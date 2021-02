Araber skulle utvisas – kidnappade och gruppvåldtog blond kvinna

Det fruktansvärda brottet skedde enligt åtalet den 20 augusti 2020 i en lägenhet på Fabriksgatan i stadsdelen Gårda i Göteborg. Där skall tre arabiska asylsökare, som fått avslag på sina ansökningar men stannat kvar i Sverige, kidnappat en blond kvinna, drogat henne för att sedan under brutala former som innefattat en kökskniv mot halsen, slag och skallningar, förgripa sig på henne under tio timmar innan hon kunde slå larm till en bekant. Det ledde till att polisen kunde rädda henne och gripa männen. Nu står männen åtalade för grov våldtäkt och åklagaren har yrkat på utvisning för männen som egentligen redan skulle ha utvisat.

Valdes ut som offer

Kvällen innan kvinnan kidnappades utsattes hon för ett våldtäktsförsök av samma tre gärningsmän, som enligt stämningsansökan alla har tolkbehov i arabiska, men vars ursprungsland är oklart i två av fallen. I det tredje rör det sig om en irakisk medborgare.

– Hon väntade på mig vid paddan där vid Grönsakstorget och när jag är någon minut därifrån så ringer jag min tjej som är helt hysterisk och jättestressad. Hon berättar att tre arabiska killar skall ha dragit ner henne för någon trappa där vid paddan mot en restaurang och att de skall ha försökt att våldta henne där och ta hennes värdesaker, sade offrets pojkvän till GP.