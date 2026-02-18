Förlagsbutiken
Mordet fångades på bild. Källa: X

Antifa-aktivister mördade 23-åring i Lyon – elva gripna

  13:51
UTRIKES
Den 23-årige franske studenten Quentin Deranque dödades efter en brutal gängmisshandel i Lyon den 12 februari. Elva personer har gripits, däribland en parlamentsassistent till en vänsterextrem ledamot. Dådet har skakat Frankrike och utlöst krav på att Antifa ska terrorklassas, efter amerikansk förebild.

Quentin Deranque, matematikstudent och nationalistisk aktivist, attackerades på torsdagskvällen den 12 februari i samband med en demonstration utanför Sciences Po-universitetet i Lyon. Där hade den invandringskritiska feministgruppen Collectif Némésis organiserat en protest mot att EU-parlamentarikern Rima Hassan från det vänsterextrema partiet La France Insoumise (LFI) skulle tala på universitetet. Deranque tillhörde en informell säkerhetsgrupp som skulle skydda demonstranterna.

Studenten Quentin Deranque blev 23 år. Foto: Privat

Enligt åklagaren i Lyon, Thierry Dran, överfölls Deranque och två andra män av minst sex maskerade personer från Antifa – eller AFA, Antifascistisk aktion, som organisationen ofta kallas i Sverige – som slog och sparkade dem då de låg på marken. De två andra lyckades ta sig därifrån, men Deranque blev kvar. ”Jag hörde skrik, människor slog varandra med järnstänger”, berättade ett vittne för AFP. ”När jag kom fram såg jag personer täckta av blod.” Deranque fördes till sjukhus med svåra skallskador och blev liggande i koma. Två dagar senare, på lördagen den 14 februari, avled han. Obduktionen visade dödliga skador på skalle och hjärna. Familjen har anmält dådet som ”mord i organiserad grupp”.

Koppling till vänsterpartiet LFI

På tisdagen den 17 februari meddelade åklagare Dran att nio personer gripits: sex misstänkta för att ha deltagit i misshandeln och tre för medhjälp. Sedan dess har ytterligare två personer gripits. Bland de gripna finns Jacques-Élie Favrot, parlamentsassistent till LFI-ledamoten Raphaël Arnault, samt Arnaults tidigare praktikant Adrian Besseyre.

En av de misstänkta gärningsmännen. Källa: X

 

Arnault är grundare av den Antifa-kopplade gruppen La Jeune Garde, som den franska regeringen formellt upplöste i juni 2025 för att ha uppmanat till våld. Att Arnaults medarbetare nu grips väcker frågor om huruvida gruppen verkligen upphört att verka. Efter gripandet avskedade Arnault sin assistent.

Runt 3 000 ultravänsteraktivister är idag uppförda på den franska säkerhetstjänstens bevakningslista, den så kallade S-listan. Flera av de gripna för mordet på Quentin Deranque stod med på listan, uppger lokaltidningen Lyonmag.

Le Pen kräver terrorklassning

Dådet har utlöst en politisk storm i Frankrike. Justitieminister Gérald Darmanin konstaterade att ”det var utan tvekan ultravänstern som dödade honom” och anklagade LFI för att ha bidragit till ett klimat av våld. Inrikesminister Laurent Nuñez instämde i att ultravänstern ”helt klart stod vid rodret”. Marine Le Pen, presidentkandidat och tidigare partiledare för Nationell Samling, fördömde ”barbarerna ansvariga för denna lynchning” och riktade skarp kritik mot att man tillåtit vänsterextrema miliser att ”i åratal föröka sig, med stöd från partier som LFI”. Le Pen krävde vidare att regeringen ska betrakta dessa grupper som terrororganisationer, ”precis som Trumpadministrationen redan gjort i USA”.

Jordan Bardella, partiledare för Nationell Samling, sade efter gripandena att LFI:s ledare Jean-Luc Mélenchon bär ”moraliskt och politiskt ansvar” och att han ”öppnat Nationalförsamlingens dörrar för misstänkta mördare”.

Marion Maréchal, Le Pens systerdotter, skrev på X: ”Dessa bilder är skräckinjagande. Mélenchons och LFI:s milis har dödat. Vila i frid, Quentin.” Éric Zemmour, ledare för partiet Reconquête, deltog tillsammans med Maréchal i en minnesmanifestasjon vid Sorbonne i Paris på söndagen, där deltagarna skanderade ”LFI-mördare!” och bar plakat med texten ”Antifa-mördare, rättvisa för Quentin”.

Artikeln fortsätter

  13:51

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

februari 18, 2026

Satir om dagens Sverige

🟠 BOKRECENSION Det är hårda tider i landet. Vår arma Moder Svea hånas och bespottas av maktens lakejer. Vi är förvisso några som försvarar henne: alternativmedias journalister, politiskt inkorrekta författare, seriösa män och kvinnor som vet att ge igen och måla upp det traditionella Sveriges fördelar. Men hur är det med komikerna då, satirikerna, de raljanta kåsörerna som lockar till skratt? Finns det sådana i det Sverigevänliga lägret? Några få finns. En av dem är signaturen Conatus som i en nyutkommen bok ger oss En satir om SE folket.

av Lennart Svensson
februari 11, 2026

Kultur

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026
Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

