Alla laxätare borde ta en time-out

Är det farligt? Ja, säger EU:s tillsynsmyndighet, EFSA, och sänkte drastiskt gränsvärdet för dioxiner och dl PCB från 14 piktogram per kilo kroppsvikt till 2 piktogram i november 2018. Ja, det är farligt, säger tre oberoende forskare i biokemi vid Bergens universitetssjukhus – Björn Bolann, Anne-Lise Björke Monsen och toxikologen Jerome Ruzzin. Laxen i dag innehåller 6,1 piktogram. De varnar särskilt barn och ungdomar för laxen som har en negativ inverkan på hjärnans utveckling och kan associeras med autism, ADHD och minskad IQ. Man varnar också särskilt män (försämrade spermier) och kvinnor i fertil ålder och alldeles särskilt då gravida kvinnor för att äta av laxen. För äldre som redan i dag har ett genomsnittligt intag av 10 piktogram dioxiner per kilo kroppsvikt per vecka ökar laxpåslaget risken för Parkinson och Alzheimer. Gå inte heller på myten från vissa producenter att ”vildfångad” lax skulle vara säkrare. Den är näst intill lika giftig, smittad från alla laxodlingarna.