Ambulanssjuksköterska slog larm – undermålig svenska hotade äldres hälsa

En ambulans som hade skickats till ett äldreboende i Västerås under onsdagen blev ännu ett exempel på den utbredda utvecklingen i landet där vårdpersonal inte kan kommunicera på svenska med sina brukare, vårdtagare eller ens annan sjukvårdspersonal.

När ambulansen kom fram på ett larm där en demenssjuk patient misstänktes ha drabbats av sepsis möttes de av två anställda som inte kunde kommunicera på svenska. Sepsis, även kallat blodförgiftning, är ett mycket allvarligt tillstånd som kan bli livshotande om det inte behandlas i tid.

Eftersom de två anställda dessutom var de enda som jobbade på äldreboendet menade ambulanssjuksköterskan att det var en situation som beskrevs som ”ovärdigt för de äldre” och såg det som sin plikt att skriva en avvikelserapport.

”Dessa två människor ansvarar alltså för en fullsatt avdelning med gamla, sköra och svensktalande individer. Detta är ovärdigt för de äldre, där ingen i personalen kan förstå vad den äldres enkla önskemål är.”

”Vanligt förekommande problem”

Ambulanssjuksköterskan på plats försökte förgäves kommunicera med de två vårdanställda och tog till slut beslutet att skriva en avvikelserapport. I den noterar hon att det ”uppstod allvarliga hinder i det akuta vårdarbetet på grund av språkförbistringar”.