Antifa-aktivister mördade 23-åring i Lyon – elva gripna

Quentin Deranque, matematikstudent och nationalistisk aktivist, attackerades på torsdagskvällen den 12 februari i samband med en demonstration utanför Sciences Po-universitetet i Lyon. Där hade den invandringskritiska feministgruppen Collectif Némésis organiserat en protest mot att EU-parlamentarikern Rima Hassan från det vänsterextrema partiet La France Insoumise (LFI) skulle tala på universitetet. Deranque tillhörde en informell säkerhetsgrupp som skulle skydda demonstranterna.

Enligt åklagaren i Lyon, Thierry Dran, överfölls Deranque och två andra män av minst sex maskerade personer från Antifa – eller AFA, Antifascistisk aktion, som organisationen ofta kallas i Sverige – som slog och sparkade dem då de låg på marken. De två andra lyckades ta sig därifrån, men Deranque blev kvar. ”Jag hörde skrik, människor slog varandra med järnstänger”, berättade ett vittne för AFP. ”När jag kom fram såg jag personer täckta av blod.” Deranque fördes till sjukhus med svåra skallskador och blev liggande i koma. Två dagar senare, på lördagen den 14 februari, avled han. Obduktionen visade dödliga skador på skalle och hjärna. Familjen har anmält dådet som ”mord i organiserad grupp”.

Koppling till vänsterpartiet LFI

På tisdagen den 17 februari meddelade åklagare Dran att nio personer gripits: sex misstänkta för att ha deltagit i misshandeln och tre för medhjälp. Sedan dess har ytterligare två personer gripits. Bland de gripna finns Jacques-Élie Favrot, parlamentsassistent till LFI-ledamoten Raphaël Arnault, samt Arnaults tidigare praktikant Adrian Besseyre.

Arnault är grundare av den Antifa-kopplade gruppen La Jeune Garde, som den franska regeringen formellt upplöste i juni 2025 för att ha uppmanat till våld. Att Arnaults medarbetare nu grips väcker frågor om huruvida gruppen verkligen upphört att verka. Efter gripandet avskedade Arnault sin assistent.

Runt 3 000 ultravänsteraktivister är idag uppförda på den franska säkerhetstjänstens bevakningslista, den så kallade S-listan. Flera av de gripna för mordet på Quentin Deranque stod med på listan, uppger lokaltidningen Lyonmag.

Le Pen kräver terrorklassning

Dådet har utlöst en politisk storm i Frankrike. Justitieminister Gérald Darmanin konstaterade att ”det var utan tvekan ultravänstern som dödade honom” och anklagade LFI för att ha bidragit till ett klimat av våld. Inrikesminister Laurent Nuñez instämde i att ultravänstern ”helt klart stod vid rodret”. Marine Le Pen, presidentkandidat och tidigare partiledare för Nationell Samling, fördömde ”barbarerna ansvariga för denna lynchning” och riktade skarp kritik mot att man tillåtit vänsterextrema miliser att ”i åratal föröka sig, med stöd från partier som LFI”. Le Pen krävde vidare att regeringen ska betrakta dessa grupper som terrororganisationer, ”precis som Trumpadministrationen redan gjort i USA”.

Jordan Bardella, partiledare för Nationell Samling, sade efter gripandena att LFI:s ledare Jean-Luc Mélenchon bär ”moraliskt och politiskt ansvar” och att han ”öppnat Nationalförsamlingens dörrar för misstänkta mördare”.

Marion Maréchal, Le Pens systerdotter, skrev på X: ”Dessa bilder är skräckinjagande. Mélenchons och LFI:s milis har dödat. Vila i frid, Quentin.” Éric Zemmour, ledare för partiet Reconquête, deltog tillsammans med Maréchal i en minnesmanifestasjon vid Sorbonne i Paris på söndagen, där deltagarna skanderade ”LFI-mördare!” och bar plakat med texten ”Antifa-mördare, rättvisa för Quentin”.