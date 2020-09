Amerikanska ubåtsbesättningar utrustas med lasergevär – Lågintensivt laserkrig har börjat i det tysta

Den amerikanska flottan pub­licerade den 27 juli en bild på Twitter av atomubåten USS Minnesota (SSN 783), en atomdriven attackubåt i Virginia-klassen, när den efter ett halvår till sjöss och i ytläge är på väg tillbaka in till sin hemmahamn New London på den amerikanska östkusten. Bilden visar ubåtsmän i tornet och innehåller flera intressanta detaljer, till exempel nya periskop. Främst är det dock vapnet som en av ubåtens besättningsmän håller i som sticker ut. Det handlar om laservapnet Glare LA-9/P från tillverkaren B.E. Meyers.

Tweeten löd: Bravo Zulu, Shipmtes! #USNavy Attack Submarine #USSMinnesota Earns Meritorious Unit Commendation. #SilentService

Bravo Zulu, även kal­lad ”BZ”, är en marin signal som betyder ”Bra gjort!” med avseende på handlingar, operationer eller prestanda. Meritorious Unit Commendation (MUC) tilldelas enheter i flottan eller marinkåren som har utmärkt sig, under freds- eller stridsförhållanden, på ett sätt som gör enheten enastående jämfört med andra som utför liknande insatser.

Tweeten gjordes officiellt för att gratulera besättningen efter att den fått MUC-utnämningen den 9 juli för förtjänstfull insats, men i realiteten handlade det om att visa upp ny teknik för omvärlden. Denna typ av bildpublicering för att visa väl vald utrustning och därmed förmåga via mer eller mindre uppenbart bildmaterial har blivit allt vanligare de senaste åren. Även kineser och ryssar gör det, men då ofta mer subtilt i bakgrunden så att iakttagaren ibland tror att det skett av misstag, vilket det inte är. Detta görs för att få extra god spridning, eftersom västmedia skadeglatt gärna rapporterar om det ”klantiga misstaget” som de lurats att tro avslöjar någon militär hemlighet.