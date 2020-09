Afrikas låga coronatal förbryllar forskare

Zoe-Lee Buhler, 28, greps i sitt hem i delstaten Victoria på onsdagen den 2 september på grund av att hon på Facebook uppmanat till fredliga protester mot karantänen och nedstängningen av samhället.

Gripandet skedde i hennes hem och hon är kritisk till att man satte på henne handfängsel inför hennes barn och inte heller lät henne besöka läkare för planerad ultraljudsundersökning. Zoe-Lee är nämligen gravid.

Myndigheterna har åtalat henne för anstiftan till protester mot virusnedstängning. Hon riskerar att straffas med upp till motsvarande 170 00 kronor i böter.

Polisledningen har uttalat sig om fallet och uppger: ”Vi är mycket nöjda med att poliserna uppträdde korrekt och i enlighet med våra riktlinjer.”

Flera liknande gripanden har rapporterats och invånarna börjar nu allt mer öppet tala om ”tankepolis”.

Att Aussies! This has just happened… this woman organised a fb protest in Victoria. The police have arrested her at her house in front of her children for ‘incitement’. They have also seized all of their devices. This is the 3rd arrest I’ve seen today. We are the new Chy-na! pic.twitter.com/B3ZK2m6BV4

