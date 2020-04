Bill Gates är medgrundare till datorföretaget Microsoft men har de senaste åren arbetat med vaccinfrågor genom sin stiftelse Bill & Melinda Gates Foundation. Gates trädde fram i en intervju med Financial Times publicerad den nionde april och gjorde gällande att rörelsefriheten i världen kan återgå till det normala först när hela jordens befolkning har blivit vaccinerade. Foto: Wikipedia/World Economic Forum

Vilket pris är det värt att betala för att råda bot på en världsomspännande sjukdom och vilka mekanismer är i spel just nu? När Covid-19 sprider sig över världen så reagerar beslutsfattare i land efter land med drakoniska åtgärder i syfte att hejda en smitta och skydda sina befolkningar. Kan vi vara säkra på att våra friheter inte går förlorade för överskådlig tid?

Man brukar säga att det alltid finns en annan sida av ett mynt, och sällan har väl den beskrivningen varit mer aktuell än i just den situation vi ser i Sverige och världen i dag. Sverige och resten av den industrialiserade världen har blivit lamslaget av vad Förenta staternas president kal­lar en ”osynlig fiende”.

En fiende som i ljuset av de faror som presenteras riskerar att förstöra våra liv eller rentav ända dem. Å ena sidan argumenteras det för att om myndigheterna inte agerar kan detta virus som spridit sig och lamslagit en hel värld resultera i tusentals döda i Sverige. Å and­ra sidan, om människor inte får träffas och socialisera kan följden bli en krossad ekonomi med höga självmordssiffror, eventuell hemlöshet för allt fler svenskar, inskränkt mötesfrihet samt fattigdom och elände för överskådlig framtid.

Ingen kan säga att det är ett enkelt beslut för politiker eller myndighetspersoner att fatta. Dock är det viktigt att som alltid när media enhetligt går ut och marknadsför en hållning, att försöka hålla huvudet kallt och skaffa sig en helhetsbild av vad som sker innan man låter paniken och rädslan ta kontroll över sinnet.



Någon myntade en gång i tiden uttrycket: ”Låt aldrig en bra kris gå till spillo”, och frågan är om våra makthavare kommer att låta denna världsomspännande kris vara ett undantag från den devisen. Det kan vara på sin plats med en kort historisk tillbakablick. Den elfte september 2001 genomfördes i Amerika ett organiserat terrorattentat orkestrerat av människor med fientlig inställning till Amerikas folk.

Knappt hann röken från de pulvriserade tvillingtornen av stål och betong lägga sig innan man från etablerad media gjorde gällande att man hade hittat ett pass tillhörande en av de misstänkta kaparna, Muhammed Atta, i stoftet av det som en gång var tusentals kontorsplatser för amerikanska tjänstemän.

Det tog inte lång tid innan Bushadministrationen slog på krigstrumman och proklamerade för omvärlden, att ”antingen är ni med oss, eller så är ni med terroristerna”. Denna polariserande politiska hållning och det nationella och världsliga trauma till följd av den uppstådda rädsla som drabbade USA och världen, bidrog till att skapa den opinion som ropade efter krig i Mellanöstern.

Ett krig som än i dag pågår, även om det inte alltid sker med trupper på marken. På samma sätt blir vår värld i dag polariserad genom den skräck som basuneras ut av våra medier och lägger grunden för social distansering i kaféer och mötesplatser, vilket i många fall leder till att man ser på sin medmänniska som ett hot.

Ett krig som inte har en klar och tydligt definierad fiende är dömt att utkämpas under mycket lång tid, vilket också har blivit facit efter elfte september med inte bara hundratusentals döda människor i Mellanöstern, utan även lagar som försvårar människors vardag i Sverige.

Rädsla är en känsla som påverkar det mänskliga psyket och kan fungera som en kontrollerande eller hämmande effekt om man inte ifrågasätter den. I ett samhälle där vi sägs leva i demokrati är därför människors förmåga att sakligt analysera skeenden avgörande för att inte en masshysteri skall uppstå och undanmanövrera våra möjligheter att som kollektiv fatta logiska beslut som gagnar det stora flertalet i samhället. Ett samhälle där folket styrs av rädsla blir enkelt att kontrollera för de som så skulle önska, och detta kan vara bra att ha med sig i vad som nu sker.

Innan den femstjärnige armé­generalen Dwight D Eisenhower, som lett de amerikanska trupperna vid D-dagen under and­ra världskriget, avgick som president, så höll han den 17 januari 1961 ett avskedstal till nationen, ett tal som har gått till historien som en varning till det amerikanska folket och i förlängningen resten av jordens befolkning.

Avskedstalet handlade om hur ekonomiska intressen med täta band till det amerikanska försvaret flyttat fram sina positioner i det amerikanska civilsamhället i så hög utsträckning att den potentiella möjligheten för ”att det militärindustriella komplexet tillskansar sig otillbörlig makt, med avsikt eller inte”, var överhängande. Eisenhower sa att Amerika aldrig får låta detta hot försätta de amerikanska friheterna i fara eller hota de amerikanska demokratiska processerna.

Man kan argumentera för att världen i dag är en annan än vad den var i början av sextiotalet, vi befinner oss inte längre i ett så kal­lat kallt krig där två förmenta fiender som behärskar var sin del av världen med stora skillnader i hur man styr sitt territorium, kämpar om folkets stöd globalt. Inte heller är hotet om traditionellt storkrig överhängande, men hotet som kommer från rovkapitalister, penningskapande privat­ägda banker och människorna i deras ledband är ytterst reellt för folken i världens länder.

Vi påverkas i dag av rov­kapitalister som George Soros och Bill Gates som inte respekterar länders suveränitet och folkvilja. På så vis blir Eisenhowers ord aktuella även i dag. De amerikanska demokratiska processerna är hotade för Amerikas folk, och för folken i resten av världen.

När multimiljardären Bill Gates blir intervjuad av tv-kanalen CBS Morning och påstår sig vara i samtal med USA:s regering om att restriktionerna vad gäller rörelsefrihet kan behållas tills den dag då hans personal har fått fram ett vaccin, då borde det börja ringa en varningsklocka i de flesta människors huvuden. Agerar han av godhet, av ekonomiska eller and­ra skäl?

I vanliga fall är det politiker och myndighetsutövare som ger besked om planer för nya lagar och restriktioner, men i detta fall kommer beskedet från en multimiljardär som ingen har valt och ingen kan avsätta. Gates har varken medicinsk expertis på hälso­området eller har givits förtroende att diskutera folkets friheter med beslutsfattare. Han är dock inte den ende icke-folkvalde som pratar om att minska människors frihet i skuggan av corona.

I en presskonferens arrangerad av WHO angående Covid-19 den 30 mars sa företrädaren för Världshälsoorganisationen, epidemiologen Michel J Ryan, att eftersom den stora smittspridningen på grund av karantänen inte längre sker ute i samhället utan i hemmen på familjenivå, så ”måste vi gå in i hemmen för att finna de som kan vara smittade och föra med oss dessa”. Låt det sjunka in ett tag.

En av Amerikas grundare och senare president Benjamin Franklin sägs ha sagt ”Den som önskar ge upp sin frihet för att uppnå trygghet kommer inte att få, eller förtjäna, endera.” Kanske är det dags att jordens befolkning börjar minnas de orden.