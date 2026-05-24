Tulsi Gabbard under ett möte för Demokraterna 2019. Foto: Wikipedia/Gage Skidmore

Ännu ett avhopp inom MAGA-rörelsen

  • , 17:59
UTRIKES
Av Trumps ”fyra musketörer” kommer snart bara två att finnas kvar. Vad finns egentligen kvar av MAGA?

Trump-administrationen har drabbat av ännu ett tungt avhopp. Tulsi Gabbard, chefen för nationell underrättelsetjänst (DNI), har meddelat att hon avgår från och med den 30 juni. Anledningen som hon anger är personlig, hennes make, Abraham Williams, har just fått en diagnos gällande en sällsynt form av bencancer, och hon vill ägna nu sig åt honom. I ett meddelande publicerat på Truth Social berömde Trump Gabbards ”otroliga arbete” och utsåg hennes biträdande chef, Aaron Lukas, till tillförordnad direktör. Avgången presenteras alltså som i fullt samtycke.

Detta avhopp sker dock i ett bredare sammanhang som väcker frågor. Under de första månaderna av Trumps andra presidentskap fanns det en hård kärna av fyra färgstarka personer, ofta beskrivna som ”musketörer”: Elon Musk, Tulsi Gabbard, Robert F. Kennedy Jr. och Kash Patel. De identifierades som anti-deep state, anti-ändlösa krig, och redo att skaka om institutioner och ifrågasätta Washingtons dogmer. Musk var den första att lämna scenen i slutet av maj 2025, efter att ha fullgjort sitt uppdrag som chef för DOGE (Department of Government Efficiency). Idag är det Gabbards tur att kasta in handduken.

Med endast RFK Jr. (chef för hälsodepartementet) och Kash Patel (FBI-chef) kvar på plats, uppstår naturligtvis frågan: Vad återstår av MAGA-rörelsens ursprung? Kärnan av ”utomstående” som skulle städa upp i den federala administrationen verkar nu erodera.

Anledningen till Gabbards avhopp är säkert legitimt. Men tidpunkten är inte idealisk. Gabbard är, historiskt sett, anti-interventionistisk och kritisk till det militärindustriella komplexet. Hon har redan varit i hetluften, särskilt kring politiken gällande Iran. En av hennes nära medarbetare avgick i mars 2026 i protest mot en linje som ansågs vara för interventionistisk. Gabbard, en före detta demokrat som blev anti-krigsikon, var en avvikande röst i administrationen. Hennes avsked, även av familjeskäl, kommer att lämna ett symboliskt tomrum.

När det gäller reaktionerna från de kvarvarande ”musketörerna” verkar det vara locket på för tillfället. FBI-chefen Kash Patel sade helt enkelt, enligt flera källor, att han ”önskar dem båda allt gott när de tillsammans möter denna nya hälsoutmaning”. Inga offentliga uttalanden har hittills gjorts av Robert F. Kennedy Jr. eller Elon Musk, som redan varit borta från sitt ämbete sedan nästan ett år. Denna tystnad står i kontrast till de första månadernas aktiviteter, då dessa fyra personer verkade bilda ett sammanhängande block mot byråkratiska rutiner.

MAGA utlovade en revolution: drastisk minskning av byråkratin, ett slut på meningslösa krig, transparens kring Covids ursprung och en djupgående reform av underrättelsetjänsterna och folkhälsan. Musk ville skära ner på de federala utgifterna. Gabbard övervakade de 18 underrättelsetjänsterna med särskild uppmärksamhet på ”hökarna”. RFK Jr. vill reformera FDA och vaccinstrategierna. Patel, å sin sida, förkroppsligade viljan att städa upp inom FBI gällande dess tidigare missgrepp.

Filip Johansson

maj 24, 2026

Storbritannien börjar köpa ryska oljeprodukter igen

🟠 UTRIKES Medan Keir Starmer och hans Labourministrar fortsätter att tala om ”orubblig solidaritet” med Ukraina och behovet av att ”få Putin att betala”, har den brittiska regeringen just i smyg undertecknat ett tillstånd som återigen godkänner import av diesel och fotogen raffinerad från rysk olja.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Hur du kan vägra delta i skådespelet
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Hur du kan vägra delta i skådespelet

🟠 BOKRECENSION ”Hela världen är en teaterscen” skrev William Shakespeare. De flesta av oss har integrerat den kunskapen i vårt väsen och spelar mer eller mindre teater inför våra medmänniskor. Samhället är genomsyrat av propaganda och manipulation. Många blir förstås upprörda när de ser denna falskhet, och de börjar ana hur lurade vi är av maktsystemen. De ropar efter snabba, radikala lösningar. Problemet är att panik inte är ett bra sinnestillstånd när man ska arbeta. I stället måste man lugna ner sig, använda huvudet, och tänka långsiktigt. Den här boken analyserar det skådespel som det offentliga livet i Sverige är, och lägger fram tankar om hur vi kan bli bättre på att avslöja det och välja en annan väg för vårt samhälle.

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige
Sophie Kielbowska:

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige

🟠 KULTURKRÖNIKA Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

Havsbaserade vindkraftverk stör undervattensmiljön
Havsbaserade vindkraftverk stör undervattensmiljön

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Vindkraftverk hävdas producera koldioxidfri elektricitet, men de går inte att driva i ett vakuum. I Nordsjön och Östersjön verkar nu deras enorma blad och betongfundament förändra havsströmmarna, till den grad att de varje år förflyttar upp till 1,5 miljoner ton slam och organiskt kol. Detta är slutsatsen av en modelleringsstudie utförd av Helmholtz-Zentrum Hereon och publicerad i Communications Earth and Environment.

Jättevargen ylar igen
Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

