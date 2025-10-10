Alternativ för Tyskland starkt framåt i Nordrhein-Westfalen

Även nu i Nordrhein-Westfalen rönte Alter­nativ för Tyskland stora framgångar. Enligt det preliminära valresulta­tet fick partiet 14,5 procent, en tre­dubbling från förra valet. Även om det är lägre än valresultatet i det nationella valet, ses det som en stor framgång. Detta eftersom partiet all­tid är svagare i kommunalval, men främst för att Nordrhein-Westfalen ligger i landets västra delar. I det for­na Västtyskland har etablissemanget inte sett något hot i AfD, då system­media haft lång tid på sig att forma opinionen. I forna Östtyskland har människor upplevt sig förfördelade och känner samtidigt kurage av att redan ha genomfört ett maktskifte. Nu växer dock missnöjet med de gamla partierna även i de västra de­larna av landet.

Kristdemokratiska CDU förblev störst med 33,3 procent av rösterna och Socialdemokraterna näst störst med 22,1 procent. Båda dessa partier tappar dock 1–2 procentenheter av rösterna mot förra valet.

Allra sämst gick det för De gröna som tappade nästan sju procentenheter och är nere på 13,5 procent. Därmed blev AfD tredje störst i del­staten och är för första gången större än De gröna.

Alternativ för Tyskland hade starkast valresultat i Ruhrområdet, Tysklands industriella hjärta, som drabbats hårt av massinvandring, Rysslandssanktioner och ekonomisk nedgång. Enligt analyser ska partiet ha fått stöd inte bara av missnöjda socialdemokratiska väljare, utan också av en del invandrare.