Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Stephen Crean (t.v) räddade en grupp barn. Knivmannen i Huntingdon identifierades senare som Anthony Williams, 32. Foto: Privat/X

Afrikansk knivman högg ner tågresenärer

  • , 18:54
UTRIKES
Anthony Williams, 32, en brittisk medborgare född i Storbritannien med afrikanskt ursprung, har nu åtalats efter den brutala knivattacken mot passagerare på ett tåg i Storbritannien där tio personer knivhöggs och skadades allvarligt.

Det var i Storbritannien under söndagskvällen 19.42 lokal tid som larmet kom in till polisen. En ”svart man var i färd med att anfalla” och ”hugga ner alla människor han kom åt” på ett tåg, fick de höra. Vittnen har berättat om fruktansvärda scener och panik på tåget under attacken.

– Jag hörde människor ropa ”spring, spring, det är en kille som bokstavligen knivhugger alla”, berättade ögonvittnet Olly Foster för BBC.

Totalt 11 personer skadades under attacken, varav tio blev knivhuggna. Gärningsmannen i fråga har sedan kunnat identifieras som Anthony Williams, 32, en brittisk medborgare med afrikanskt ursprung som är född i Storbritannien. Han har enligt uppgifter i brittisk media en historik av psykisk ohälsa.

Tågattacken var kulmen på ett flertal andra attacker och mordförsök han genomfört under hela helgen mot oskyldiga människor utan att polis sagt sig kunna hitta förövaren, trots otaliga övervakningskameror varav flera där Williams fångats på bild.

Vit hjälte – skyddade barn med sin kropp

Dayna Arnold, 48, var en av de resenärer som befann sig ombord på tåget. Hon försökte fly under attacken men blev i stället inklämd vid ett säte av andra människor som försökte ta sig undan. Då hamnade hon öga mot öga med Williams.

– Snälla, gör det inte. Snälla, döda mig inte, berättar Arnold att hon vädjade till honom, sade hon till BBC. Enligt vad hon sagt valde han att skona henne, men fortsatte att anfalla andra passagerare han kom åt. Han ska enligt henne sagt: ”Djävulen kommer inte vinna” under attacken.

En av de som skadades under attacken var en vit man, Stephen Crean, som enligt vittnesuppgifter gick till motangrepp mot Williams när denne närmade sig en grupp med barn, trots att han varnades av andra passagerare att inte närma sig knivmannen.

”Han ställde sig modigt mellan barnen och knivmannen för att skydda dem. Vilken hjälte han är!”, ska en vän till honom skrivit på sociala medier efter attacken. Crean blev knivhuggen under attacken och skadades allvarligt, men gav barnen chansen att fly längre bak i tåget.

Kunde gripas efter åtta minuter

Efter att polisen larmats klockan 19.42 lokal tid stoppades tåget vid Huntingdons tågstation och polis kunde storma tåget och gripa två personer. En av dessa släpptes sedan fri efter att polisen kunnat konstatera att han inte varit inblandad i attacken. Den andra, Anthony Williams, kunde alltså gripas under tumultartade former när flera polismän tvingades brotta ner honom.

Från det att larmet kom in tog det bara åtta minuter innan polis kunde stoppa Williams, men då hade flera redan skadats allvarligt. Efter våldsdådet fördes elva personer till sjukhus, nio med livshotande skador. Under en pressträff på söndagen meddelande poliskommissarien John Loveless att fyra av dessa skrivits ut men att två fortfarande kämpar för sina liv.

Efter att han gripits lyckades Williams även attackera en polisman och bröt dennes näsa, vilket är ännu ett brott han kommer åtalas för. Polisen vill i nuläget inte uppge några misstänkta motiv, men man betonar att händelsen inte utreds som ett terrorbrott.

– I nuläget finns inget som tyder på att det rör sig om ett terrorbrott. Det här är en utredning som leds av British Transport Police, och vi fortsätter att arbeta skyndsamt för att klarlägga de fullständiga omständigheterna och motiven bakom händelsen, sade Loveless.

Åtalas för fler attacker under helgen

Enligt uppgifter i brittisk media ska Williams haft en historik av mental ohälsa. Han har blivit åtalad i ett första åtal, vilket kan komma att utökas med fler brott allteftersom utredningen fortgår. Enligt åtalet ska Williams gått till attack oprovocerat och försökt mörda minst tio oskyldiga britter genom att utsätta dem för livshotande våld med en stor kökskniv.

Han åtalas även för ett annat mordförsök som ska ha inträffat under söndagen där en man knivhuggits vid en annan tågstation innan tågattacken. Han misstänks även för en tredje attack under lördagen där utreds för att ha huggit en fjortonårig pojke i ansiktet, samt tre andra incidenter under fredagen där han hotat människor med kniv. Han har även åtalats för motsvarande den svenska rubriceringen ”brott mot knivlagen”.

Dela artikeln
  • , 18:54

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

november 3, 2025

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT20web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.