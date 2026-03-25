Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
SD:s partiledare Jimmie Åkesson får intern kritik. Foto: Nya Tider

Åkesson vill undanta judar från omskärelseförbud – får mothugg från egna partitoppar

  • , 13:56
INRIKES
SD-ledaren Jimmie Åkesson öppnar för att den judiska minoriteten ska kunna undantas från partiets planerade förbud mot icke-medicinsk omskärelse av pojkar. Förslaget har utlöst en öppen intern splittring där både Richard Jomshof och Jessica Stegrud tar avstånd från partiledaren.

Sverigedemokraterna har länge drivit linjen att icke-medicinsk omskärelse av pojkar bör förbjudas i lag, med hänvisning till barnets rätt till kroppslig integritet och att ingreppet är irreversibelt och utförs utan barnets samtycke. Richard Jomshof lämnade in en riksdagsmotion om ett generellt förbud i september 2025.

Men i en intervju med Kvartal den 18 mars avslöjar Åkesson att partiet tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågan, efter att motioner inkommit till SD:s landsdagar där medlemmar ”tyckte olika saker om brit mila” – den judiska rit där nyfödda pojkar omskärs på åttonde levnadsdagen. Åkesson själv anser att ett undantag kan motiveras:

– Jag tycker att man skulle kunna motivera ett sådant undantag med just det faktum att judarna är en nationell minoritet som har vissa särrättigheter. Det har inte den muslimska gruppen i Sverige, säger han.

Reaktionen från partikamraterna lät inte vänta på sig. Jomshof skrev på X samma dag: ”I den här frågan är vi inte överens. Religiösa påbud ska inte stå över individens självbestämmande. Vi lever trots allt i en sekulär demokrati, då är det inte rimligt att man kan tvinga på en individ irreversibla ingrepp.” Jessica Stegrud, europaparlamentariker för SD, backade upp Jomshof: ”Lika lite som jag kan försvara könsstympning av flickor kan jag försvara icke-medicinskt motiverad omskärelse av minderåriga pojkar. Barns rätt att slippa oåterkalleliga kirurgiska ingrepp ska enligt mig helt enkelt gå före religiösa ritualer och övertygelser.”

Tidningen Dagen rapporterar att även Judiska centralrådet ställt sig kritiskt till förslaget, men från motsatt utgångspunkt – de vill inte att judisk omskärelse ska vara beroende av ett särundantag.

På Flashback och X ifrågasatte många den principiella logiken: Om barnets kroppsliga integritet är argumentet, varför ska den gälla för vissa barn men inte andra? Vissa anklagar Åkesson för att ha ”sålt sig till” eller ”kröka rygg för” israeliska eller judiska intressen.

Andra pekar på att judisk omskärelse, i sin traditionella form, rent konkret är skadligare och ”mer barbarisk” än muslimsk omskärelse. Detta på grund av sedvänjan metzitzah b’peh, som går ut på att den rabbin eller mohel som utför omskärelsen ska suga på den nyss omskurna barnpenisen för att ”göra rent” såret. I framför allt Israel och New York leder detta årligen till att ett antal spädbarn smittas av herpes eller andra sjukdomar via rabbinernas saliv, i några fall med dödlig utgång. De större judiska församlingarna i Sverige har sedan länge gått över till modernare metoder som inte innebär direktkontakt mellan rabbinens mun och barnets penis, men sedvänjan är inte förbjuden och praktiseras fortfarande i ultraortodoxa kretsar.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

mars 25, 2026

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Annonser

NyT05web-thumbnail
Till arkivet
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.