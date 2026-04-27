AfD och BSW går till angrepp mot den tyska maktelitens gröna luftslott

Högernationalistiska Al­ternativ för Tyskland (AfD) och den vänster­populistiska uppsticka­ren Bündnis Sahra Wa­genknecht (BSW) pressar nu båda det politiska etablissemanget. Trots att partierna anses stå på varsin yt­terkant av den politiska skalan är deras kritik mot etablissemanget i delar likartad och de driver just nu varsin process som kan påverka både maktförhållandena i förbunds­dagen och på sikt även förbunds­kansler Friedrich Merz möjlighet att regera.

Trots att AfD med 20,8 procent av rösterna fördubblade sitt stöd i ny­valet 2025 hölls partiet fortsatt borta från makten när etablissemangets två partier, kristdemokratiska CDU/ CSU och socialdemokratiska SPD, gick samman för att bilda regering. För BSW slutade däremot partiets första val till förbundsdagen i ett bakslag, trots stark medvind efter partibildningen och rekryteringen av flera tunga vänsterpolitiker. En­ligt det officiella resultatet hamnade partiet 0,019 procentenheter – och bara 9 529 röster – under fempro­centsspärren.

Sedan resultatet av nyvalet fast­ställdes har Wagenknecht och hen­nes parti inte accepterat utfallet. Inom BSW menar man dessutom att misstankarna mot valresultatet stärkts efter att företrädare granskat omständigheterna närmare. I ett pressmeddelande skriver partiet att det finns tecken på både felräknade röster och förväxlingar med andra partier.

”Ett litet antal valurnor omräk­nades fullständigt av skäl som inte var relaterade till BSW. Under dessa omräkningar upptäcktes ett antal felaktigt räknade BSW-röster. Om man extrapolerar till de cirka 95 000 valurnorna i Tyskland skulle detta ensamt uppgå till nästan 30 000 rös­ter. Inträde i förbundsdagen skulle därmed vara mer än säkrat”, står det i uttalandet.

Förbundsdagen avslog i decem­ber 2025 ett formellt krav från BSW på omräkning av rösterna. Frågan har därför förts vidare till Tysklands författningsdomstol, landets högsta instans i författningsfrågor. BSW vill inte bara ompröva resultatet för egen del, utan också få rättslig klar­het i valresultatet i sig – inklusive mandatfördelningen. Om BSW vid en omräkning skulle passera femprocentsspärren skulle partiet nor­malt få 34 mandat, samtidigt som re­geringspartierna tillsammans skulle förlora omkring 20. Det skulle inte bara ändra styrkeförhållandena i förbundsdagen, utan också kunna kosta CDU/CSU och SPD deras nuva­rande majoritet.

Enligt BSW måste författnings­domstolen nu begära en ompröv­ning av rösträkningen om tyskarnas förtroende för systemet ska kunna räddas.

– Endast en omräkning kan säkra förtroendet för demokratin, kom­menterade partiledaren Fabio de Masi till tidningen Stern i samband med att överklagan lämnades in.

Som följd av att BSW misstänker felaktigheter i rösträkningen kräver man nu dessutom omfattande refor­mer av det tyska valsystemet. Partiet vill bland annat lagstifta om att data från vallokaler och valkretsar måste göras tillgängliga i ett enhetligt och lättillgängligt format senast 48 tim­mar efter ett val. Dessutom vill BSW se regler som innebär att en syste­matisk omprövning av ett valresultat utlöses automatiskt om marginalen ligger inom 0,1 procent.

BSW anser också att själva ord­ningen för valprövning måste ses över. Att den majoritet som fått mak­ten genom ett val också avgör in­vändningar mot samma val innebär, enligt Fabio de Masi, att förbundsda­gen blir ”domare i egen sak”. Enligt BSW understryks detta av att det tog nio månader för parlamentets val­prövningsutskott att avslå partiets invändning. Partiet vill därför öppna för möjligheten att överklaga valresultat direkt till författningsdoms­tolen.

AfD och BSW pressar etablissemanget från varsitt håll

Det är inte bara styrkeförhållandena i förbundsdagen som hade kunnat förändras om BSW fått 34 mandat. Mandaten hade också kunnat bli av­görande för AfD:s försök att få regeringens omstridda budgethantering prövad i Tysklands författnings­domstol, eftersom partiet bara sak­nade sex röster för att frågan skulle kunna föras vidare från parlamen­tet.

Det finns i dag inga formella sam­arbeten mellan AfD och BSW på re­gional eller lokal nivå, trots att båda partierna haft framgångar framför allt i östra Tyskland på de etablerade partiernas bekostnad. Däremot finns flera exempel på samtal, förhand­lingar och öppningar för samverkan i lokala sakfrågor. Båda partierna vill verka för ett starkare och mer suve­ränt Tyskland med mindre beroende av globala krafter, och båda är mot­ståndare till finansiering av kriget i Ukraina. BSW förespråkar också en betydande åtstramning av den tyska migrationspolitiken, vilket är AfD:s viktigaste fråga.

I mars publicerade Sahra Wagen­knecht en debattartikel i flera tyska tidningar där hon argumenterade för att avskaffa den så kallade brand­vägg som övriga partier upprätthål­ler mot AfD. Enligt BSW-grundaren har de etablerade partierna miss­lyckats med att bemöta väljarnas oro och i stället lagt sin kraft på att göra deras röster politiskt verkningslösa med odemokratiska metoder.

I artikeln skriver hon också att brandväggen blivit ett sätt för eta­blissemanget att klamra sig fast vid makten:

”Ändå handlar brandväggen inte om att rädda demokratin, utan sna­rare om raka motsatsen: den handlar om att säkra makten och en politisk agenda som stora delar av befolkningen inte längre vill ha och inte har röstat på.”