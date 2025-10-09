Afghan våldtog dement 82-årig kvinna – hennes son tvingades se dådet

Den horribla våldtäkten skedde den 18 september i år när afghanen, som anställts som vårdare av ett äldrevårdsföretag, gick in i den demenssjuka kvinnans lägenhet. I stället för att ta hand om henne valde han att brutalt våldta den försvarslösa kvinnan.

Samtidigt filmade en säkerhetskamera som kvinnans son installerat hela våldtäkten, vilket sändes live till sonens mobiltelefon. Han hade installerat kameran av oro för sin mamma efter att han fått besked att hon fått en ny vårdare, enligt hans egna uppgifter till tidningen Kronen Zeitung.

”Hon har förlorat viljan att leva”, berättade en av hennes söner efter våldtäkten.

Afghanen, identifierad som Sarafaz Z, en 26 år gammal migrant, kunde gripas dagen efter våldtäkten. Han har erkänt våldtäkten men fallet utreds fortfarande och åtal har ännu inte väckts av åklagare.

Kvinnan vill inte länge leva

Efter våldtäkten har kvinnan drabbats av en akut depression och självmordstankar och enligt hennes advokat har hon drabbats av omfattande psykologiskt lidande av det fruktansvärda övergrepp hon utsatts för av Sarafaz Z.