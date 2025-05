Argentina formaliserar sitt utträde ur WHO

Den argentinska regeringen, ledd av Javier Milei, en ”anarkokapitalistisk” libertarian och ivrig anhängare av Donald Trump, motiverade detta beslut med hätsk kritik av WHO:s ledning, särskilt under Covid-19-pandemin. I ett officiellt uttalande fördömde Milei-administrationen WHO:s rekommendationer som ”inte baserade på vetenskap, utan på politiska intressen och byråkratiska strukturer som vägrar att erkänna sina misstag”. Man kallade de nedstängningsåtgärder som infördes under pandemin för en ”stenålderskarantän” som orsakade stor ekonomisk skada.

Milei, som tidigare har kritiserat WHO under sitt tal till FN:s generalförsamling i september 2024, anklagade organisationen för att vara ”verkställaren av det största experimentet i social kontroll i historien”. Denna kritik är ett eko av Robert F. Kennedy Jr., som anklagade WHO för att vara influerat av farmaceutiska och politiska intressen och krävde radikala reformer.

RFK Jr:s besök och bilaterala samarbete

Robert F. Kennedy Jr:s besök i Buenos Aires den 26–27 maj 2025 markerade ett viktigt ögonblick i den strategiska anpassningen mellan Argentina och USA. Kennedy, som är känd för sin vaccinskepticism och kritik av globala institutioner, träffade president Milei, hälsominister Mario Lugones, liksom andra myndighetspersoner, inklusive utrikesminister Gerardo Werthein och avregleringsminister Federico Sturzenegger. Dessa diskussioner fokuserade på skapandet av ett nytt internationellt hälso- och sjukvårdssystem baserat på ”referensvetenskap, öppenhet, suveränitet och ansvarsskyldighet”.

I ett inlägg som publicerades på X den 27 maj sade Kennedy: ”Jag hade ett underbart möte med president Milei för att diskutera det ömsesidiga tillbakadragandet av våra nationer från WHO och skapandet av ett alternativt internationellt hälsosystem, baserat på vetenskap på hög nivå och fritt från korruption.” Denna vision är i linje med den kritik som tidigare framförts av Kennedy, som kritiserar WHO för dess politisering och brist på transparens.