Åkesson fördömde SD:s historia och hyllade Israel

Sverigedemokraterna hade den andra halvan av första dagen på Almedalsveckan.

I SCB:s stora partisympatiundersökning från juni noterade partiet ett stöd på 18,0 procent (med en felmarginal på +/- 1 procent), vilket är en minskning med ungefär två procentenheter mot riksdagsvalet 2022.

“Det är en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med maj 2024 och riksdagsvalet 2022”, skriver SCB i en analys. Partiet har tappat 1,2 procentenheter till Socialdemokraterna, 0,8 procentenheter till Moderaterna och 0,4 procentenheter till “Övriga partier”.

I sitt tal i Almedalsparken inledde Åkesson med att försöka få igång publiken, trots det kalla och blåsiga vädret.

Han intygade tidigt sitt stöd till den linje som delas av samtliga riksdagspartier gällande kriget i Ukraina.

“Kriget i Ukraina fortsätter trots amerikansk inblandning och Sverige fortsätter att skicka stöd militärt och ekonomiskt. Det är Sverigedemokraternas tydliga uppfattning att detta stöd ska fortsätta så länge som det behövs, därför att Ukrainas sak är vår. Ukrainas sak är vår i begreppets bokstavliga bemärkelse”, sa Åkesson och fick applåder.

Därefter talade han länge om Mellanöstern, i synnerhet Israel. Åkesson uttalade sitt stöd till Israels krigföring mot Palestina och Iran, och menade att “ibland krävs hårda tag”.

“Det kan tyckas vara en avlägsen region, men konflikten är högst påtaglig här i Sverige oavsett. Jag avskyr krig, vi svenskar avskyr krig, vi är ett fredsälskande folk. Men jag tror också att de flesta av oss förstår att det ibland krävs hårda tag för att besegra den rena ondskan varhelst den visar sitt fula tryne. Vi är alla fäder eller mödrar eller söner eller döttrar, och vi förfäras naturligtvis över hur civila hamnar i kläm och lider. Alla inblandade parter har därför ett ansvar för att se till att bistånd och hjälp verkligen når nödlidande civila istället för stora starka korrupta terrorister som kan äta upp sig och sedan fortsätta kriget. Och så har Sverigedemokraterna alltid tyckt, eftersom vi har prioriterat bistånd i närområdet istället för globala flyktingströmmar”, sa Åkesson, och fokuserade sedan ännu mer på Israel som beskrevs som en stat som kämpar för sin existens.

“Min och Sverigedemokraternas tydliga uppfattning är ganska enkel: det Israel gör är att försvara sig mot ständig och evig terror. Man försvarar sig mot krafter som öppet, rakt ut, utan omsvep, proklamerar att målet är att utplåna såväl staten Israel som det judiska folket. Det är vad Israel försvarar sig emot. Man försvarar sig emot detta högst påtagliga hot mot utplåning. Och det har man all rätt att göra inom de ramar som folkrätten stipulerar. Man försvarar sig! Dels mot en fiende som inte är någon stat utan en terrororganisation, som inte förhåller sig till de lagar och regler som normalt sett gäller i krig. Och man försvarar sig dels mot en fiende som är en av tidernas värsta terrorregimer [Iran, NyT anm]. Jag noterar i debatten att det finns dem även här i Sverige som betraktar det som en risk att mullornas islamistregim äntligen kan vara på fallrepet: men det är inte en risk, det är en möjlighet, inte minst för alla de människor som i snart 50 år har plågats, förtryckts, fängslats, torterats och mördats i islamismens namn. För dem är det som nu sker en möjlighet till verklig förändring. Men det är också en möjlighet för resten av världen. Det är en utveckling som vi bör bejaka.

Åkesson fortsatte sedan sin tacksägelse till Israel, och menade rentav att de israeliska attackerna i själva verket motverkar islamism i Europa och Sverige (oklart hur).

“Israel är naturligtvis inte utan fel och brister. Ingen är det, inget land är det. Israel gör inte alltid allting rätt. Men för mig råder det ingen som helst tvekan om deras rätt att försvara sig mot terror. Och jag vill också uttrycka den största tacksamhet för att de gör det smutsiga och genuint otacksamma jobbet också åt oss, för att hålla islamismen och terrorn stången utanför Europa och Sverige. Israels försvar är ett försvar för oss, för våra värderingar, för vårt sätt att leva. Islamismen är, vid sidan av den ryska aggressionen, det största hotet mot oss, mot världsfreden och mot vår civilisation. Därför, Sverigevänner och almedalsbesökare, måste islamismen krossas!”

Därefter fördömde Åkesson antisemitism.

“I kölvattnet av konflikten i Mellanöstern växer den öppna antisemitismen i Sverige. Det som började med jubel och fyrverkerier i ett antal svenska städer efter Hamas blodiga massaker på civila i Israel den 7 oktober 2023, har sedan dess utvecklats till dagliga islamistiska manifestationer över stora delar av vårt land, manifestationer där antisemitiska slagord används helt skamlöst. 80 år har gått sen andra världskrigets slut. Skäms på er, politiker och andra som inte klarar av att hålla en tydlig gräns mot antisemitism!”

SD-ledaren valde sedan att fördöma SD:s historia och be om ursäkt flera gånger till svenska judar för att det funnits “antisemiter” i partiet. Det är en del av SD:s officiella avståndstagande från sig själva, vilket förstärktes under årets Almedalsveckan. Detta genom att SD:s beryktade vitbok nu efter flera år är slutförd och offentliggjord. SD har lagt miljontals kronor av skattebetalarnas och medlemmarnas pengar i lönekostnader till forskaren Tony Gustafsson för att rasiststämpla partiet och dess företrädare under de första åren efter bildandet 1988.

“Här skulle jag göra en liten utvikning av annan karaktär. Som de flesta säkert känner till har Sverigedemokraterna låtit en utomstående forskare skriva en vitbok över vårt partis historia. Och jag har haft möjlighet att läsa åtminstone delar av den på förhand. Även om det inte bara är nattsvart läsning, så har det faktiskt emellanåt varit ganska nedslående att ta del av sånt som gjordes och sades av människor i mitt parti i begynnelsen för sådär 35-40 år sedan. Och även om det inte var någonting som präglade partiets politik så förekom uppenbar antisemitism bland enskilda sverigedemokrater, i texter och tal, i slagord vid yttre manifestationer. Och inte minst mot bakgrund av vad som sker i Sverige idag, på våra gator, så gör det mig på riktigt illa till mods att det faktiskt har funnits en tid då judar i Sverige haft helt rationella skäl att se på dåtidens Sverigedemokraterna med både oro och rädsla. Samma sorts oro och rädsla som jag möter och säkert många av er möter hos svenska judar idag när vänstern dominerar våra gator. Och det där är en insikt som man inte bara viftar bort. Och det är inte vad vi gör – tvärtom. Dagens sverigedemokrater, och kanske ytterst jag, har att hantera detta arv, ta ansvar för det om man så vill, och jag tycker att vi har gjort det. Jag tycker att vi har dragit tydliga gränser, vi har hållit rent. Vitboken är en uppgörelse med sånt som förekom i partiet i begynnelsen i partiets första år. Och jag beklagar djupast, och jag ber om ursäkt, personligen och på Sverigedemokraternas vägnar, att det funnits en tid då mitt parti huserade människor med antisemitiska föreställningar. Och jag beklagar djupast och jag ber om ursäkt för att mitt parti på den tiden kunde uppfattas som hotfullt och skrämmande för judar i Sverige. Antisemitism hör inte hemma i svensk politik – antisemitism ska alltid bekämpas!”, dundrade Åkesson.