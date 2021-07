Afrikan åtalas för tågvåldtäkt: ”Emot min religion att kvinnor visar hud”

Kvinnan satt ensam på ett SJ-tåg på väg mot Stockholm den 10 maj. Hon hade satt sig på en fönsterplats i färdriktningen.

På motsatt sida av gången sitter en man som hon beskriver som ”mörkhyad” med mörkt, kort krulligt hår med gråa stänk, blå stickad tröja och en annan grön tröja.

Under resan märker kvinnan att mannen tittar mycket på henne. Efter ett tag kommer han plötsligt fram och frågar om han får sätta sig bredvid henne. Hon tänker att han bara vill sitta i rätt färdriktning, säger ja och flyttar sina saker som legat på sätet bredvid henne.

I polisförhör berättar kvinnan att mannen snart trängde in henne i hörnet och började kyssa henne, stack handen under hennes tröja för att tafsa på brösten, och körde ner sina fingrar i hennes byxor och in i hennes kön. Hon försökte blockera honom genom att knipa ihop benen och sätta upp ett ben i vägen för honom.