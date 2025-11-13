Förlagsbutiken
Gängkriminaliteten beräknas omfatta totalt omkring 67 500 personer i Sverige. Stillbild YouTube

Antalet gängkriminella kvar på samma nivå som tidigare

  23:27
Åtta av tio har enbart svenskt medborgarskap
I enlighet med regeringens direktiv till Polismyndigheten har nu en lägesbild över gängkriminaliteten i Sverige presenterats.

I lägesrapporten har Polisen räknat ut antalet gängkriminella, och ytterligare en kategori som beskrivs som personer kopplade till gängkriminella. Polisen beskriver den senare gruppen som ”en yttre cirkel till den mer aktiva kärnan gängkriminella”.

Den aktiva kärnan består av 17 500 personer medan den yttre cirkeln består av 50 000 personer, totalt omkring 67 500. Siffrorna ser initialt ut att vara en ökning mot förra lägesrapporten 2023, då antalet var 14 000 respektive 48 000, men rikspolischef Petra Lundh säger att olika metoder använts varför siffrorna inte är jämförbara rakt av. Hon bedömer att antalet är ungefär detsamma som tidigare. Denna gång har mer datadrivna metoder använts, vilket enligt henne ger en mer rättvisande bedömning. Därmed var 2023 års bedömning om ungefär 62 000 gängkriminella en underskattning.

– Vi ser inte några tydliga indikationer på vare sig ökning eller en minskning, trots att årets siffror ser ut att vara högre, meddelade hon på en presskonferens.

När Nya Tider läser lägesrapporten finner vi också att 81 procent av de aktiva gängkriminella enbart är svenska medborgare. Ytterligare åtta procent har dubbla medborgarskap, och 11 procent har bara utländskt medborgarskap. Fördelningen är likartad även när man tittar på de 50 000 personer som utgör den yttre cirkeln. 95 procent av de aktiva gängkriminella är över 18 år.

Polisen redovisar inga siffror om hur stor andel av de gängkriminella som är födda i annat land eller som har föräldrar födda i annat land. När Expressen för tio år sedan kartlade drygt 100 gängkriminella i Stockholm visade det sig att 82,2 procent hade två utrikesfödda föräldrar och hela 94,5 procent hade minst en förälder född i utlandet.

  23:27

Peter Frisk

november 13, 2025

Laglydig småbarnsfar kastas ut ur Hemvärnet

Laglydig småbarnsfar kastas ut ur Hemvärnet

av Peter Frisk
november 11, 2025

🟠 Får ej reda på orsaken – Beslutet går ej att överklaga – Övertygad om politiska motiv En man i 30-årsåldern, som länge varit kritisk mot Sveriges förda invandringspolitik, har i tio års tid varit engagerad i Hemvärnet. Men under hösten fick han plötsligt besked att hans avtal avslutas med omedelbar verkan, efter ”uppgifter” från militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST.

