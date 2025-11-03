Afrikansk knivman högg ner tågresenärer

Det var i Storbritannien under söndagskvällen 19.42 lokal tid som larmet kom in till polisen. En ”svart man var i färd med att anfalla” och ”hugga ner alla människor han kom åt” på ett tåg, fick de höra. Vittnen har berättat om fruktansvärda scener och panik på tåget under attacken.

– Jag hörde människor ropa ”spring, spring, det är en kille som bokstavligen knivhugger alla”, berättade ögonvittnet Olly Foster för BBC.

Totalt 11 personer skadades under attacken, varav tio blev knivhuggna. Gärningsmannen i fråga har sedan kunnat identifieras som Anthony Williams, 32, en brittisk medborgare med afrikanskt ursprung som är född i Storbritannien. Han har enligt uppgifter i brittisk media en historik av psykisk ohälsa.

Tågattacken var kulmen på ett flertal andra attacker och mordförsök han genomfört under hela helgen mot oskyldiga människor utan att polis sagt sig kunna hitta förövaren, trots otaliga övervakningskameror varav flera där Williams fångats på bild.

Vit hjälte – skyddade barn med sin kropp

Dayna Arnold, 48, var en av de resenärer som befann sig ombord på tåget. Hon försökte fly under attacken men blev i stället inklämd vid ett säte av andra människor som försökte ta sig undan. Då hamnade hon öga mot öga med Williams.

– Snälla, gör det inte. Snälla, döda mig inte, berättar Arnold att hon vädjade till honom, sade hon till BBC. Enligt vad hon sagt valde han att skona henne, men fortsatte att anfalla andra passagerare han kom åt. Han ska enligt henne sagt: ”Djävulen kommer inte vinna” under attacken.

En av de som skadades under attacken var en vit man, Stephen Crean, som enligt vittnesuppgifter gick till motangrepp mot Williams när denne närmade sig en grupp med barn, trots att han varnades av andra passagerare att inte närma sig knivmannen.

”Han ställde sig modigt mellan barnen och knivmannen för att skydda dem. Vilken hjälte han är!”, ska en vän till honom skrivit på sociala medier efter attacken. Crean blev knivhuggen under attacken och skadades allvarligt, men gav barnen chansen att fly längre bak i tåget.

Kunde gripas efter åtta minuter

Efter att polisen larmats klockan 19.42 lokal tid stoppades tåget vid Huntingdons tågstation och polis kunde storma tåget och gripa två personer. En av dessa släpptes sedan fri efter att polisen kunnat konstatera att han inte varit inblandad i attacken. Den andra, Anthony Williams, kunde alltså gripas under tumultartade former när flera polismän tvingades brotta ner honom.

Från det att larmet kom in tog det bara åtta minuter innan polis kunde stoppa Williams, men då hade flera redan skadats allvarligt. Efter våldsdådet fördes elva personer till sjukhus, nio med livshotande skador. Under en pressträff på söndagen meddelande poliskommissarien John Loveless att fyra av dessa skrivits ut men att två fortfarande kämpar för sina liv.

Efter att han gripits lyckades Williams även attackera en polisman och bröt dennes näsa, vilket är ännu ett brott han kommer åtalas för. Polisen vill i nuläget inte uppge några misstänkta motiv, men man betonar att händelsen inte utreds som ett terrorbrott.

– I nuläget finns inget som tyder på att det rör sig om ett terrorbrott. Det här är en utredning som leds av British Transport Police, och vi fortsätter att arbeta skyndsamt för att klarlägga de fullständiga omständigheterna och motiven bakom händelsen, sade Loveless.

Åtalas för fler attacker under helgen

Enligt uppgifter i brittisk media ska Williams haft en historik av mental ohälsa. Han har blivit åtalad i ett första åtal, vilket kan komma att utökas med fler brott allteftersom utredningen fortgår. Enligt åtalet ska Williams gått till attack oprovocerat och försökt mörda minst tio oskyldiga britter genom att utsätta dem för livshotande våld med en stor kökskniv.

Han åtalas även för ett annat mordförsök som ska ha inträffat under söndagen där en man knivhuggits vid en annan tågstation innan tågattacken. Han misstänks även för en tredje attack under lördagen där utreds för att ha huggit en fjortonårig pojke i ansiktet, samt tre andra incidenter under fredagen där han hotat människor med kniv. Han har även åtalats för motsvarande den svenska rubriceringen ”brott mot knivlagen”.