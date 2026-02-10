Alternativmedia behövs nu mer än någonsin

Det är tydligt att alternativmedia gjort ett starkt avtryck, när systemmedierna tvingas sluta ”vitpixla” och sopa sanningen under mattan. De vet att de inte längre kommer undan med i alla fall de värsta lögnerna. Men de försöker ändå snedvrida där de kan, i synnerhet om saker som händer i utlandet och som de tror att Svensson inte har lika god koll på.
Vi behöver inte gå längre än till Finland för att hitta ett sådant exempel. Nyligen rapporterade SVT om fattigdomen i Finland, med tusentals hungriga människor som står i brödköer varje dag för att få en bit mat, och Europas högsta arbetslöshet på över 10 procent. Men inte med ett ord nämner man att de klippta ekonomiska banden med Ryssland, som varit en enormt viktig marknad för Finland, kan ha något med saken att göra. I stället låter man det framstå som att kritiska röster i den finska riksdagen, som varnat för just sådana konsekvenser om man stänger gränsen mot Ryssland, orsakat svårigheterna genom att prata ned Finlands ekonomi. Och lösningen, enligt SVT? Att ta in fler invandrare, så klart! Som om inte Finland redan haft massinvandring sedan 10–15 år tillbaka. Man ligger bara några år efter Sverige, och hur fler bidragstagare, bilbränder, skjutningar och sprängningar ska rädda upp Finlands ekonomi lyckas SVT inte förklara.
Det finns helt enkelt många falska nyheter som behöver genomskådas fortfarande. Men detta är bara början på vår stora uppgift.
Att slå hål på uppenbara lögner och berätta sanningen – utan skygglappar – borde självklart vara grunden för alla media, det är egentligen inte så komplicerat. Det är vad vi menar med att vi vill komma tillbaka till gammal hederlig journalistik, så som den var förr, innan allt skulle filtreras och lindas in. Men utöver det finns det så mycket mer angeläget att göra för en tidning med självrespekt.
Medan systemmedia är till för att makthavarna ska kunna hålla folket okunnigt och i rädsla, granskar vi makten åt folket. Och makten finns idag inte så mycket i parlamenten, som i slutna privata stiftelser, som World Economic Forum. I detta nummer går vi in på djupet med WEF genom bland annat en intervju med Hans Erixon som följt den hemlighetsfulla gruppen i nästan 20 år.
WEF är långt ifrån ett diskussionsforum, det är en organiserad verksamhet som pågår dygnet runt med tusentals medverkande i hundratals länder. Gränsen mellan politiker och företag suddas ut, de folkvalda som skulle representera sina väljare sitter nu och konspirerar tillsammans med globala företagskonglomerat. Erixon säger att det är själva definitionen på fascism, att politik och företag smälter samman. Själv skulle jag vilja tillägga att i fascismen så hade politiken överhanden och företagen formades att tjäna staten. I detta fall är det tvärtom, stater formas till att tjäna den globala finanseliten.
Och nu har de bråttom. Den Stora Återställningen (The Great Reset) ska genomdrivas 2030, så man lägger in en högre växel. Klaus Schwab har haft många år på sig, men nu sätter man in någon som effektivt kan genomdriva agendan.
Utgör då Donald Trump något hopp? Vi är många som jublat över hur han lyckas driva vänstern till vansinne och hur han sätter stopp för det ena vänsterliberala galenskapen efter det andra. Men skrattet fastnar i halsen när han – som så många andra presidenter som lovat fred – förvandlas till en krigspresident. Dessutom på flera sätt värre än de tidigare.
Alternativmedias uppgift är både att ge hopp genom att lyfta fram goda exempel och lyckade projekt. Och det är verkligen mycket som går vår väg idag – européerna håller på att vakna upp och det gör makthavarna livrädda. Men vår uppgift är också att kritisera där kritik är befogad, och det gäller lika mycket Donald Trump som Sverigedemokraterna och andra som påstår sig vilja kämpa för folket och nationen.
Debattör Dan Ahlmark analyserar i detta nummer Vita husets nya Nationella säkerhetsstrategi. Det är underhållande läsning, där Trump drar ned byxorna på Europas ledare (eller har de övervägande kjolar idag?), pekar ut hur de går emot folkviljan genom diktatoriska metoder och varnar för att den europeiska civilisationen håller på att gå under i takt med att européerna blir minoriteter i sina egna hemländer. Äntligen säger till och med Vita huset det som alternativmedia påtalat i åratal.
Men, som en redaktionskollega påpekade, så lär européerna bli en minoritet i USA före de blir det i något europeiskt land. Både brottsligheten och fattigdomen är långt mera utbredd. Att USA:s stora problem är att det är mångetniskt pekade redan Tage Erlander ut 1965, när han sade ”att Sverige, till skillnad från USA, hade fördelen av en i hög grad homogen befolkning”. Situationen har inte blivit bättre sedan dess, tvärtom, vilket den nu tyvärr hädangångne tecknaren Scott Adams så träffande lyfte fram med sin tecknade karaktär Dilbert.
Trumps åtgärder att åtminstone skicka ut de illegala migranterna är alldeles nödvändiga, om än inte tillräckliga, men tyvärr otroligt klumpigt genomförda. De agenter som sköt ihjäl en man i Minnesota i början av året, som bara stod vid sidan av och filmade vad som hände, agerade rakt emot själva syftet med deras uppdrag. Det är inte bara kriminellt, det visar på en inställning som går på tvärs mot vad Trump åtminstone utåt säger sig vilja uppnå. Syftet med att repatriera de människor som inte har rätt att vistas i USA är att göra gatorna trygga, men nu blir det precis tvärtom.
Här borde Trump ha satt ned foten, men i stället låtsas han som att det regnar. Allt är gott i Minnesota. Detta kan utgöra en vändpunkt, då amerikanarna vänder Trump ryggen. Och vad blir alternativet? Blir det en ny dreglande vänsterliberal igen, eller kommer man att kunna gå vidare med idén om MAGA, denna gång på riktigt?
Det är också till största graden USA:s krig, och nu även Trumps krig, som orsakar flyktingströmmarna till Europa, eller åtminstone gav massinvandringspolitiken tillräcklig legitimitet för att lura en stor del av befolkningen. Så även om Trump har rätt om Europa, skulle det behövas en röst som säger något om tillståndet i USA också. Det är inte krig som kommer att göra USA stort igen.
Så även Trump ska kritiseras. Sverigedemokraterna ska kritiseras. Men det måste göras utifrån folkets intressen, nationens bästa och den europeiska civilisationens välmående.