Äpplen och päron i energidebatten

Utbytet av vind-och särskilt solenergi begränsas nämligen av hur mycket och när det blåser och av hur mycket och när det är solsken.

Jämfört med maximalt möjligt teoretiskt utbyte gav svensk vindkraft år 2024 blygsamma 27,4 procent fak­tiskt utbyte. Solkraft gav än blygsammare knappt 10 procent utbyte. För 2025 lär utbytet vara snarlikt.

Det är officiell svensk statistik. Globalt är förhål­landet likartat med något bättre utbyte av solener­gi i soliga trakter – men sämre i mör­ka och molniga.

För att jämföra installerad effekt med maximalt möjligt utbyte multiplicerar man effekten med 8 760. Det är antalet timmar per år. Mer än så kan inget kraftslag producera på ett år.

Även om inget energislag når 100 procent utbyte, kommer kärnkraft och kolbaserad kraft nära med pauser för underhåll och reparationer. Annars levere­rar de el dygnet runt, året runt, utan avbrott.

Det är precis vad hushåll, samhälle, industri, jord­bruk och annat behöver. Och det är precis vad vind-och solkraft inte kan leverera.

Hur mycket vind-och solkraft vi än installerar, var­ken blåser det mer eller är mer solsken för det. Lag­ring räcker inte långt. Det måste kompletteras med kärnkraft eller kolbaserad energiproduktion.