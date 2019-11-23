Förlagsbutiken
Amnestys rapport pekar ut Facebook och Google. Foto: Skärmdump Amnesty.org

Amnesty: Google och Facebook bryter mot mänskliga rättigheter

  • , 11:59
Amnesty International har publicerat en rapport där Google och Facebook pekas ut som förbrytare mot de mänskliga rättigheterna. I rapporten beskrivs jättekoncernerna och deras kopplade plattformar som ett systematiskt hot mot människors integritet och fria uttryck på internet.

Onsdagen den 20 november publicerade Amnesty International rapporten Surveillance Giants: How the business model of Google and Facebook threatens human rights där det står att Facebooks och Googles plattformar bryter mot de mänskliga rättigheterna. Man menar att koncernerna kränker människors rätt till privatliv och integritet.

”Företagens övervakningsbaserade affärsmodell tvingar människor till att göra en Faustisk affärsuppgörelse, i vilken de enbart kan bruka sina mänskliga rättigheter online genom att underkasta sig ett system grundat på missbruk av de mänskliga rättigheterna”, står det bland annat i rapporten.

Det är den globala makten över enskildas kommunikation teknikgiganterna uppnått som gjort dem unika i sammanhanget. Affärsmodellen, som bygger på att slå mynt av människors personliga data, är enligt Amnesty Internationals generalsekreterare Kumi Naidoo själva problemet.

I rapporten gås även algoritmer, vilka sammantagna skapar detaljerad information om människor, igenom. Det moraliska i att denna information sedan säljs till utomstående annonsörer berörs också. Bland annat tar man upp skandalen runt Cambridge Analytica.

Naidoo citeras återigen då han konstaterar att informationen kan användas för att skapa katastrofala konsekvenser på samhällelig nivå. Inte enbart kan data användas för politiska motiv, utan enskilda personers sårbarhet riskerar också utnyttjas inom områden som sjukdomar, beroendeproblematik och mental hälsa, menar han.

  • , 11:59

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Tom Andersson

november 23, 2019

Vávra Suk
Chefredaktör
