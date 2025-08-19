Är islam problemet?

Många invandrings­kritiker lyfter fram Islamiska statens barbari och jämför med invandrar­gängen i våra för­orter. Men är det islam som är själva problemet? Låt oss titta närmare på drivkrafterna bakom.

Muslimer är på många sätt ett akut problem i våra länder. Vi ser muslimer kräva mer och mer av de samhällen dit de valt att flytta. De kräver att vi ska ta på oss slöja när vi kommer till deras länder, men de kräver att få ha sin slöja i alla möjliga och omöjliga situationer när de kom­mer till vårt land. Eftersom väster­länningar alltid ska vara förstående och toleranta, samtidigt som islamis­ter är rabiat intoleranta, vinner de ofta på det lokala planet.

Men vad gör de ens i Sverige? Har de med vapenmakt ockuperat oss? Har de underkuvat oss genom över­lägsen ekonomi eller teknologi? Nej, det är våra styrande som öppnat dör­ren för dem!

Ett homogent folk med stark sam­manhållning, där man kan lita på sin nästa och där man har gemensamma referensramar, är fantastiskt att leva i, men en mardröm för den som vill utöva kontroll. Vi kan idag se att de styrande är rädda att låta laglydiga medborgare ha vapen hemma. Inte ens hemvärnsmän får längre ha sin automatkarbin inlåst hemma, utan vapnet förvaras i en kassun på ett re­gemente. Politikerna är rädda för sitt eget folk! Ett mångkulturellt, splittrat samhälle, där folk måste se sig över axeln och ständigt utsätts för kultur­krockar som försvårar vardagen, är så mycket lättare att styra dit man vill utan att det egentligen märks.

Men hur är det då med jihadis­terna?

USA byggde upp talibanerna i Afghanistan och gav dem sofistikerade vapen, som Stinger-luftvärnsrobo­tar, för att strida mot de sovjetiska styrkorna. Osama bin Ladin hörde till dem som sponsrades av USA (läs om Operation Cyclone på till exem­pel Wikipedia eller se Rambo 3 om ni vill ha populärversionen).

USA såg mellan fingrarna på Is­lamiska statens härjningar och den ”oljeledning på hjul” som transporte­rade stulen irakisk och syrisk olja till Turkiet och vidare till marknaderna i Väst. Det var först när Ryssland gav sig in i leken som dessa enorma (syn­liga från rymden) tankbilskaravaner, som finansierade mördandet, stop­pades.