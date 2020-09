Anthony Fauci: Mänsklig aktivitet och lantbruk skyldiga till coronapandemin – Lösningen: Nytt beteende och ny världsordning

ANTHONY FAUCI, 79, är en amerikansk läkare och immunolog samt chef för avdelningen för infektionssjukdomar vid USA:s Nationella hälsoinstitut (NIAID). Sedan januari 2020 var Fauci en av de ledande medlem­marna i Trump-administrationens specialtillsatta expertgrupp i Vita huset för hanterandet av Covid-19-pandemin i USA. Han hamnade i onåd kort efter Newsweeks avslöjande i slutet på april. På Wikipedia kan man redan i inledningen intressant nog läsa att ”Fauci anses vara en av de mest pålitliga medicinska personerna i landet”. Den 10 januari 2017, tio dagar innan Donald Trump efter valsegern 2016 tillträdde ämbetet som USA:s president sade Fauci något häpnadsväckande, som västmedia valt att inte rapportera eller ställa frågor om. Det skedde under ett anförande (bilden) gällande ”Pandemisk beredskap under nästa administration” och skedde i samarbete mellan Georgetown University’s Center for Global health Science and Security och Harvard University’s Global Health Institute. Fauci började med att påtala att han haft en ledande roll inom fem administrationer. Sedan sade han vidare: – Om det är ett budskap jag vill ge till er i dag /…/ är att det inte finns någon tvekan att det kommer bli en utmaning för den kommande administrationen [2017-2020] gällande infektionssjukdomar, både kroniska infektionssjukdomar, i meningen redan pågående sjukdomar vilka vi har en stor börda av, men det kommer också komma ett överraskande utbrott, sade Fauci. Hur Fauci redan 2017 visste att det skulle ske innan slutet av år 2020 återstår att se. Stillbild: Georgetown University