknecht (BSW) pressar nu båda det politiska etablissemanget. Trots att partierna anses stå på varsin yt­terkant av den politiska skalan är deras kritik mot etablissemanget i delar likartad och de driver just nu varsin process som kan påverka både maktförhållandena i förbunds­dagen och på sikt även förbunds­kansler Friedrich Merz möjlighet att regera.

Sahra Wagenknecht tog med sig missnöjda Die Linke-företrädare och bildade BSW år 2024. Idag anklagar hon sitt tidigare parti för att ”fokusera på dieter, pronomen och upplevd rasism” i stället för traditionella vänsterfrågor som fattigdom och den ständigt växande klyftan mellan rika och fattiga. Foto: Thomas Rodenbücher

 

Trots att AfD med 20,8 procent av rösterna fördubblade sitt stöd i ny­valet 2025 hölls partiet fortsatt borta från makten när etablissemangets två partier, kristdemokratiska CDU/ CSU och socialdemokratiska SPD, gick samman för att bilda regering. För BSW slutade däremot partiets första val till förbundsdagen i ett bakslag, trots stark medvind efter partibildningen och rekryteringen av flera tunga vänsterpolitiker. En­ligt det officiella resultatet hamnade partiet 0,019 procentenheter – och bara 9 529 röster – under fempro­centsspärren.

Sedan resultatet av nyvalet fast­ställdes har Wagenknecht och hen­nes parti inte accepterat utfallet. Inom BSW menar man dessutom att misstankarna mot valresultatet stärkts efter att företrädare granskat omständigheterna närmare. I ett pressmeddelande skriver partiet att det finns tecken på både felräknade röster och förväxlingar med andra partier.

”Ett litet antal valurnor omräk­nades fullständigt av skäl som inte var relaterade till BSW. Under dessa omräkningar upptäcktes ett antal felaktigt räknade BSW-röster. Om man extrapolerar till de cirka 95 000 valurnorna i Tyskland skulle detta ensamt uppgå till nästan 30 000 rös­ter. Inträde i förbundsdagen skulle därmed vara mer än säkrat”, står det i uttalandet.

Förbundsdagen avslog i decem­ber 2025 ett formellt krav från BSW på omräkning av rösterna. Frågan har därför förts vidare till Tysklands författningsdomstol, landets högsta instans i författningsfrågor. BSW vill inte bara ompröva resultatet för egen del, utan också få rättslig klar­het i valresultatet i sig – inklusive mandatfördelningen. Om BSW vid en omräkning skulle passera femprocentsspärren skulle partiet nor­malt få 34 mandat, samtidigt som re­geringspartierna tillsammans skulle förlora omkring 20. Det skulle inte bara ändra styrkeförhållandena i förbundsdagen, utan också kunna kosta CDU/CSU och SPD deras nuva­rande majoritet.

Enligt BSW måste författnings­domstolen nu begära en ompröv­ning av rösträkningen om tyskarnas förtroende för systemet ska kunna räddas.

– Endast en omräkning kan säkra förtroendet för demokratin, kom­menterade partiledaren Fabio de Masi till tidningen Stern i samband med att överklagan lämnades in.

Som följd av att BSW misstänker felaktigheter i rösträkningen kräver man nu dessutom omfattande refor­mer av det tyska valsystemet. Partiet vill bland annat lagstifta om att data från vallokaler och valkretsar måste göras tillgängliga i ett enhetligt och lättillgängligt format senast 48 tim­mar efter ett val. Dessutom vill BSW se regler som innebär att en syste­matisk omprövning av ett valresultat utlöses automatiskt om marginalen ligger inom 0,1 procent.

BSW anser också att själva ord­ningen för valprövning måste ses över. Att den majoritet som fått mak­ten genom ett val också avgör in­vändningar mot samma val innebär, enligt Fabio de Masi, att förbundsda­gen blir ”domare i egen sak”. Enligt BSW understryks detta av att det tog nio månader för parlamentets val­prövningsutskott att avslå partiets invändning. Partiet vill därför öppna för möjligheten att överklaga valresultat direkt till författningsdoms­tolen.

AfD och BSW pressar etablissemanget från varsitt håll

Det är inte bara styrkeförhållandena i förbundsdagen som hade kunnat förändras om BSW fått 34 mandat. Mandaten hade också kunnat bli av­görande för AfD:s försök att få regeringens omstridda budgethantering prövad i Tysklands författnings­domstol, eftersom partiet bara sak­nade sex röster för att frågan skulle kunna föras vidare från parlamen­tet.

Det finns i dag inga formella sam­arbeten mellan AfD och BSW på re­gional eller lokal nivå, trots att båda partierna haft framgångar framför allt i östra Tyskland på de etablerade partiernas bekostnad. Däremot finns flera exempel på samtal, förhand­lingar och öppningar för samverkan i lokala sakfrågor. Båda partierna vill verka för ett starkare och mer suve­ränt Tyskland med mindre beroende av globala krafter, och båda är mot­ståndare till finansiering av kriget i Ukraina. BSW förespråkar också en betydande åtstramning av den tyska migrationspolitiken, vilket är AfD:s viktigaste fråga.

BSW kritiserar Tysklands stora satsningar på militär materiel, både för det egna försvaret och kriget i Ukraina. En fråga som man vill driva till författningsdomstolen är att regeringen fick igenom en grundlagsändring förra året som gör ett undantag för skuldbromsen när det gäller just upprustning. Foto: Gorloff-KV/shutterstock.com

 

I mars publicerade Sahra Wagen­knecht en debattartikel i flera tyska tidningar där hon argumenterade för att avskaffa den så kallade brand­vägg som övriga partier upprätthål­ler mot AfD. Enligt BSW-grundaren har de etablerade partierna miss­lyckats med att bemöta väljarnas oro och i stället lagt sin kraft på att göra deras röster politiskt verkningslösa med odemokratiska metoder.

I artikeln skriver hon också att brandväggen blivit ett sätt för eta­blissemanget att klamra sig fast vid makten:

”Ändå handlar brandväggen inte om att rädda demokratin, utan sna­rare om raka motsatsen: den handlar om att säkra makten och en politisk agenda som stora delar av befolkningen inte längre vill ha och inte har röstat på.”

Axel Lundström

april 27, 2026

Hälsa

