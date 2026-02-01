Äpplen och päron i energidebatten

Utbytet av vind-och särskilt solenergi begränsas nämligen av hur mycket och när det blåser och av hur mycket och när det är solsken.
Jämfört med maximalt möjligt teoretiskt utbyte gav svensk vindkraft år 2024 blygsamma 27,4 procent faktiskt utbyte. Solkraft gav än blygsammare knappt 10 procent utbyte. För 2025 lär utbytet vara snarlikt.
Det är officiell svensk statistik. Globalt är förhållandet likartat med något bättre utbyte av solenergi i soliga trakter – men sämre i mörka och molniga.
För att jämföra installerad effekt med maximalt möjligt utbyte multiplicerar man effekten med 8 760. Det är antalet timmar per år. Mer än så kan inget kraftslag producera på ett år.
Även om inget energislag når 100 procent utbyte, kommer kärnkraft och kolbaserad kraft nära med pauser för underhåll och reparationer. Annars levererar de el dygnet runt, året runt, utan avbrott.
Det är precis vad hushåll, samhälle, industri, jordbruk och annat behöver. Och det är precis vad vind-och solkraft inte kan leverera.
Hur mycket vind-och solkraft vi än installerar, varken blåser det mer eller är mer solsken för det. Lagring räcker inte långt. Det måste kompletteras med kärnkraft eller kolbaserad energiproduktion.