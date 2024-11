Är den svenska värdegrunden värd att bevara och försvara?

Som jag förstår det avses med värdegrunden att vi har en fri demokrati med mänskliga rättigheter (MR) enligt FN:s deklaration om MR. Där ingår kvinnors och mäns lika rättigheter och liknande som vi vant oss vid att ta för givna och självklara.

Dessa värden står nu inför ett påtagligt och allvarligt hot. Jag skall nedan förklara hur och varför det är så.

År 2010 publicerades en omfattande och viktig rapport i USA av Center for Security Policy. Den gavs namnet Shariah: The Threat to America, eftersom den främst berör konsekvenser för USA. Innehållet är emellertid högst relevant även för Europa och Sverige. Rapporten hade utarbetats av framstående experter inom försvar, säkerhetspolitik och underrättelsetjänst. Gruppen (Team B II) leddes av två generaler med gedigen erfarenhet av underrättelsetjänst och bestod även av ett antal civila experter samt en hög amiral (tidigare chef för Stillahavsflottan).

I inledningen av rapporten presenteras de viktigaste grundsatserna i sharia (den islamiska lagen). Redan här kan man konstatera att sharia och därmed islam på inget sätt är förenlig med demokratiska principer. Sharias centrala ställning inom islam understryks av att de tre centrala punkterna i Ammanbudskapet i huvudsak avhandlar denna.

Del I av rapporten inleds med en saklig och noggrann genomgång av sharia och dess källor. Dessa är Koranen, sunna (traditionen efter Muhammed) ijma (de lärdas konsensus) och qiyas (analogier). Det är min uppfattning att allt som presenteras är väl belagt i källorna.

Reliance of the traveller (nedan RoT), är en av de mest kända sammanställningarna av sharia som översatts till engelska. Den tillkom på 1300-talet och följer rättsskolan Shafi. Det berömda universitetet Al-Azhar i Kairo har certifierat översättningen, vilket borgar för dess autenticitet.

Trots ett mått av variation på mindre detaljer, och en mer flexibel attityd om ijtihad (tolkning av islams skrifter av särskilt kvalificerade jurister) bland traditionella shiitiska forskare, är alla de stora shariaskolorna överens om mer än 70 procent av väsentlig betydelse.

Enhetligheten styrks av att grundarna av de dominerande lagskolorna hade starka personliga kopplingar.

”Enligt sharia är hela islam – dess doktriner, praktiker, teologi och anhängare – underordnade den omfattande koden. Fienden bekämpas med jihad på befallning av och i laglig överensstämmelse med sharia uttryckligen för att uppnå det globala införandet av sharia.”

Denna inställning delas helt av Ammanbudskapet, vars riktighet har bekräftats av Organisation of Islamic Cooperation (OIC).

Ortodox islam hävdar att mujtaheed (dåtidens erkända islamiska lärda) inom de två första århundradena efter Muhammeds död kom till konsensus (ijma) angående olika aspekter av sharia.