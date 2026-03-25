Åkesson vill undanta judar från omskärelseförbud – får mothugg från egna partitoppar

Sverigedemokraterna har länge drivit linjen att icke-medicinsk omskärelse av pojkar bör förbjudas i lag, med hänvisning till barnets rätt till kroppslig integritet och att ingreppet är irreversibelt och utförs utan barnets samtycke. Richard Jomshof lämnade in en riksdagsmotion om ett generellt förbud i september 2025.

Men i en intervju med Kvartal den 18 mars avslöjar Åkesson att partiet tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågan, efter att motioner inkommit till SD:s landsdagar där medlemmar ”tyckte olika saker om brit mila” – den judiska rit där nyfödda pojkar omskärs på åttonde levnadsdagen. Åkesson själv anser att ett undantag kan motiveras:

– Jag tycker att man skulle kunna motivera ett sådant undantag med just det faktum att judarna är en nationell minoritet som har vissa särrättigheter. Det har inte den muslimska gruppen i Sverige, säger han.

Reaktionen från partikamraterna lät inte vänta på sig. Jomshof skrev på X samma dag: ”I den här frågan är vi inte överens. Religiösa påbud ska inte stå över individens självbestämmande. Vi lever trots allt i en sekulär demokrati, då är det inte rimligt att man kan tvinga på en individ irreversibla ingrepp.” Jessica Stegrud, europaparlamentariker för SD, backade upp Jomshof: ”Lika lite som jag kan försvara könsstympning av flickor kan jag försvara icke-medicinskt motiverad omskärelse av minderåriga pojkar. Barns rätt att slippa oåterkalleliga kirurgiska ingrepp ska enligt mig helt enkelt gå före religiösa ritualer och övertygelser.”

Tidningen Dagen rapporterar att även Judiska centralrådet ställt sig kritiskt till förslaget, men från motsatt utgångspunkt – de vill inte att judisk omskärelse ska vara beroende av ett särundantag.

På Flashback och X ifrågasatte många den principiella logiken: Om barnets kroppsliga integritet är argumentet, varför ska den gälla för vissa barn men inte andra? Vissa anklagar Åkesson för att ha ”sålt sig till” eller ”kröka rygg för” israeliska eller judiska intressen.

Andra pekar på att judisk omskärelse, i sin traditionella form, rent konkret är skadligare och ”mer barbarisk” än muslimsk omskärelse. Detta på grund av sedvänjan metzitzah b’peh, som går ut på att den rabbin eller mohel som utför omskärelsen ska suga på den nyss omskurna barnpenisen för att ”göra rent” såret. I framför allt Israel och New York leder detta årligen till att ett antal spädbarn smittas av herpes eller andra sjukdomar via rabbinernas saliv, i några fall med dödlig utgång. De större judiska församlingarna i Sverige har sedan länge gått över till modernare metoder som inte innebär direktkontakt mellan rabbinens mun och barnets penis, men sedvänjan är inte förbjuden och praktiseras fortfarande i ultraortodoxa kretsar.