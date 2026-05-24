Ännu ett avhopp inom MAGA-rörelsen

Trump-administrationen har drabbat av ännu ett tungt avhopp. Tulsi Gabbard, chefen för nationell underrättelsetjänst (DNI), har meddelat att hon avgår från och med den 30 juni. Anledningen som hon anger är personlig, hennes make, Abraham Williams, har just fått en diagnos gällande en sällsynt form av bencancer, och hon vill ägna nu sig åt honom. I ett meddelande publicerat på Truth Social berömde Trump Gabbards ”otroliga arbete” och utsåg hennes biträdande chef, Aaron Lukas, till tillförordnad direktör. Avgången presenteras alltså som i fullt samtycke.

Detta avhopp sker dock i ett bredare sammanhang som väcker frågor. Under de första månaderna av Trumps andra presidentskap fanns det en hård kärna av fyra färgstarka personer, ofta beskrivna som ”musketörer”: Elon Musk, Tulsi Gabbard, Robert F. Kennedy Jr. och Kash Patel. De identifierades som anti-deep state, anti-ändlösa krig, och redo att skaka om institutioner och ifrågasätta Washingtons dogmer. Musk var den första att lämna scenen i slutet av maj 2025, efter att ha fullgjort sitt uppdrag som chef för DOGE (Department of Government Efficiency). Idag är det Gabbards tur att kasta in handduken.

Med endast RFK Jr. (chef för hälsodepartementet) och Kash Patel (FBI-chef) kvar på plats, uppstår naturligtvis frågan: Vad återstår av MAGA-rörelsens ursprung? Kärnan av ”utomstående” som skulle städa upp i den federala administrationen verkar nu erodera.

Anledningen till Gabbards avhopp är säkert legitimt. Men tidpunkten är inte idealisk. Gabbard är, historiskt sett, anti-interventionistisk och kritisk till det militärindustriella komplexet. Hon har redan varit i hetluften, särskilt kring politiken gällande Iran. En av hennes nära medarbetare avgick i mars 2026 i protest mot en linje som ansågs vara för interventionistisk. Gabbard, en före detta demokrat som blev anti-krigsikon, var en avvikande röst i administrationen. Hennes avsked, även av familjeskäl, kommer att lämna ett symboliskt tomrum.

När det gäller reaktionerna från de kvarvarande ”musketörerna” verkar det vara locket på för tillfället. FBI-chefen Kash Patel sade helt enkelt, enligt flera källor, att han ”önskar dem båda allt gott när de tillsammans möter denna nya hälsoutmaning”. Inga offentliga uttalanden har hittills gjorts av Robert F. Kennedy Jr. eller Elon Musk, som redan varit borta från sitt ämbete sedan nästan ett år. Denna tystnad står i kontrast till de första månadernas aktiviteter, då dessa fyra personer verkade bilda ett sammanhängande block mot byråkratiska rutiner.

MAGA utlovade en revolution: drastisk minskning av byråkratin, ett slut på meningslösa krig, transparens kring Covids ursprung och en djupgående reform av underrättelsetjänsterna och folkhälsan. Musk ville skära ner på de federala utgifterna. Gabbard övervakade de 18 underrättelsetjänsterna med särskild uppmärksamhet på ”hökarna”. RFK Jr. vill reformera FDA och vaccinstrategierna. Patel, å sin sida, förkroppsligade viljan att städa upp inom FBI gällande dess tidigare missgrepp.