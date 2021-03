Apatiska – En bok viktigare än andra

INRIKESI höstas lämnades ett initiativ om folkomröstning in i Filipstad sedan tillräckligt många invånare skrivit under för att riva upp kommunens planerade skolplan. Arga föräldrar vill förhindra att deras svenska barn tvingas gå på den mångkulturella Strandvägsskolan. De styrande partierna försökte in i det sista att stoppa initiativet, men lyckades inte få ihop två tredjedelar av kommunfullmäktige. Nu säger ett besviket socialdemokratiskt kommunalråd att det ”tyvärr” blir folkomröstning.