Arab ska spela svensk kung i ny Netflix-film

Netflix beskriver filmen Von Fersens som ett romantiskt perioddrama, men tar sig stora friheter med att anpassa inte minst demografin i det Stockholm från 1700-talet man presenterar.

Mest utmärkande av allt är valet av skådespelare till rollen som Kung Gustav III. Den svenska kungen ska spelas av araben Alexander Abdallah, som har libanesiskt ursprung. Abdallah är känd för rollen som Salim i ”Snabba cash” som blev en tittarsuccé på Netflix. Han har även spelat Rick i ”Älska mig” och Sam i Amy Deasismont TV-serie ”Thunder in my heart”.

Alexander Abdallah hette tidigare Jihad Abdallah, men valde att byta namnet när han blev 18.

– Det betyder heligt krig. Man kan göra heligt krig i sig själv. Men terroristerna påstår ju att de gör heligt krig varje gång, så de har förstört namnet, sade han i en intervju med Fredrik Skavlan förra året.

Mångkulturellt Stockholm på 1700-talet?

”Von Fersens” är baserad på en originalidé av manusförfattarna Tove Forsman, Sofie Forsman och Gustav Tegby. Amanda Adolfsson regisserar filmen, som produceras av Frida Bargo för Breakable Films. Inspelningen har påbörjats och ska enligt uppgifter släppas någon gång under 2026.

I ett pressmeddelande från Netflix beskrivs handlingen såhär: ”Syskonen Axel och Sophie är uppvuxna som 1700-talets absoluta it-duo, sin tids influencers – men plötsligt blir familjen canceled av kung Gustav III. När deras status tas ifrån dem kämpar de för att skydda familjens framtid och upptäcker att kärlek kan vara deras räddning.”

Det kan låta neutralt, men Netflix har likt många andra moderna TV-producenter en historik av att ha krav på att det alltid ska finnas icke-vita i deras produktioner, oavsett om det rör fantasy eller som i detta fall, ett historiskt drama. Detta för att spegla ”dagens mångfald” och ”representera minoriteter”.