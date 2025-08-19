Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Islamistisk terror – med Västs goda minne. Väst hjälpte i slutet av förra året jihadisterna att störta Bashar Assad som upprätthöll en sekulär, mångetnisk stat. I stället installerades den syriske ledaren för al-Qaida/HTS Ahmed al-Sharaa som genast började förfölja och mörda druser, alawiter och andra. Medan Assad utmålades som en brutal diktator, vallfärdar europeiska politiker nu till Damaskus för att träffa ”den moderate rebellen”. Även i våra länder gullar politikerna med muslimer och låter kriminella gäng härja fritt. Det är inte en slump. På denna bild från 2018 säljer Islamiska staten drusiska flickor som sexslavar på auktion i Syrien. Jihadisterna angrep den övervägande drusiska staden som så många gånger tidigare från öknen i sydöstra Syrien, där ett stort område kontrollerades av den amerikanska militären. Bild: Islamiska staten

Är islam problemet?

  • , 17:58
LEDARE
Jihadism är ett stort problem. Vi har fått erfara terrordåd även hemma i Sverige, vilket lett till en permanent ändrad stadsbild med jihadistbarriärer i betong och stål på våra gator. Men vem släppte in muslimerna i Sverige? Vem var det som byggde upp talibanerna och finansierade Islamiska staten? Media får allmänheten att fokusera på symptomen samtidigt som man aktivt döljer orsakerna.

Många invandrings­kritiker lyfter fram Islamiska statens barbari och jämför med invandrar­gängen i våra för­orter. Men är det islam som är själva problemet? Låt oss titta närmare på drivkrafterna bakom.

Muslimer är på många sätt ett akut problem i våra länder. Vi ser muslimer kräva mer och mer av de samhällen dit de valt att flytta. De kräver att vi ska ta på oss slöja när vi kommer till deras länder, men de kräver att få ha sin slöja i alla möjliga och omöjliga situationer när de kom­mer till vårt land. Eftersom väster­länningar alltid ska vara förstående och toleranta, samtidigt som islamis­ter är rabiat intoleranta, vinner de ofta på det lokala planet.

Men vad gör de ens i Sverige? Har de med vapenmakt ockuperat oss? Har de underkuvat oss genom över­lägsen ekonomi eller teknologi? Nej, det är våra styrande som öppnat dör­ren för dem!

Ett homogent folk med stark sam­manhållning, där man kan lita på sin nästa och där man har gemensamma referensramar, är fantastiskt att leva i, men en mardröm för den som vill utöva kontroll. Vi kan idag se att de styrande är rädda att låta laglydiga medborgare ha vapen hemma. Inte ens hemvärnsmän får längre ha sin automatkarbin inlåst hemma, utan vapnet förvaras i en kassun på ett re­gemente. Politikerna är rädda för sitt eget folk! Ett mångkulturellt, splittrat samhälle, där folk måste se sig över axeln och ständigt utsätts för kultur­krockar som försvårar vardagen, är så mycket lättare att styra dit man vill utan att det egentligen märks.

Men hur är det då med jihadis­terna?

USA byggde upp talibanerna i Afghanistan och gav dem sofistikerade vapen, som Stinger-luftvärnsrobo­tar, för att strida mot de sovjetiska styrkorna. Osama bin Ladin hörde till dem som sponsrades av USA (läs om Operation Cyclone på till exem­pel Wikipedia eller se Rambo 3 om ni vill ha populärversionen).

USA såg mellan fingrarna på Is­lamiska statens härjningar och den ”oljeledning på hjul” som transporte­rade stulen irakisk och syrisk olja till Turkiet och vidare till marknaderna i Väst. Det var först när Ryssland gav sig in i leken som dessa enorma (syn­liga från rymden) tankbilskaravaner, som finansierade mördandet, stop­pades.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 17:58

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Vávra Suk

Chefredaktör och ansvarig utgivare
augusti 19, 2025

Relaterat

Läs även:

Trump: Det är jag som bestämmer vad MAGA står för!

Trump: Det är jag som bestämmer vad MAGA står för!

av Vávra Suk
juli 29, 2025

🟠 LEDARE Donald Trump har gjort många bra saker, men nu vänder sig hans närmaste allierade mot honom. Även om han menar att det är han som är MAGA, så har han tagit ett rejält kliv bort från den rörelse som utgör Make America Great Again. Att Elon Musk startat ett eget parti är ett tecken i tiden, men kanske inte heller för mycket att hoppas på. Men förändring går sällan så snabbt som man skulle vilja och nu har ändå bollen tack vare Trump oåterkalleligt rullat i gång. Den har redan ordentlig fart och kommer att rulla allt snabbare – med eller utan Trump.

Världen är en farligare plats efter Trumps bombning av Iran – oavsett vad börsen signalerar

Världen är en farligare plats efter Trumps bombning av Iran – oavsett vad börsen signalerar

av Magnus Stenlund
juli 29, 2025

🟠 DEBATT Varför sker Västs attacker så ofta på helgerna? Är det för att man ska få tid att få kontroll på marknaden, så att allt verkar vara som vanligt? Men det är det inte, och med tanke på den allt högre risken för krig borde bland annat guldet rusa. Det menar finansanalytikern Magnus Sten¬lund, som skriver att han fortfarande har visst hopp kvar om Trump, men att det hänger på en skör tråd.

Passkontroller vid Polens gränser

Passkontroller vid Polens gränser

av Sophie Kielbowska
juli 11, 2025

🟠 KRÖNIKA SVT:s nyhetssändning rapporterar om gränskontrollerna vid den polsk-tyska gränsen. De utsända lägger den huvudsakliga skulden på så kallade högerkrafter och liknande sammanslutningar. Sanningen är dock något helt annat. Att SVT:s utsända journalister saknar fakta- och språkkunskaper är den vanliga ingrediensen i rapporteringen från utlandet.

Har Donald Trump en diagnos?

Har Donald Trump en diagnos?

av Christer Nilsson
juli 10, 2025

🟠 KRÖNIKA President Donald Trump kommer med sina 78 år att bli den äldste sittande presidenten efter sin föregångare Joe Biden. Trump är den ende presidenten i amerikansk historia som blivit ställd inför riksrätt två gånger, och det är också många som försöker ställa en psykiatrisk diagnos på honom. Men hur är det med andra presidenter genom historien? Christer Nilsson, som är medicinhistoriker, tar en titt på anklagelser och bevisade fakta.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?

🟠 BOKRECENSION Nuförtiden är ju allt produkter och konsumtion. Så barnen har också blivit produkter. Om man tycker att de inte motsvarar förväntningarna måste det ju vara något fel på dem, så man skickar dem på reparation. Detta innebär terapi, och ofta med medicinering. Boken Terapisamhällets barn skildrar den nutida terapiepidemin ur ett amerikanskt perspektiv, men mycket av det som tas upp är även tillämpligt för Sverige, fast kanske i lite andra former. Boken är också ett hårt angrepp på den kulturradikala förstörelsen av barnuppfostran i allmänhet i västerlandet.

av Hans-Olof Andersson
augusti 18, 2025

Kultur

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT15web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.