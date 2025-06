Anna-Karin Hatt (C) nämnde “klimat” 51 gånger i sitt tal

Centerpartiet inledde Almedalsveckans andra dag. Partiet har brottats med svaga opinionssiffror hela mandatperioden, även om det inte är fullt så krisartat som för Liberalerna som är klart under riksdagspärren. När Centerpartiet under våren i mätning efter mätning noterade mellan fyra och fem procent beslutade partiet att avsätta partiledaren Muharrem Demirok, vilket gör honom till en av relativt få partiledare i modern tid Sverige som aldrig fick leda sitt parti i ett riksdagsval. Ny partiledare blev Anna-Karin Hatt, som var minister i Fredrik Reinfeldts alliansregering, under andra mandatperioden då massinvandringen kulminerade i “Öppna era hjärtan”-doktrinen. Efter valförlusten 2014 blev Hatt – som så många andra bortröstade politiker – välbetald lobbyist, först som vd för Almega som är den största förbundsgruppen i Svenskt Näringsliv, och sedan som vd för Lantbrukarnas riksförbund.

Under Centerpartiets process att ta fram en ny partiledare meddelade först Hatt att hon inte var intresserad, utan ville fortsätta som vd för Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Efter att ha blivit lovad en månadslön på hela 223 000 kronor – mer än statsministern som har omkring 200 000 kronor – valde hon dock att tacka ja. Det gör henne till Sveriges bäst betalda partiledare någonsin. Enligt uppgifter till TV4 ska hon dock ha tjänat ännu mer som vd för Lantbrukarnas riksförbund: 330 000 kronor i månaden, vilket var orsaken till att hon först inte ville bli partiledare.

Efter hennes tillträde har hon på det stora hela varit osynlig, men partiet har ändå noterat en viss ökning i opinionen – sannolikt beror det på att den muslimske invandraren Demirok är borta, snarare än att Hatt lyckats bli en väljarmagnet.

I sitt tal i Visby försökte Anna-Karin Hatt inledningsvis profilera Centerpartiet som ett landsbygdsparti, det vill säga den linje man traditionellt haft men som de senaste årtiondena utmanats av ett ökat fokus på storstadsväljare.

“Regering efter regering har i åratal underinvesterat i landsbygden. Moderater likväl som socialdemokrater. Steg för steg har de låtit resurser, beslut och möjligheter försvinna. Steg för steg har de låtit välfärden försämras och infrastruktur förfalla. Steg för steg har de låtit den livsviktiga beredskapen monteras ned”, sa Hatt, som uppenbarligen ville få väljarna att tro att Centerpartiet inte haft något med de olika regeringarna att göra, trots att partiet satt i den borgerliga regeringen 2006-2014 och från 2018-2022 var aktivt stödparti till Socialdemokraterna. I dag betraktas partiet som nära allierat med Socialdemokraterna och de andra rödgröna partierna, och förmodas bli stödparti till en ny vänsterregering om Tidöpartierna förlorar valet.

Men snart visade det sig att Anna-Karin Hatts landsbygdsprofil mest var retorik och inte politik. Större delen av talet ägnades nämligen åt den så kallade klimatfrågan, som är mycket starkt förknippad med storstadsväljare som ser klimatet som den kanske viktigaste frågan av alla. Landsbygden däremot drabbas ofta hårt av den så kallade gröna omställningen, klimatlagar och klimatskatter, vindkraftsetableringar, höga bränsle- och elbriser, och väljarna där är generellt negativa till ett överdrivet klimatfokus i politiken.

Anna-Karin Hatt använde ordet “klimat” hela 51 gånger i sitt drygt 30 minuter långa tal.

Hon pratade ofta om de så kallade “klimatutsläppen”, ett felaktigt begrepp eftersom klimat inte kan släppas ut. Sannolikt menade hon utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.