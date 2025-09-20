Förlagsbutiken
Ett historiskt drama där Alexander Abdallah ska spela Kung Gustav III kommer släppas nästa på på Netflix

Arab ska spela svensk kung i ny Netflix-film

  21:05
UTRIKES
En ny Netflix-film vid namn ”Von Fersens” ska vara ett romantiskt perioddrama och utspela sig i 1700-talets Stockholm. Men valet av skådespelare för kung Gustav III sticker ut – den svenska kungen ska nämligen inte spelas av en svensk, utan av araben Alexander Abdallah, som har libanesiskt ursprung.

Netflix beskriver filmen Von Fersens som ett romantiskt perioddrama, men tar sig stora friheter med att anpassa inte minst demografin i det Stockholm från 1700-talet man presenterar.

Mest utmärkande av allt är valet av skådespelare till rollen som Kung Gustav III. Den svenska kungen ska spelas av araben Alexander Abdallah, som har libanesiskt ursprung. Abdallah är känd för rollen som Salim i ”Snabba cash” som blev en tittarsuccé på Netflix. Han har även spelat Rick i ”Älska mig” och Sam i Amy Deasismont TV-serie ”Thunder in my heart”.

Alexander Abdallah representerar en minst sagt avvikande bild av hur Gustav III såg ut – i enlighet med Netflix doktrin att byta ut vita historiska personer mot andra etniciteter.

 

Alexander Abdallah hette tidigare Jihad Abdallah, men valde att byta namnet när han blev 18.

– Det betyder heligt krig. Man kan göra heligt krig i sig själv. Men terroristerna påstår ju att de gör heligt krig varje gång, så de har förstört namnet, sade han i en intervju med Fredrik Skavlan förra året.

Mångkulturellt Stockholm på 1700-talet?

”Von Fersens” är baserad på en originalidé av manusförfattarna Tove Forsman, Sofie Forsman och Gustav Tegby. Amanda Adolfsson regisserar filmen, som produceras av Frida Bargo för Breakable Films. Inspelningen har påbörjats och ska enligt uppgifter släppas någon gång under 2026.

Christian Fandango och Alva Bratt i sina roller som syskonen von Fersen. Foto: Joel Ekström, Netflix

 

I ett pressmeddelande från Netflix beskrivs handlingen såhär: ”Syskonen Axel och Sophie är uppvuxna som 1700-talets absoluta it-duo, sin tids influencers – men plötsligt blir familjen canceled av kung Gustav III. När deras status tas ifrån dem kämpar de för att skydda familjens framtid och upptäcker att kärlek kan vara deras räddning.”

Gustav III. Källa: Wikimedia

 

Det kan låta neutralt, men Netflix har likt många andra moderna TV-producenter en historik av att ha krav på att det alltid ska finnas icke-vita i deras produktioner, oavsett om det rör fantasy eller som i detta fall, ett historiskt drama. Detta för att spegla ”dagens mångfald” och ”representera minoriteter”.

  21:05

Karl Björkman

september 20, 2025

Relaterat

Statskuppen som kom av sig

Statskuppen som kom av sig

av Sophia Eklund
februari 10, 2025

🟠 HISTORIA Rävar, rojalister … Kärt barn har många namn och det gustavianska partiet var inget undantag. Deras verksamheter var huvudsakligen hemliga och hösten 1809 började de till och med planera en kontrarevolutionär statskupp med hjälp av Carl XIII själv.

Netflix svarta Kleopatra – historiens mest avskydda serie

Netflix svarta Kleopatra – historiens mest avskydda serie

av Karl Björkman
maj 17, 2023

🟠 UTRIKES Streamingtjänsten Netflix senaste politiskt korrekta satsning där man porträtterat den egyptiska drottningen Kleopatra som svart har inte gett det resultat man hoppats på. I stället för hyllningar har serien förkastats av experter, hatats av egyptier och fått den tveksamma hedersplatsen som historiens sämsta TV-serie.

Läs även:

Invandrare fick långtidssemestra i hemlandet med personliga assistenter – som stannade kvar i Sverige med full lön

Invandrare fick långtidssemestra i hemlandet med personliga assistenter – som stannade kvar i Sverige med full lön

av Karl Björkman
september 17, 2025

🟠 INRIKES Skattebetalarna skulle stå för notan när en assistansbrukare från Ghana ville åka på långsemester i hemlandet med tre av sina släktingar som var anställda av Malmö kommun för att ge honom heltidsvård. Men det visade sig att mannen reste hem själv och de ”personliga assistenterna” stannade kvar i Sverige och fick lön.

Visdomar i repris
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Visdomar i repris

🟠 BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

Kultur

Döderhultarn firas i Oskarshamn och på Thielska galleriet
Kultur
Axel W. Karlsson:

Döderhultarn firas i Oskarshamn och på Thielska galleriet

🟠 KONST I år är det 100 år sedan träskulptören ”Döderhultarn” avled. Kulturhuset i Oskarshamn har ett Döderhultarmuseum, där nära 200 av Döderhultarns träskulpturer visas. Under 2025 erbjuds där föreläsningar, teater, musik, workshopar, vandringar och andra evenemang. Thielska Galleriet på Djurgården i Stockholm visar några grupper av Döderhultarns snidade träfigurer i vitriner. Utställning har fått rubriken ”Liv och människor. Döderhultarn”. Några av de utställda figurerna ägs av galleriet, andra är inlånade.

av Axel W. Karlsson
augusti 29, 2025
Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

