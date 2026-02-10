Förlagsbutiken
Klaus Schwab, World Economic Forums grundare, menade att folket i framtiden inte kommer att äga något, och livnära sig på maskar. Men han var för långsam i genomförandet av detta, så han har nu ersatts med någon som är mer effektiv. Bild: eBay

Alternativmedia behövs nu mer än någonsin

  • , 19:34
LEDARE
En del anser att alternativmedia spelat ut sin roll, när systemmedia nu tvingats till att rapportera om invandringens baksidor och undvika de värsta lögnerna. Men mångkulturen är bara ett av flera redskap för att söndra och härska. Nya Tider avslöjar och analyserar den ljusskygga maktelitens planer och verktyg.

Det är tydligt att alterna­tivmedia gjort ett starkt avtryck, när system­medierna tvingas sluta ”vitpixla” och sopa san­ningen under mattan. De vet att de inte längre kommer un­dan med i alla fall de värsta lögner­na. Men de försöker ändå snedvrida där de kan, i synnerhet om saker som händer i utlandet och som de tror att Svensson inte har lika god koll på.

Vi behöver inte gå längre än till Finland för att hitta ett sådant exem­pel. Nyligen rapporterade SVT om fattigdomen i Finland, med tusentals hungriga människor som står i bröd­köer varje dag för att få en bit mat, och Europas högsta arbetslöshet på över 10 procent. Men inte med ett ord nämner man att de klippta eko­nomiska banden med Ryssland, som varit en enormt viktig marknad för Finland, kan ha något med saken att göra. I stället låter man det framstå som att kritiska röster i den finska riksdagen, som varnat för just så­dana konsekvenser om man stäng­er gränsen mot Ryssland, orsakat svårigheterna genom att prata ned Finlands ekonomi. Och lösningen, enligt SVT? Att ta in fler invandrare, så klart! Som om inte Finland redan haft massinvandring sedan 10–15 år tillbaka. Man ligger bara några år efter Sverige, och hur fler bidrags­tagare, bilbränder, skjutningar och sprängningar ska rädda upp Fin­lands ekonomi lyckas SVT inte för­klara.

Det finns helt enkelt många falska nyheter som behöver genomskådas fortfarande. Men detta är bara bör­jan på vår stora uppgift.

Att slå hål på uppenbara lög­ner och berätta sanningen – utan skygglappar – borde självklart vara grunden för alla media, det är egent­ligen inte så komplicerat. Det är vad vi menar med att vi vill komma till­baka till gammal hederlig journalis­tik, så som den var förr, innan allt skulle filtreras och lindas in. Men utöver det finns det så mycket mer angeläget att göra för en tidning med självrespekt.

Medan systemmedia är till för att makthavarna ska kunna hålla folket okunnigt och i rädsla, granskar vi makten åt folket. Och makten finns idag inte så mycket i parlamenten, som i slutna privata stiftelser, som World Economic Forum. I detta nummer går vi in på djupet med WEF genom bland annat en intervju med Hans Erixon som följt den hem­lighetsfulla gruppen i nästan 20 år.

WEF är långt ifrån ett diskussions­forum, det är en organiserad verk­samhet som pågår dygnet runt med tusentals medverkande i hundratals länder. Gränsen mellan politiker och företag suddas ut, de folkvalda som skulle representera sina väljare sit­ter nu och konspirerar tillsammans med globala företagskonglomerat. Erixon säger att det är själva defini­tionen på fascism, att politik och före­tag smälter samman. Själv skulle jag vilja tillägga att i fascismen så hade politiken överhanden och företagen formades att tjäna staten. I detta fall är det tvärtom, stater formas till att tjäna den globala finanseliten.

Och nu har de bråttom. Den Stora Återställningen (The Great Reset) ska genomdrivas 2030, så man lägger in en högre växel. Klaus Schwab har haft många år på sig, men nu sätter man in någon som effektivt kan ge­nomdriva agendan.

Utgör då Donald Trump något hopp? Vi är många som jublat över hur han lyckas driva vänstern till vansinne och hur han sätter stopp för det ena vänsterliberala galen­skapen efter det andra. Men skrat­tet fastnar i halsen när han – som så många andra presidenter som lovat fred – förvandlas till en krigspresi­dent. Dessutom på flera sätt värre än de tidigare.

Alternativmedias uppgift är både att ge hopp genom att lyfta fram goda exempel och lyckade projekt. Och det är verkligen mycket som går vår väg idag – européerna håller på att vak­na upp och det gör makthavarna liv­rädda. Men vår uppgift är också att kritisera där kritik är befogad, och det gäller lika mycket Donald Trump som Sverigedemokraterna och andra som påstår sig vilja kämpa för fol­ket och nationen.

Debattör Dan Ahlmark analyserar i detta nummer Vita husets nya Na­tionella säkerhetsstrategi. Det är un­derhållande läsning, där Trump drar ned byxorna på Europas ledare (el­ler har de övervägande kjolar idag?), pekar ut hur de går emot folkviljan genom diktatoriska metoder och varnar för att den europeiska civilisationen hål­ler på att gå under i takt med att eu­ropéerna blir minoriteter i sina egna hemländer. Äntligen säger till och med Vita huset det som alternativ­media påtalat i åratal.

Men, som en redaktionskollega påpekade, så lär européerna bli en minoritet i USA före de blir det i nå­got europeiskt land. Både brottslig­heten och fattigdomen är långt mera utbredd. Att USA:s stora problem är att det är mångetniskt pekade redan Tage Erlander ut 1965, när han sade ”att Sverige, till skillnad från USA, hade fördelen av en i hög grad ho­mogen befolkning”. Situationen har inte blivit bättre sedan dess, tvärtom, vilket den nu tyvärr hädangångne tecknaren Scott Adams så träffande lyfte fram med sin tecknade karaktär Dilbert.

Trumps åtgärder att åtminstone skicka ut de illegala migranterna är alldeles nödvändiga, om än inte till­räckliga, men tyvärr otroligt klum­pigt genomförda. De agenter som sköt ihjäl en man i Minnesota i bör­jan av året, som bara stod vid sidan av och filmade vad som hände, age­rade rakt emot själva syftet med de­ras uppdrag. Det är inte bara krimi­nellt, det visar på en inställning som går på tvärs mot vad Trump åtmins­tone utåt säger sig vilja uppnå. Syf­tet med att repatriera de människor som inte har rätt att vistas i USA är att göra gatorna trygga, men nu blir det precis tvärtom.

Här borde Trump ha satt ned fo­ten, men i stället låtsas han som att det regnar. Allt är gott i Minnesota. Detta kan utgöra en vändpunkt, då amerikanarna vänder Trump ryg­gen. Och vad blir alternativet? Blir det en ny dreglande vänsterliberal igen, eller kommer man att kunna gå vidare med idén om MAGA, denna gång på riktigt?

Det är också till största graden USA:s krig, och nu även Trumps krig, som orsakar flyktingströmmarna till Europa, eller åtminstone gav mass­invandringspolitiken tillräcklig legi­timitet för att lura en stor del av be­folkningen. Så även om Trump har rätt om Europa, skulle det behövas en röst som säger något om tillstån­det i USA också. Det är inte krig som kommer att göra USA stort igen.

Så även Trump ska kritiseras. Sverigedemokraterna ska kritise­ras. Men det måste göras utifrån fol­kets intressen, nationens bästa och den europeiska civilisationens välmående.

  • , 19:34

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Vávra Suk

Chefredaktör och ansvarig utgivare
februari 10, 2026

Relaterat

Verkliga nyheter i en verklighetsfrånvänd värld

Verkliga nyheter i en verklighetsfrånvänd värld

av Vávra Suk
september 5, 2025

🟠 LEDARE Ibland är det tungt. Som när Sannfinnländarnas Jussi Halla-aho undrar om det ens är värt att lägga ned sitt liv på ett folk som ändå inte vill bli räddat. Men å andra sidan är det så det alltid varit. Medan en förledd majoritet följer strömmen utför stupet, så finns det alltid en klarsynt minoritet som går mot strömmen och därför lyckas klara utmaningarna. Det är här Nya Tider kan göra en skillnad.

Läs även:

Äpplen och päron i energidebatten

Äpplen och päron i energidebatten

av Tege Tornvall
februari 1, 2026

🟠 KRÖNIKA Nyligen spreds i media att förnybar energi i år skulle ha passerat kolbaserad energi. Men det är att blanda äpplen med päron. Det gäller nämligen hur mycket effekt som installerats, inte hur mycket energi som faktiskt producerats.

Tillsätt en sanningskommission om mångkulturen och invandringen

Tillsätt en sanningskommission om mångkulturen och invandringen

av Christopher Bergman
januari 27, 2026

🟠 OPINION: CHRISTOPHER BERGMAN Svenska folket har på många sätt fått lida på grund av den mångkultur och omfattande invandring som hade sin början under 1970-talet. Brottslighet, folkutbyte, enorma ekonomiska kostnader, urholkad välfärd, bostadsbrist, försämrad skola och minskad social tillit är några av de stora problem som invandringen från framför allt Mellanöstern och Afrika har orsakat.

Rädda Nya Tider!

Rädda Nya Tider!

av Vávra Suk
januari 26, 2026

🟠 LEDARE Tack vare ett stort stöd från våra läsare år efter år har vi kunnat bygga upp Nya Tider från en liten, närmast helt ideell, verksamhet till en kraft som skakat om den politiska korrektheten och tvingat systemmedierna att ta upp Nya Tider och våra avslöjanden. Nu måste vi dock lita till våra läsare och prenumeranter än en gång, då man försöker slå undan benen för oss genom att främst ge presstöd till vänstertidningar.

Rättsväsendet är en skam för Sverige

Rättsväsendet är en skam för Sverige

av Harriet Larsson
januari 26, 2026

🟠 KRÖNIKA När vi precis hade hämtat oss från den milda domen i fjol mot en 18-årig utomeuropisk man som våldtog 16-åriga Meya i en gångtunnel i Skellefteå, så kommer nästa rättsskandal. Denna gång en våldtäkt mot en försvarslös kvinna på 100 år inom hemtjänsten i Stockholm.

Nyhetsdygnet

Vávra Suk
Chefredaktör
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Behövde Ukrainakriget verkligen ha hänt?
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Behövde Ukrainakriget verkligen ha hänt?

🟠 BOKRECENSION Kunde Ukrainakriget tidigt ha stoppats eller kanske helt undvikits? Västeuropeiska medier, inte minst våra svenska, har ju sagt att allt är Rysslands fel och ägnat sig åt att elda på krigshysterin. Som kontrast till detta tecknar den norske statsvetaren och professorn Glenn Diesen i denna bok en mycket mer komplex och nyanserad bild av hur två broderfolk drogs in i krig mot varandra. Boken har ännu inte översatts till svenska så vi recenserar här den engelska utgåvan.

av Hans-Olof Andersson
februari 6, 2026

Kultur

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026
Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Vávra Suk
Chefredaktör
