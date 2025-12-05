Förlagsbutiken
Philip Syrén arbetar sedan februari 2024 som Slöseriombudsman (SlösO) i Skattebetalarnas förening. Foto: Wikipedia/Skattebetalarna

Årets värsta slöserier – hutlösa summor från skattebetalarnas fickor

  • , 19:09
INRIKES
Slöseriombudsmannen har presenterat årets lista över de tio värsta projekten och satsningarna med skattebetalarnas pengar. Nu kan svenskarna rösta om vilka de tycker är värst bland kandidater som Northvolt, kommunanställda i Malmö som fejkade en afrikaresa och en räkodling utan räkor.

Varje år tar Slöseriombudsmannen, som är en del av Skattebetalarna, fram en lista över vad han anser är årets värsta slöserier med skattepengar. Under december får allmänheten rösta om vilket slöseri som har varit värst. Omröstningen resulterar sorgligt nog inte i någon förbättring hos svenska politiker – men upplyser om problemets omfång i ett system utan ansvarskrav för beslutsfattarna.

– Jag hade gärna fått sparken på grund av arbetsbrist, men tyvärr behövs Slöseriombudsmannen behövs mer än någonsin. Tokigheterna är så många att jag behövt starta en podd, Skattjakten, där jag varje vecka avhandlar det senaste, sade Philip Syrén, Slöseriombudsman till Tidningen Näringslivet.

Konkurser, räkodlingar och afrikanska fejkresor

Bland de tio alternativen återfinns bland annat Northvolts konkurs, vars omfattning ännu inte tydligt kunnat definieras men som kommer innebära en förlust i mångmiljardklassen för skattebetalarna. En förlust och ett gigantiskt slöseri som sker via olika former av stöd, lån, garantier och statliga investeringar – plus AP-fondernas ägarinsats – i mångmiljardklassen.

En fejkad Afrikaresa som Nya Tider granskat där invandrare fick långtidssemestra i sitt hemland Ghana med personliga assistenter som stannade kvar i Sverige med full lön, något som kostade cirka 450 000 kronor.

En planerad räkodling i Sandviken som utlovade 20 heltidsjobb och en produktion av 116 ton räkor om året, men som misslyckades att ens starta upp trots miljontals kronor i investering efter att räkyngel stoppats i tullen och därefter dött. Kostnad för skattebetalarna: 4,8 miljoner kronor.

Det totalhavererade journalsystemet Millenium som tagit flera år att utveckla och implementera i vården. Efter lanseringen i slutet av förra året gick vårdcentraler över till papper och penna av patientsäkerhetsskäl och införandet pausades. Trots pausen så fortsatte konsultnotor att rulla – över 40 miljoner i månaden och summan för bara konsulter involverade i projektet har hamnat på runt 800 miljoner kronor. Totalt har kostnaden än så länge hamnat på 5,5 miljarder kronor och mer lär det bli.

– Egentligen hade jag behövt en topp-1000-lista, men jag tvingas välja ut 10 stycken som svenska folket nu får rösta om. Årets lista innehåller som vanligt en bred palett av ekonomiskt svagsinne, som tillsammans visualiserar det enorma problemet med skatteslöseri: såväl internationellt och nationellt som lokalt. Bakom varje kandidat finns en större berättelse om ett större problem, sade Syrén vidare.

  • , 19:09

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

december 5, 2025

