🟠 INRIKES Under morgonen blev diesel avsevärt mycket dyrare ännu en gång. Den nya kraftiga ökningen var på hela 75 öre per liter. Priset för bensin höjs även det, med 40 öre litern. De kraftiga ökningarna kommer sannolikt fortsätta den närmaste tiden – under onsdagen rusade oljepriset på världsmarknaden nämligen ytterligare.