Airbus tvingas återkalla 6000 flygplan

Den 29 november blev en omskakande dag för trafikflyget över hela världen när Airbus, en av världens största flygplanstillverkare, plötsligt utfärdade ett av de vikti­gaste och mest uppseendeväckande säkerhetsdirektiven i det europeiska flygbolagets över halvsekellånga his­toria. Nästan 6 000 flygplan i Airbus A320-familjen, mer än hälften av den globala flottan av A320, uppmanades att genomgå omedelbara program­varukorrigeringar efter att en kritisk sårbarhet upptäckts i deras flygkontrolldatorer.

Orsaken bakom det plötsliga och brådskande återkallandet av tusen­tals A320 passagerarflygplan är nå­got som aldrig tidigare nämnts i så­dana sammanhang – solstrålning. Vi kommer i denna analys visa vad som döljer sig bakom de officiella förkla­ringarna och avslöja flera fall av be­dräglig rapportering i systemmedia.

”Föll” plötsligt

Enligt Airbus och globala flygtillsyns­myndigheter kan ovanligt intensiva solutbrott skada de två så kallade ELAC-datorer som finns på Airbus A320. De hanterar flygplanets höjd-och skevroder. Det handlar således om helt avgörande styrsystem som håller flygplanet stabilt, bibehåller flyghöjden och svarar på olika pilot­kommandon.

Detta nya problem uppdagades ef­ter en alarmerande incident den 30 oktober. En fullpackad Airbus A320, Flight 1230 från JetBlue, lyfte vid middags från Cancun i Mexiko. De­stinationen var Newark i New Jersey, USA. Efter att ha nått sin marschhöjd på 35 000 fot (cirka 10 700 meter), då planet praktiskt taget flyger av sig självt, och passagerarna börjar varva ner och knäppa upp säkerhetsbälte­na, tappade det plötsligt och drama­tiskt höjd utan att piloterna givit någ­ra kommandon eller känd turbulens rådde. Systemmedia har rapporterat att passagerna skrek i panik medan flygplanet ”föll” åtminstone 30 meter på några sekunder. Saker slungades runt och några passagerare uppges ha kastats upp och slog i bagagehyl­lorna eller taket på kabinen. 15 pas­sagerare skadades i incidenten, som skulle visa sig vara den första av sitt slag i flygets historia. Det inträffade klockan 13:48 och piloterna genom­förde därefter en skyndsam nöd­landning på närmaste flygplats som var i Tampa, Florida, där ambulan­ser väntade. Det stod snart klart att det inte handlade om turbulens.

Döljer det allvarliga

Detta har rapporterats i systemmedia och flera frågor uppkommer. Varför används ord som ”föll”, vilket sker under turbulens, när A320:an från JetBlue i själva verket plötsligt initierade en kraftig nedstigning? Varför anges 100 fot eller 30 meter, ibland med tidsangivelsen att det skedde under 5 eller 7 sekunder? Flightradar och andra appar liksom en del rapporter har uppgivit att planet sjönk från 35 000 fots (cirka 10 700 meter) marschhöjd till 18 500 fot (cirka 5 600 meter), och andra att den sjönk 14 500 fot (cirka 4 400 me­ter) på 5 minuter.

Bland annat Airbus egen utred­ning uppger att när styrdatorn stördes så ändrades rodren så att A320:an plötsligt initierade en kraf­tig nedstigning, vilket överraskade besättning och passagerare med to­talt 20 skadade som följd.

Det finns de som menar att man medvetet lagt medierapportering­ens fokus fel, på ett dramatiskt kort fall som resulterat i skadade, vilket händer vi turbulens, när det riktigt allvarliga med incidenten är att pilo­terna inte tycks kunnat hindra ned­stigningen innan man nått så långt som halvvägs till marken.

Det kan här också vara värt att notera att solstrålning (lägre energi) och kosmisk strålning (högre ener­gi) brukar påverka flygplan ned till 25 000 fots (7 620 meters) höjd.

Ny mjukvara problemet

Denna enda incident, oaktat exakt vad som hände, utlöste en snabb och global kedjereaktion. Efterföljande utredning, som tog flera veckor, spå­rade händelsen till att avgörande ELAC-data korrumperats av hög­energistrålning från solen. Det som skedde var en så kallad ”bit flip”, bit­fel på svenska, en oavsiktlig ändring av ett enskilt binärt värde (bit) från 0 till 1, eller vice versa. Enligt exper­ter kan det bland annat ske på grund av kosmisk strålning och ”orsakar då tillfälliga fel (så kallade single-event upsets)”, alltså precis det som flyg­planet utsattes för.

Först en månad senare, lördagen den 29 november, uppmanade Air­bus flygbolagen att hålla alla berörda A320:or på marken tills ”program­uppdateringar kunde installeras” på ELAC-datorerna. Men det handlade inte om uppdateringar – som låter bättre – utan att man tvingades åter­gå till den tidigare versionen av mjukvaran kallad L103+, då den nyare versionen L104 visat sig oförmögen att hantera bitfel från solstrålning.

Tillsynsmyndigheter, inklusive European Union Aviation Safety Agency (EASA), utfärdade nöddirek­tiv för luftvärdighet som i praktiken gav flygförbud för inte mindre än 6 000 flygplan, ungefär hälften av alla Airbus A320. Det var alltså flyg­plan som hade fått den senaste upp­dateringen L104 installerade i sina ELAC-datorer som återkallades för att göra en nedgradering.

Märklig tajming

Det kom mycket olägligt för flygbolagen, då just den 29–30 novem­ber är en av årets mest hektiska resehelger. Det blev extra kännbart i USA, där mer än 7 miljoner pas­sagerare förväntades flyga under Thanksgiving-helgen. American Air­lines uppskattade initialt att de skulle tvingas inspektera över 300 flygplan innan de begränsade antalet till 209. Andra amerikanska flygbolag som Delta och United drabbades också av störningar.

I Sydamerika drabbades det co­lombianska flygbolaget Avianca ännu hårdare och stoppade biljett­försäljningen till och med den 8 de­cember, eftersom nästan 70 procent av deras flotta behövde åtgärdas. Flygbolag som satsat på europeiska Airbus och deras arbetshäst A320 be­fann sig plötsligt i en prekär situation.

Konsekvenserna spred sig globalt. Air France ställde in dussintals flyg­ningar och japanska ANA tvingades ställa in 60 flygningar, då planen inte tilläts lyfta.

Många har ifrågasatt varför Air­bus valde att gå ut först en månad senare och då dessutom på en lör­dag under den för flyget hektiska Thanksgiving-helgen.

Flygkaos i Indien

I Indien varnade både IndiGo och Air India för förseningar och lovade att snabbt mobilisera underhållsteam. På lördagskvällen den 29 november, samma dag som Airbus slagit larm, hävdade Indigo att de redan slutfört uppgraderingar på alla 200 av sina A320:or. Air India behövde lite läng­re tid.

Det var vad flygbolagen och en del systemmedia rapporterade, men verkligenheten var en annan.

IndiGo, som är Indiens största flygbolag med 60–65 procent av in­rikesmarknaden, fick ställa in mer än 4 000 flygningar (fram till den 8 december) på grund av en ”schema­läggningskris”. IndoGo skyllde på nya bestämmelser för begränsningar av besättningars flygtid. Störningen i december i år är den värsta i både flygbolagets och den stora indiska flygindustrins historia. Flera bedö­mare ifrågasätter dock flygjättens förklaringar. De nya bestämmelser­na gäller alla indiska flygbolag, men bara IndiGo fick så svåra problem. Misstankar finns att de vill flytta fo­kus bort från tekniska problem, som kan skrämma bort passagerare. Om inte annat, så handlar det om en kas­kadeffekt där flygförbudet var den utlösande faktorn till det indiska flygkaoset.

Flygsäkerheten hotad

För många flygbolag var åtgärden relativt enkel och man återgick bara till den äldre och mer stabila pro­gramvaruversion L103+. En process som bara tar två till tre timmar per flygplan. Vad som inte rapporterats är att runt 1 000 äldre A320 flygplan står inför en större utmaning, näm­ligen utbyte av själva hårdvaran. Dessa trafikflygplan kommer att krä­va mer komplext underhåll och kan förbli markbundna under en stor del av december, beroende på tillgäng­lighet av reservdelar och verkstads­kapacitet.

Airbus återkallande kommer i en redan ansträngd tidpunkt för den globala flygindustrin. Hundratals Airbusflygplan över hela världen är sedan tidigare markställda på grund av eftersläpningar i motorreparatio­ner och annat, då de befintliga un­derhållsanläggningarna inte hinner med. Den plötsliga tillströmningen av tusentals A320 som omedelbart behö­ver åtgärdas pressar resurserna och försämrar situationen ytterligare.

En del bedömare ser den nu rå­dande situationen som bekymmer­sam, då julhelgen står för dörren, med ofta rekordmycket flygresande. De menar att pressade flygbolag, som ogärna vill ställa in flygningar under jul, kan lockas att ta genvägar gäl­lande underhållet av sina flygplan. Kombinerat med vinstdrivande flyg­verkstäder som inte hinner med och överarbetade mekaniker, så finns en berättigad oro för försämrad flygsäkerhet under jul och nyår.