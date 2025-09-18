Alternativ för Sverige samlades för rikskongress

Förra gången partiet höll kongress, hösten 2023, var det på en konferenskryssning till Tallinn. Den här gången ägde den i stället rum i de historiska kvarteren kring Storkyrkan, ett stenkast från Stockholms slott. Partiledaren Gustav Kasselstrand säger i en kommentar till Nya Tider att partiet, tack vare att de är invalda i kyrkomötet och Stockholms stift, har tillgång till en del av kyrkans lokaler.

– Vi betalade 9 000 kronor för hela dagen, vilket får ses som förmånligt för att kunna hålla kongress i en så anrik sal i själva hjärtat av det historiska Stockholm.

Redan tidigt på lördagsmorgonen fanns olika partifunktionärer på plats, och klockan 09.00 slog dörrarna upp för registrering av ombuden. Strax efter klockan 10 inleddes sedan kongressen formellt genom att Gustav Kasselstrand lät klubban falla i bordet. Vice partiledare Mikael Jansson valdes sedan till mötesordförande.

Under förmiddagen redogjorde partiet för sin verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse. Partiets revisor berättade om sin granskning där han inte funnit något att anmärka på. Han tillstyrkte att rikskongressen beviljar styrelsen ansvarsfrihet, vilket också skedde enhälligt. Därefter var det dags för styrelseval. För två och ett halvt år sedan hade partiet drabbats av viss turbulens då flera personer lämnade styrelsen, men nu var bilden i stället präglad av stabilitet och kontinuitet. Partiledare Gustav Kasselstrand berättade om förra årets EU-valrörelse där de fick 0,41 procent av rösterna, och om den kyrkovalrörelse som det vid kongressens genomförande bara återstod en vecka av.