Åkesson vårtalade – det här blir SD:s viktigaste frågor i år

Efter att Ungsvenskarnas ordförande Denice Westerberg inledningstalat, var det dags för Jimmie Åkesson att äntra scenen. I vanlig ordning möttes han av stående ovationer och hurrarop redan innan han börjat tala.

Efter att ha tackat alla som kommit dit, och vädergudarna, betonade Åkesson att ”vi lever i oroliga tider”.

– Och jag tror att jag har inlett i princip varje vårtal de senaste åren med just den frasen: vi lever i oroliga tider.

Coronapandemin ”ett helvete”

Han radade sedan upp ett antal olika händelser: Först coronaviruset.

– I slutet av januari 2020 så var det en kvinna som reste från Wuhan-provinsen i Kina till Jönköping här i Sverige. Och plötsligt så var vi också en del av den pandemi som blev en sådan tragedi för så många. Ett två år långt litet helvete för i princip hela världen.

”Vi står på Ukrainas sida”

Därefter talade han om kriget i Ukraina. Han spred då vidare en mycket vanlig myt, nämligen att Putin skulle ha räknat med en seger på tre dagar. Inga uttalanden eller övriga källor finns som bekräftar att Putin skulle ha räknat med det – den fabricerade uppgiften kommer från västliga källor, framför allt CIA och chefen Bill Burns som tidigt använde den i informationskriget mellan Väst och Ryssland.

– Lagom till att detta lilla helvete var över, så bestämde sig Rysslands diktator Vladimir Putin för att utöka den sedan länge pågående aggressionen mot Ukraina och genomföra en fullskalig invasion. Tre dagar trodde han att det skulle ta. Tre dagar skulle det ta att underkuva detta mindre och åtminstone på pappret betydligt svagare grannland, men än idag, mer än fyra år senare, så har han inte lyckats. Tack och lov, vi står på Ukrainas sida.

Irankriget ”väldigt positivt”

Sedan ägnade Åkesson en betydande del av talet åt att tala om sitt stöd till USA och Israel, och Irankriget som han hoppas ska återupptas (just då rådde vapenstillestånd). I vanlig ordning fokuserade Åkesson på Hamas attack mot Israel 2023, som han påstod att Iran låg bakom. Han nämnde inte ett ord om de tiotusentals civila som dödats eller hundratusentals som fördrivits av Israel i Gaza, Iran eller Libanon under de senaste åren.

– Den 7 oktober 2023 så angrep Irans proxyterrorister på Gazaremsan Israel. De skadade, våldtog, mördade, kidnappade tusentals oskyldiga civila israeler. Efterdyningarna av detta fega bestialiska terrorangrepp – naturligtvis orkestrerat av terrorregimen i Iran – ja, vi har fortfarande inte sett slutet på det. Vi lever fortfarande med detta. Hur det kommer att gå, det står skrivet i stjärnorna.

Han hyllade sedan anfallet på Iran, rensningen av Gaza och invasionen av Libanon som ”väldigt positivt”.

– Israel och USA har åtminstone kraftigt försvagat både Hamas och Hizbollah och inte minst har man försvagat Irans militära kapacitet, och det är någonting väldigt positivt, Sverigevänner.

Vill bomba fram demokrati i Iran

Kortfattat nämndes pliktskyldig kritik mot Trumps administration i USA: Åkesson ansåg att de agerat ”förkastligt när det gäller till exempel Grönland” och krävde dessutom att ”USA behöver sluta upp ännu tydligare bakom Ukraina”. Sedan återgick han till att hylla Irankriget igen.

– Men när det kommer till Iran så är det helt rätt, helt moraliskt riktigt att ingripa med kraft. Världen har inte råd med islamistisk gudskult vid makten och särskilt inte när de begår massmord på sina egna medborgare. Särskilt inte om deras uttalade mål är att förinta andra länder och mörda deras invånare. Och särskilt inte om de är i färd med att skaffa kärnvapen, då är det helt rätt att angripa med kraft, men det är också oerhört kostsamt för hela världen.

Han efterlyste nu ”en trovärdig och stabil plan” för hur Irans regim ska kunna falla och ”Iran på sikt gå mot demokrati”.

”Obegripligt” att många inte stödjer Israel

Därefter kallade han Kina, Ryssland och Iran för ”en ondskans axel som tydligt går igen i flera större tragedier i världen just nu” och att ”denna trio av diktaturer är det största hotet mot västvärlden i vår tid”.

Han sade sedan att det är ”fullständigt obegripligt” att det finns människor i Sverige som stödjer Ukraina men inte samtidigt stödjer Israel.

– Det är inte trovärdigt. Står man på Ukrainas sida så står man rimligen också på Israels sida. För det är samma fiender på den här ena sidan av dessa krig. Det är samma ondskans axel, samma finansiärer, samma iranska drönare, det är samma hat mot frihet och demokrati.

Åkesson lyfte sedan fram att vi länge haft hög inflation, och att världsmarknadspriset på olja nu har stigit återigen, vilket gör livsmedel dyrare. Han kopplade det dock inte till Irankriget, som lett till att Hormuzsundet stängt för Västs fartyg, eller till sanktionerna mot Ryssland. I stället är de skenande priserna ”det normala”. Han varnade dock för att kritisera USA och Israel, och menade att de i själva verket försöker ”angripa problemet”.

– Och det börjar bli tröttsamt. Det börjar bli det normala. Och då är förstås den rimliga frågan, hur hanterar vi detta? Hur ska vi förhålla oss till att det pågår en massa elände runt om i världen? Elände som vi här i Sverige, vi svenskar, kan påverka i väldigt liten utsträckning, men som påverkar oss på djupet och i vardagen. Vi kan ju klaga och gnälla. Vi kan demonstrera emot USA och Israel som försöker angripa problemet. Vi kan lägga oss på golvet, banka med nävarna, skylla alla våra problem på omvärlden. Vi kan ta på oss en sådan här jättestor offerkofta och kanske säga något jätteargt om Donald Trump eller Benjamin Netanyahu. Och så får vi massa dunkar i ryggen av våra kompisar som har lika stor offerkofta och så vidare, raljerade han.

Hans lösning är i stället att ”laga efter läge” genom att sänka skatten på drivmedel, mat och arbete.

– Vi kan sätta svenska intressen i första rummet. Och det är vad jag väljer att göra. Vi sätter Sverige och svenska intressen först, påstod han, och lovade att ”bättre tider kommer”.

– Det vågar jag lova och då ska vi stå välrustade för att möta framtiden. Det är ett löfte, Sverigevänner.

Kritik mot Socialdemokraterna

Nu, mer än halvvägs in i talet, började han tala om Sverige mer än andra länder. Som brukligt var Socialdemokraterna det enda parti som explicit nämndes när Åkesson beskrev vilka som bär ansvar för problemen, medan övriga partier klumpades ihop till ”de gamla partierna”. Sedan SD gick in i Tidösamarbetet hösten 2022 har Åkesson valt att i princip aldrig öppet kritisera något borgerligt parti för deras ansvar.

– Det kommer ta tid att laga det Sverige som de gamla partierna och inte minst Socialdemokraterna har ägnat decennier åt att rasera, att slå sönder. Och allt tyder på att vi har haft rätt i det. Det kommer ta tid.

Enligt Åkesson började Sverige att föra en ansvarslös invandringspolitik så sent som i slutet av 1990-talet, nära millennieskiftet.

– Men vad är det egentligen för ett sjukt samhälle som de gamla partierna har skapat de senaste 30 åren? Gamla människor som blir våldtagna av personal i hemtjänsten. Det är inte ett enskilt fall. Det hade varit illa nog naturligtvis, utan det finns många uppmärksammade fall och det finns ett stort mörkertal. Och de flesta fall tydligt kopplade till den gamla ansvarslösa politiken, den vansinniga, naiva, destruktiva, fullständigt ansvarslösa migrationspolitiken.

Han listade sedan en uppsjö problem kopplade till invandringen, men nämnde inte folkutbytet alls. Det indikerar att SD, som tidigare under mandatperioden använde ordet för första gången, inte kommer att göra det i valrörelsen.

– Vi ser skjutningar, gruppvåldtäkter, förnedringsrån, utpressning, korruption, människohandel, välfärdsbedrägerier, narkotikahandel, bidragsberoende, utsatta områden, arbetslöshet, bostadsbrist, förslumning, analfabetism och så vidare och så vidare.

– Men det kommer att gå att laga detta.

– Vi kommer att lyckas, upprepade han sedan tre gånger.

– Det går åt rätt håll. Men det är egentligen ingen som behöver påminna om att det trots allt går ganska långsamt och tro mig, jag håller med om det. Det går ganska långsamt. Det går ganska snabbt att rasera och förstöra. Att laga, rusta upp, att bygga någonting bra igen, det tar tid. Men det är oändligt mycket bättre att det går långsamt åt rätt håll än att det går snabbt åt fel håll.

– Vi vill fortsätta med det vi har påbörjat, fullfölja det som vi har påbörjat tillsammans med våra vänner i regeringspartierna.