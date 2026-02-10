Alternativmedia behövs nu mer än någonsin

Det är tydligt att alterna­tivmedia gjort ett starkt avtryck, när system­medierna tvingas sluta ”vitpixla” och sopa san­ningen under mattan. De vet att de inte längre kommer un­dan med i alla fall de värsta lögner­na. Men de försöker ändå snedvrida där de kan, i synnerhet om saker som händer i utlandet och som de tror att Svensson inte har lika god koll på.

Vi behöver inte gå längre än till Finland för att hitta ett sådant exem­pel. Nyligen rapporterade SVT om fattigdomen i Finland, med tusentals hungriga människor som står i bröd­köer varje dag för att få en bit mat, och Europas högsta arbetslöshet på över 10 procent. Men inte med ett ord nämner man att de klippta eko­nomiska banden med Ryssland, som varit en enormt viktig marknad för Finland, kan ha något med saken att göra. I stället låter man det framstå som att kritiska röster i den finska riksdagen, som varnat för just så­dana konsekvenser om man stäng­er gränsen mot Ryssland, orsakat svårigheterna genom att prata ned Finlands ekonomi. Och lösningen, enligt SVT? Att ta in fler invandrare, så klart! Som om inte Finland redan haft massinvandring sedan 10–15 år tillbaka. Man ligger bara några år efter Sverige, och hur fler bidrags­tagare, bilbränder, skjutningar och sprängningar ska rädda upp Fin­lands ekonomi lyckas SVT inte för­klara.

Det finns helt enkelt många falska nyheter som behöver genomskådas fortfarande. Men detta är bara bör­jan på vår stora uppgift.

Att slå hål på uppenbara lög­ner och berätta sanningen – utan skygglappar – borde självklart vara grunden för alla media, det är egent­ligen inte så komplicerat. Det är vad vi menar med att vi vill komma till­baka till gammal hederlig journalis­tik, så som den var förr, innan allt skulle filtreras och lindas in. Men utöver det finns det så mycket mer angeläget att göra för en tidning med självrespekt.

Medan systemmedia är till för att makthavarna ska kunna hålla folket okunnigt och i rädsla, granskar vi makten åt folket. Och makten finns idag inte så mycket i parlamenten, som i slutna privata stiftelser, som World Economic Forum. I detta nummer går vi in på djupet med WEF genom bland annat en intervju med Hans Erixon som följt den hem­lighetsfulla gruppen i nästan 20 år.

WEF är långt ifrån ett diskussions­forum, det är en organiserad verk­samhet som pågår dygnet runt med tusentals medverkande i hundratals länder. Gränsen mellan politiker och företag suddas ut, de folkvalda som skulle representera sina väljare sit­ter nu och konspirerar tillsammans med globala företagskonglomerat. Erixon säger att det är själva defini­tionen på fascism, att politik och före­tag smälter samman. Själv skulle jag vilja tillägga att i fascismen så hade politiken överhanden och företagen formades att tjäna staten. I detta fall är det tvärtom, stater formas till att tjäna den globala finanseliten.

Och nu har de bråttom. Den Stora Återställningen (The Great Reset) ska genomdrivas 2030, så man lägger in en högre växel. Klaus Schwab har haft många år på sig, men nu sätter man in någon som effektivt kan ge­nomdriva agendan.

Utgör då Donald Trump något hopp? Vi är många som jublat över hur han lyckas driva vänstern till vansinne och hur han sätter stopp för det ena vänsterliberala galen­skapen efter det andra. Men skrat­tet fastnar i halsen när han – som så många andra presidenter som lovat fred – förvandlas till en krigspresi­dent. Dessutom på flera sätt värre än de tidigare.

Alternativmedias uppgift är både att ge hopp genom att lyfta fram goda exempel och lyckade projekt. Och det är verkligen mycket som går vår väg idag – européerna håller på att vak­na upp och det gör makthavarna liv­rädda. Men vår uppgift är också att kritisera där kritik är befogad, och det gäller lika mycket Donald Trump som Sverigedemokraterna och andra som påstår sig vilja kämpa för fol­ket och nationen.

Debattör Dan Ahlmark analyserar i detta nummer Vita husets nya Na­tionella säkerhetsstrategi. Det är un­derhållande läsning, där Trump drar ned byxorna på Europas ledare (el­ler har de övervägande kjolar idag?), pekar ut hur de går emot folkviljan genom diktatoriska metoder och varnar för att den europeiska civilisationen hål­ler på att gå under i takt med att eu­ropéerna blir minoriteter i sina egna hemländer. Äntligen säger till och med Vita huset det som alternativ­media påtalat i åratal.

Men, som en redaktionskollega påpekade, så lär européerna bli en minoritet i USA före de blir det i nå­got europeiskt land. Både brottslig­heten och fattigdomen är långt mera utbredd. Att USA:s stora problem är att det är mångetniskt pekade redan Tage Erlander ut 1965, när han sade ”att Sverige, till skillnad från USA, hade fördelen av en i hög grad ho­mogen befolkning”. Situationen har inte blivit bättre sedan dess, tvärtom, vilket den nu tyvärr hädangångne tecknaren Scott Adams så träffande lyfte fram med sin tecknade karaktär Dilbert.

Trumps åtgärder att åtminstone skicka ut de illegala migranterna är alldeles nödvändiga, om än inte till­räckliga, men tyvärr otroligt klum­pigt genomförda. De agenter som sköt ihjäl en man i Minnesota i bör­jan av året, som bara stod vid sidan av och filmade vad som hände, age­rade rakt emot själva syftet med de­ras uppdrag. Det är inte bara krimi­nellt, det visar på en inställning som går på tvärs mot vad Trump åtmins­tone utåt säger sig vilja uppnå. Syf­tet med att repatriera de människor som inte har rätt att vistas i USA är att göra gatorna trygga, men nu blir det precis tvärtom.

Här borde Trump ha satt ned fo­ten, men i stället låtsas han som att det regnar. Allt är gott i Minnesota. Detta kan utgöra en vändpunkt, då amerikanarna vänder Trump ryg­gen. Och vad blir alternativet? Blir det en ny dreglande vänsterliberal igen, eller kommer man att kunna gå vidare med idén om MAGA, denna gång på riktigt?

Det är också till största graden USA:s krig, och nu även Trumps krig, som orsakar flyktingströmmarna till Europa, eller åtminstone gav mass­invandringspolitiken tillräcklig legi­timitet för att lura en stor del av be­folkningen. Så även om Trump har rätt om Europa, skulle det behövas en röst som säger något om tillstån­det i USA också. Det är inte krig som kommer att göra USA stort igen.

Så även Trump ska kritiseras. Sverigedemokraterna ska kritise­ras. Men det måste göras utifrån fol­kets intressen, nationens bästa och den europeiska civilisationens välmående.