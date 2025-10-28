Amazon skär ner 14 000 jobb på grund av AI

Efter ord, handling: i juni presenterade Amazon-chefen Andy Jassy sin vision för att minska kostnaderna, genom att investera i artificiell intelligens. Detta har nu resulterat i en första våg av nedskärningar på 14 000 jobb, annonserat tisdagen den 28 oktober, utan att specificera i vilka länder.

Nedskärningarna ”är en fortsättning på ansträngningarna att bli ännu starkare, genom att ytterligare minska byråkratin, ta bort nivåer och omfördela resurser”, skrev Beth Galetti, vice VD för personalresurser och teknik, i ett uttalande på Amazons hemsida.

”Detta kommer att innebära nedskärningar inom vissa områden och anställningar inom andra, men det kommer att resultera i en total minskning med cirka 14 000 tjänster i kontorsstyrkan”, meddelade hon två dagar före publiceringen av företagets kvartalsresultat.

På måndagen den 27 oktober rapporterade flera amerikanska medier att denna omstrukturering skulle kunna påverka 30 000 tjänster under flera månaders tid. Enligt dem riktar sig dessa nedskärningar mot stöd- eller strategiska funktioner (personal, reklam, chefer etcetera), i en koncern som har 350 000 kontorstjänster, av totalt mer än 1,5 miljoner anställda.

Lagerarbetskraften, som utgör majoriteten av arbetskraften, kommer inte att påverkas, enligt Beth Galetti, som talar om nedskärningar i kontorsjobben.